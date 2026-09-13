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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (22:10 IST)

ఇంటిగ్రేటెడ్-ఏబీఎస్‌తో గ్లామర్ ఎక్స్‌ను విడుదల చేసిన హీరో మోటోకార్ప్

Hero Motor GLAMOUR X
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (22:13 IST)
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ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో మోటర్‌సైకిళ్లు, స్కూటర్ల తయారీ సంస్థ అయిన హీరో మోటోకార్ప్, తమ అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న,  ఇంటిగ్రేటెడ్-ఏబీఎస్‌తో కూడిన గ్లామర్ ఎక్స్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఈరోజు ప్రకటించింది. పరిశ్రమలో ఒక సరికొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతూ, ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్(ఐబీఎస్)తో కూడిన, సింగిల్-ఛానల్ ఏబీఎస్‌ను కలిగి ఉన్న, 125సిసి విభాగంలోని మొట్టమొదటి మోటర్‌సైకిల్‌గా గ్లామర్ ఎక్స్ నిలిచింది. ఈ ఫీచర్ వాహన స్థిరత్వాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది, బ్రేకింగ్ దూరాన్ని తగ్గిస్తుంది. తద్వారా, అధునాతన సాంకేతికతను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం , రైడర్‌కు ప్రాధాన్యతనిచ్చే మొబిలిటీ పరిష్కారాలను అందించడం పట్ల హీరో మోటోకార్ప్ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
 
ఈ ఆవిష్కరణ  సందర్భంగా హీరో మోటోకార్ప్ ఇండియా బిజినెస్ యూనిట్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ అశుతోష్ వర్మ మాట్లాడుతూ, "125సిసి విభాగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. సమకాలీన శైలి, అధునాతనసాంకేతికత,  భద్రత పరంగా ఎలాంటి రాజీపడని  కలయికను వినియోగదారులు ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నారు. గ్లామర్ ఎక్స్‌ ఇప్పటికే రైడ్ మోడ్‌లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఈ విభాగంలోనే మొట్టమొదటి ఫీచర్లతో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చింది.  ఈ విభాగంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏబిఎస్ ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, మేము కేవలం ఒక మోటర్‌సైకిల్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేయడమే కాదు; మొత్తం కేటగిరీకి భద్రతా ప్రమాణాలను పునర్నిర్మిస్తున్నాము. ఈ ఆవిష్కరణ మా పోర్ట్‌ఫోలియోను బలోపేతం చేస్తుంది, కొత్త తరం భారతీయ రైడర్‌కు సాధికారత కల్పించే తెలివైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న మొబిలిటీ పరిష్కారాలను అందిస్తుంది" అని అన్నారు.
 
ఏబిఎస్‌తో మెరుగైన భద్రత
గ్లామర్ ఎక్స్ 125లో మొట్టమొదటిసారిగా ఇంటిగ్రేటెడ్ యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ టెక్నాలజీని పొందుపరిచారు. ఇది వివిధ రకాల రోడ్డు పరిస్థితులలో మరింత స్పష్టమైన , వేగవంతమైన, నమ్మకమైన బ్రేకింగ్ పనితీరును అందిస్తుంది. ఇది గ్లామర్ ఎక్స్  యొక్క ఇప్పటికే ఉన్న భద్రతా ఫీచర్లకు అదనంగా చేర్చబడింది. ఈ ఫీచర్లలో పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్ , అత్యవసర బ్రేకింగ్ సమయంలో వెనుక వస్తున్న వాహనాలను తక్షణమే హెచ్చరించే వేగంగా మెరిసే ఎల్ఈడి వింకర్లు మరియు అత్యవసర పరిస్థితులను సూచించడానికి హజార్డ్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి.
 
భవిష్యత్‌కు అనుగుణమైన శైలి, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్
తమ మోటర్‌సైకిల్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలని కోరుకునే రైడర్‌ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన, దృఢమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌తో గ్లామర్ ఎక్స్  125 వస్తుంది. దీని 'H' సిగ్నేచర్‌తో కూడిన ఫుల్ ఎల్ఈడి  లైటింగ్ ప్యాకేజ్ మరియు స్పోర్టీ గ్రాఫిక్స్ ఈ మోటర్‌సైకిల్‌కు రోడ్డుపై ఒక ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి.
 
స్మార్ట్ టెక్నాలజీ , కనెక్టెడ్ రైడింగ్
దీని ఆకర్షణను మరింత పెంచేలా, యాంబియంట్ లైటింగ్‌తో కూడిన 10.7 సెం.మీ అడాప్టివ్ మల్టీ-కలర్ కన్సోల్ ఉంది. ఇందులో గేర్ షిఫ్ట్ అడ్వైజరీ, డిస్టెన్స్-టు-ఎంప్టీ మరియు రియల్-టైమ్ మైలేజ్ ఇండికేటర్ వంటి 60కి పైగా ఫీచర్లు ఉన్నాయి. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఈటిఏ డిస్‌ప్లేతో కూడిన టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, అలాగే కాల్ మరియు ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్‌లతో రైడర్లు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు. ఇది ఈ విభాగానికి నిజమైన సాంకేతిక ఆధారిత  రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
 
పనితీరు, సామర్థ్యం
ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏబీఎన్ తో  కూడిన గ్లామర్ ఎక్స్ 125, స్ప్రింట్-ఈబిటి ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 8250 rpm వద్ద 11.4 BHP (8.5 kW) శక్తిని అందిస్తుంది. సున్నితమైన పవర్ డెలివరీ మరియు తక్కువ NVH కోసం దీనిని రూపొందించారు. రైడర్లు తమ విభిన్న రైడింగ్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎకో, రోడ్ మరియు పవర్ అనే మూడు రైడ్ మోడ్‌ల నుండి కూడా ఎంచుకోవచ్చు. క్రూయిజ్ కంట్రోల్ అలసటను తగ్గిస్తుంది మరియు సుదీర్ఘ ప్రయాణాలలో ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
 
సౌలభ్యం, సౌకర్యం
రోజువారీ సవారీని సులభతరం చేయటానికి రూపొందించబడిన గ్లామర్ ఎక్స్ 125, రిలాక్స్డ్ రైడింగ్ భంగిమ కోసం వెడల్పాటి హ్యాండిల్‌బార్, పొడవైన, చదునైన, సౌకర్యవంతమైన సీటు, సులభంగా ఎక్కడానికి వీలుగా తక్కువ సీటు ఎత్తును అందిస్తుంది. రైడర్ సౌలభ్యాన్ని పెంచడానికి, సీటు కింద రెండు మొబైల్ స్టోరేజ్‌లతో పాటు సి -టైప్ యుఎస్బి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉంది.
 
రంగులు- ధర
దాని ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్‌కు అనుగుణంగా, ఏబిఎస్‌తో కూడిన గ్లామర్ ఎక్స్ 125, ఇప్పటికే ఉన్న రెండు రంగులైన బ్లాక్ పెర్ల్ రెడ్, బ్లాక్ టీల్ బ్లూలకు అదనంగా, గన్ మెటల్ గ్రే, మ్యాట్ యాక్సిస్ గ్రే అనే రెండు కొత్త రంగుల అవకాశాలతో పరిచయం చేయబడింది. ఇది గ్లామర్ ఎక్స్ యొక్క నెక్స్ట్-జెన్ కలర్ పాలెట్‌ను విస్తరిస్తోంది. ఈ కొత్త వేరియంట్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హీరో మోటోకార్ప్ డీలర్‌షిప్‌లలో ఆకర్షణీయమైన ధర రూ. 101000/- (ఎక్స్-షోరూమ్, ఢిల్లీ)కి అందుబాటులో ఉంది.                                  
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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