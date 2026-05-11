సోమవారం, 11 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 11 మే 2026 (23:23 IST)

మ్యాచ్-టైమ్ వాణిజ్యాన్ని ప్రారంభిస్తూ జియోహాట్ స్టార్ x స్విగ్గీలు ఇంటరాక్టివ్ స్ట్రీమింగ్

JioHotstar
ముంబయి: భవిష్య స్ట్రీమింగ్ కోసం నిర్వచించబడే చర్యగా, జియోహాట్ స్టార్, స్విగ్గీతో భాగస్వామ్యంలో తమ ప్లాట్ఫాం లోపల స్థానికంగా అంతర్భాగమైన మొట్టమొదటి ఇన్-యాప్ ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ అనుభవాన్ని పరిచయం చేసింది. కొనసాగుతున్న క్రికెట్ సీజన్ సమయంలో 37 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువమంది యూజర్లు ఇప్పటికే ఫీచర్‌ను అనుభవిస్తున్నారు, ఈ ఏకీకరణ లైవ్ స్పోర్ట్స్, సందర్భానుసారం ప్రేరణలు, నిరంతరంగా ఇన్-యాప్ చెక్ అవుట్ లను కలుపుతుంది, ఆవిష్కరణ దశను దాటి స్ట్రీమింగ్ వాతావరణంలో వాస్తవిక సమయంలో లావాదేవీలను ప్రారంభించేలా చేసే సామర్థ్యం. 
 
690+ నగరాల్లో లభిస్తున్న, ఈ అనుభవం లైవ్ స్ట్రీమ్‌ను వదలకుండానే రెస్టారెంట్లను బ్రౌజ్ చేయడానికి, ప్రత్యేకమైన మ్యాచ్-ప్రేరేపితమైన, మిస్ చేయలని ఆఫర్లను, ఆర్డర్లు ఇవ్వడానికి, డెలివరీలను ట్రాక్ చేయడానికి వీక్షకులకు అవకాశం అందిస్తుంది. మొబైల్ కోసం మాత్రమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన, ఈ ఫీచర్ జియోహాట్ స్టార్ ప్లాట్ ఫాంలో కనుగొనడం నుండి చెక్ అవుట్ వరకు పూర్తిగా స్థానికమైన, నిరంతర ప్రయాణం చేయడాన్ని సాధ్యం చేస్తుంది. ఇది ప్రత్యక్ష ప్రసారం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సందర్భోచితంగా పాల్గొనడం, ప్రత్యేకమైన క్షణాల ద్వారా అభిమానులకు మరింత లీనమయ్యే బహుమానపూర్వకమైన, లావాదేవీ-ఆధారిత మ్యాచ్ -టైమ్ అనుభవం సృష్టిస్తుంది. 
 
అనుభవం పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న కారణంగా, ప్రారంభ సంకేతాలు మ్యాచ్ సమయంలో ఆర్డర్ చేసే విధానాల్లోని ముఖ్యమైన పోకడలను, అలాగే లక్షలాదిమంది వినియోగదారులు ఇన్-స్ట్రీమ్ ప్రయాణంలో ఎంత ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారో తెలియచేస్తున్నాయి.  మ్యాచ్ ల  ప్రత్యక్ష ప్రసారాల సమయంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన వంటకంగా బిర్యానీ స్థానంలో బర్గర్లు వచ్చాయి, ఇది అభిమానుల ప్రాధాన్యతలలోని మార్పును సూచిస్తోంది, ఆకస్మిక ఆర్డర్లు పెరుగుతూనే ఉండగా, ఒక వినియోగదారుడు ఈ సీజన్ లో 34 కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్లు చేసారు. ఒక ప్రత్యేకమైన క్షణంలో, సింగిల్ యూజర్ ఒకరు ఒకే లావాదేవీలో 100 బర్గర్లు ఆర్డర్ చేసారు, ఇది ముఖ్యమైన మ్యాచ్‌ల సమయంలో సామూహిక వినియోగ స్థాయిని ఇది సూచిస్తోంది. 
 
యాప్‌లో ఆర్డరింగ్ విభాగాన్ని తరచు సందర్శించడం, రూ.6,801 విలువైన ఒకే ఆర్డర్‌‍తో సహా భారీ విలువ కలిగిన లావాదేవీలు జరగడం, మరొక యూజర్ మ్యాచ్-టైమ్ ఆఫర్స్ ద్వారా రూ.12,947 వరకు ఆదా చేయడం, వీటితో పాటు కేవలం 10 నిముషాల 42 సెకండ్ల అతి తక్కువ వ్యవధిలోనే డెలివరీలు పూర్తి కావడం వంటి అంశాలతో వినియోగదారుల నిమ గ్నత ఉన్నతమైన స్థాయిలో కొనసాగుతుంది. 
 
మొత్తం ఆర్డర్లలో అత్యధిక ఆర్డర్ల పరిమాణం ముంబయి ఇండియన్స్ మ్యాచ్‌ల సమయంలో ఇవ్వబడ్డాయని నమోదైంది, RCB vs Rajasthan Royals మ్యాచ్ ఒకే మ్యాచ్‌లో, అత్యధిక ఆర్డరింగ్ గరిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది. మ్యాచ్ తీవ్రత కూడా ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తోంది, ఎక్కువ- ఉద్రేకభరితమైన మ్యాచ్‌లు ఆర్డర్ చేసే కార్యకలాపాలను అత్యధిక స్థాయికి తీసుకువెళ్తున్నాయి, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ఢిల్లీ వంటి నగరాలు ట్రెండ్స్‌కు నాయకత్వంవహిస్తుండగా, పాట్నా మరియు పూణె వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల నుండి కూడా శక్తివంతమైన భాగస్వామ్యం ఉంది. 
 
మీరు చూసేటప్పుడు ఆర్డర్ చేయండి అనే శక్తివంతమైన వినియోగదారు ప్రవర్తనలో మూలాలు గల, ఈ సహకారం మరింత సంబంధం కలిగిన ఇన్-స్ట్రీమ్ ప్రయాణానికి వీలు కల్పించడానికి రెండు శ్రేణులకు చెందిన నాయకులను ఒక చోట చేర్చింది. AI-ఆధారిత ఆవిష్కరణ, ఇంటరాక్టివ్ ఫార్మాట్స్ మరియు వాస్తవిక సమయం వాణిజ్యం ద్వారా మ్యాచ్ టైమ్ వాతావరణాన్ని ఉన్నతంగా చేసే జియోహాట్ స్టార్ వారి విస్తృత విధానంపై ఇది రూపొందింది, ఇదే విధంగా తన వినియోగదారులకు సాటిలేని సౌకర్యాన్ని అందించడంపై స్విగ్గీ యొక్క శ్రద్ధను పునరుద్ఘాటిస్తుంది. 
 
ఈ కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడుతూ, ఇషాన్ ఛటర్జీ, CEO- స్పోర్ట్స్, జియోస్టార్ ఇలా  అన్నారు, కంటెంట్ మరియు వాణిజ్యం మధ్య  పరిమితులు బహు-ముఖ ట్రెండ్ గా మారిన  ప్రపంచం వైపుగా మనం తరలి వెళ్తున్నాం. స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ ఫాంలు ఒంటరిగా పని చేయలేవు కానీ సమీకృత వాతావరణాలుగా ఆ క్షణంలో యూజర్లు చేయాలని కోరుకున్నది ఊహించి వారికి వీలు కల్పించగలవు. లైవ్ స్పోర్ట్స్ మరియు వాస్తవిక-సమయం వాణిజ్యాన్ని ఒక చోటకు తీసుకురావడం అనేది ఆ భవిష్యత్తు యొక్క ప్రారంభపు వ్యక్తీకరణ, దీనిలో నిమగ్నత అనేది కేవలం వీక్షణ మాత్రమే కాకుండా, ఆ క్షణంలో స్పందించడం గురించి.
 
భాగస్వామ్యం గురించి మాట్లాడుతూ, రోహిత్ కపూర్, CEO, స్విగ్గీ ఫుడ్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఇలా అన్నారు, లైవ్ స్పోర్ట్స్ వీక్షణ అత్యంత పరస్పర అనుభవంగా అభివృద్ధి చెందింది, దీనిలో అభిమానులు తరచుగా యాక్షన్లో లోతుగా లీనమై వివిధ పనులు చేస్తుంటారు. మ్యాచ్ సమయంలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం అనేది చాలామందికి ఇప్పటికే ఒక అలవాటుగా మారింది, మరియు జియోహాట్ స్టార్‌తో మా భాగస్వామ్యం అనేది  అభిమానులు తమకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ఆనందిస్తూనే మ్యాచ్ కూడా వీక్షించడానికి -అంటే ఈ రెండిటిలో ఏదీ మిస్ చేయకుండా-వీలు కల్పిస్తోంది.
 
మ్యాచ్ సమయంలో కలిగే ఆకస్మిక ఉత్సాహం, అభిమానుల ప్రవర్తనను కేంద్రంగా చేసుకుని రూపొందించిన, అత్యంత ఉల్లాసవంతమైన మ్యాచ్ ఆన్, మ్యాచ్ ఆన్ కాంపైన్ ద్వారా ఈ అనుభవం మరింత పెరుగుతుంది. ఈ కాంపైన్ సందేశం ఇలా కొనసాగుతుంది: ఈ క్రికెట్ సీజన్లో ...జియోహాట్ స్టార్లో స్విగ్గీ చేయండి. ట్యాప్ చేయండి. ఆర్డర్ చేయండి. తినండి. పునరావృతం చేయండి. మ్యాచ్ ఆన్. మంచ్ ఆన్. డిజిటల్‌గా, సోషల్‌గా మరియు విస్తృతమైన జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్ వర్క్‌లో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ఇన్-యాప్ యాక్షన్స్‌తో ప్రసార సమయాల్లో నిరంతరంగా విలీనమవుతుంది, వారి వీక్షణకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేసుకునేందుకు వీలు కల్పించే సందర్భోచితమైన, వాస్తవిక-సమయం అనుభవాల ద్వారా ఈ ప్లాట్ ఫాం క్రీడాభిమానులకు ఎంత గొప్ప సేవలు కేటాయిస్తోంది ఇది చూపిస్తుంది. 
 
ఈ విలీనం మరింత లీనమయ్యే, సహజమైన వీక్షణ వాతావరణ వ్యవస్థను రూపొందించడంపై జియోహాట్ స్టార్ వారి విశాలమైన దృష్టిని సూచిస్తోంది. దీనిలో వినోదం అనేది పరోక్షమైన వినియోగానికి మించి మరింత సందర్భోచితంగా, పరస్పర చర్యా అనుభవాల్లోకి విస్తరించింది. షాప్ ద లుక్, కాన్వరజేషనల్ వాయిస్ డిస్కవరీ నుండి పరస్పర చర్యల వీక్షణా ఫార్మాట్స్ వరకు ఉన్న ఆవిష్కరణల నుండి, వాణిజ్యం-ఆధారిత  ఏకీకరణలు, మరియు వ్యక్తిగత నిమగ్నత ప్రయాణాల వరకు, ప్రేక్షకులు ఏ విధంగా వినోదాన్ని కనుగొంటారు, ఆనందిస్తారు  మరియు  అందులో పాల్గొనే విధానాలను ఈ ప్లాట్ ఫాం నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటుంది.

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్ర

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్రసుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్ర

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభం

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభంటి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి, నవీన్ రాజ్ సంకరపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకుడు. ఇప్పటికే షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్ని కూడా టీం కంప్లీట్ చేసింది. తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టి సెన్సార్ వద్దకు వెళ్లనుంది. మే 29న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు టీం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com