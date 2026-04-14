హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తాజా అంచనాల ప్రకారం, గత నెలలో కనిపించిన పునరుద్ధరణ తర్వాత, 2026 మార్చిలో హైదరాబాద్లో నివాస ఆస్తుల నమోదులు వేగాన్ని కొనసాగించాయి. మార్చి నెలలో మొత్తం 6,386 నివాస ఆస్తులు నమోదు కావడం ద్వారా సంవత్సరానికొకసారి 1 శాతం, నెలనెలకు 3 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. విలువ పరంగా చూస్తే, ₹4,637 కోట్లు విలువైన గృహాలు నమోదు కావడం ద్వారా సంవత్సరానికొకసారి 4 శాతం మరియు నెలనెలకు 12 శాతం వృద్ధి కనిపించింది, ముఖ్యంగా అధిక విలువ గల లావాదేవీలలో విక్రయ ధోరణిని మరింత బలపరిచింది.
₹1 కోటి పైబడిన గృహాలు మొత్తం నమోదుల్లో 20 శాతం వాటాను సాధించడం ద్వారా నగర నివాస మార్కెట్లో ప్రీమియం విభాగం పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యతను మరింత స్పష్టంగా చూపుతోంది. హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్లో హైదరాబాద్, మెడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి అనే నాలుగు జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రాథమిక, ద్వితీయ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లలో జరిగిన లావాదేవీలు రెండూ కూడా చేరుతాయి.
నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్, చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శిశిర్ బైజాల్ మాట్లాడుతూ, గత నెలలో కనిపించిన పునరుద్ధరణను ఆధారంగా తీసుకుని, హైదరాబాద్ నివాస మార్కెట్ స్థిరత్వాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ప్రస్తుత భౌగోళిక-రాజకీయ సవాళ్ల నేపథ్యంలో కూడా మార్కెట్ లోతు మరియు స్థైర్యాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. సంవత్సరానికొకసారి 1 శాతం నమోదుల పెరుగుదల స్థిరమైన డిమాండ్ను సూచిస్తుంది, అయితే నెలవారీ ధోరణులు మార్పులకు లోనవుతున్నాయి. ప్రత్యేకంగా గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, అధిక విలువ గల లావాదేవీల వాటా పెరుగుతోంది, ₹1 కోటి పైబడిన గృహాలు మరింతగా ప్రాధాన్యత పొందుతున్నాయి. ఇది కొనుగోలుదారుల మరింత జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసే ధోరణిని సూచించడమే కాకుండా, మార్కెట్లో డిమాండ్ లోతును కూడా వెల్లడిస్తుంది. దీని ద్వారా హైదరాబాద్ను స్థిరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస గమ్యస్థానంగా నిలబెడుతోంది.”
2026 మార్చిలో, హైదరాబాద్ నివాస నమోదు ధోరణులు ప్రీమియం ఆస్తులపై డిమాండ్ మరింత బలపడుతున్నదాన్ని, అలాగే చవక విభాగంలో సాపేక్షంగా స్థిరమైన కార్యకలాపాలను ప్రతిబింబించాయి. ₹1 కోటి పైబడిన గృహాల నమోదులు సంవత్సరానికొకసారి 8 శాతం పెరిగి, అధిక విలువ గల లావాదేవీలలో స్థిరమైన పెరుగుదలను చూపించాయి. గత నెలలో కనిపించిన పునరుద్ధరణ వేగాన్ని కొనసాగించాయి. చవక విభాగం (₹50 లక్షల కంటే తక్కువ ధర గల గృహాలు) కూడా పరిమాణంలో సంవత్సరానికొకసారి 2 శాతం స్వల్ప వృద్ధిని నమోదు చేసి, మార్కెట్ దిగువ భాగంలో స్థిరమైన కానీ మితమైన డిమాండ్ను సూచించింది.
ఈ విధంగా 2026 మార్చిలో వృద్ధి ధోరణుల్లో తేడా ఉన్నప్పటికీ, విలువ పరంగా ప్రీమియం విభాగం తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత బలపరచుకుంది. ₹1 కోటి పైబడిన గృహాలు ఆ నెలలో నమోదైన మొత్తం లావాదేవీ విలువలో 53 శాతం వాటాను సాధించాయి, ఇది గత సంవత్సరం 50 శాతం నుండి పెరిగింది. మొత్తం నమోదుల్లో వీటి వాటా 19 శాతం నుండి 20 శాతానికి స్వల్పంగా పెరిగింది. ఇదిలా ఉండగా, మధ్యస్థ విభాగం (₹50 లక్షలు – ₹1 కోటి) ఒత్తిడిలోనే కొనసాగింది. నమోదులు సంవత్సరానికొకసారి 5 శాతం తగ్గగా, మొత్తం పరిమాణంలో దీని వాటా 1 బేసిస్ పాయింట్ తగ్గి 24 శాతానికి చేరింది.
విలువ పరంగా కూడా ఈ విభాగం వాటా గత సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 25 శాతం నుండి 23 శాతానికి పడిపోయింది, ఇది కొనుగోలుదారులు ప్రీమియం లేదా చవక ఎంపికల వైపు మళ్లుతున్న ధోరణిని సూచిస్తుంది. ప్రాంతాల పరంగా చూస్తే, పుప్పాలగూడ, నానక్రామ్గూడ, గగన్పహాడ్, నర్సింగి మరియు కొండాపూర్ వంటి స్థిరపడిన ఐటి ఆధారిత సూక్ష్మ మార్కెట్లు ప్రీమియం గృహాల డిమాండ్కు ప్రధాన కేంద్రాలుగా కొనసాగాయి. ఉపాధి కేంద్రాలకు సమీపం, మంచి అనుసంధానం మరియు అభివృద్ధి చెందిన సామాజిక మౌలిక వసతులు దీనికి మద్దతు ఇస్తున్నాయి.
మొత్తంగా, మార్చి ధోరణులు ప్రీమియం గృహాల వైపు స్పష్టంగా మళ్లిన మార్కెట్ను సూచిస్తున్నాయి. చవక విభాగం నుంచి కొంత మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, మధ్యస్థ విభాగం కొంత మందగమనాన్ని అనుభవించింది. హైదరాబాద్లో నమోదైన ఆస్తులలో అత్యధికం 1,000 నుండి 2,000 చదరపు అడుగుల మధ్య ఉన్నాయి, ఇవి మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్లలో 66% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. మార్చి 2026లో జరిగిన లావాదేవీలలో 2,000 చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం ఉన్న యూనిట్లు 17% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. జిల్లా స్థాయిలో, అత్యధికంగా 46% నమోదులతో రంగారెడ్డి జిల్లా నిలవగా, ఆ తర్వాత 44% నమోదులతో మెడ్చల్- మల్కాజిగిరి జిల్లా నిలిచింది. మిగిలిన 10% నమోదులు హైదరాబాద్ జిల్లా నుండి నమోదయ్యాయి.