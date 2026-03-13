శుక్రవారం, 13 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 13 మార్చి 2026 (15:49 IST)

ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాలపై మరింత దృష్టి సారించిన సిగ్మా అడ్వాన్స్‌డ్ సిస్టమ్స్

aerospace
హైదరాబాద్: సిగ్మా అడ్వాన్స్‌డ్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ స్విట్జర్లాండ్‌కు చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ ఎక్స్‌ట్రోవిస్ ఏజీలో ఉన్న తన పూర్తి 36.52% ఈక్విటీ వాటా విక్రయాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఈ లావాదేవీ ద్వారా కంపెనీకి $15 మిలియన్లు (సుమారు ₹137.61 కోట్లు) సమకూరాయి. ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ వ్యాపార విస్తరణను వేగవంతం చేస్తున్న తరుణంలో ఈ నిధులు కంపెనీకి అదనపు ఆర్థిక వెసులుబాటును అందిస్తాయి.
 
సిగ్మా యొక్క కొనసాగుతున్న పోర్ట్‌ఫోలియో హేతుబద్ధీకరణ వ్యూహంలో ఈ వాటా విక్రయం ఒక భాగం. తద్వారా కంపెనీ పూర్తిగా ఏరోస్పేస్ మరియు డిఫెన్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా రూపాంతరం చెందింది. తమ ప్రధాన వ్యాపారేతర ఫార్మాస్యూటికల్ పెట్టుబడి నుండి నిష్క్రమించడం ద్వారా సిగ్మా మూలధనాన్ని సమీకరించుకుంది. ఈ నిధులను ఇప్పుడు తయారీ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి, వ్యూహాత్మక కొనుగోళ్లను కొనసాగించడానికి మరియు ప్రపంచ స్థాయి రక్షణ- ఏరోస్పేస్ సరఫరా వ్యవస్థలలో తన ఉనికిని విస్తరించడానికి ఉపయోగించనుంది.
 
దీనిపై సిగ్మా అడ్వాన్స్‌డ్ సిస్టమ్స్ సీఈఓ (CEO) సునీల్ కాలిదిండి మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ స్థాయి ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ తయారీ సంస్థగా సిగ్మా దృష్టిని మరింత బలోపేతం చేయడంలో ఎక్స్‌ట్రోవిస్ AGలో మా వాటా విక్రయం ఒక వ్యూహాత్మక అడుగు. నాస్మిత్ మరియు ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్ కొనుగోళ్ల తర్వాత మేము మా సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటూ, అంతర్జాతీయ డిఫెన్స్ ఎకోసిస్టమ్స్‌లో మా ఉనికిని విస్తరిస్తున్నాము. ఈ దశలో మా పెట్టుబడులు, వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యతలు అదే దిశలో కొనసాగడం చాలా ముఖ్యం. ఈ లావాదేవీ మా బ్యాలెన్స్ షీట్‌ను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా.. కొత్త సామర్థ్యాలపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి, సరైన అవకాశాలను దక్కించుకోవడానికి, మరియు సిగ్మా యొక్క తదుపరి దశ వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి మాకు ఎక్కువ వెసులుబాటును ఇస్తుంది అని అన్నారు.
 
సిగ్మా ఒక విస్తృతమైన అంతర్జాతీయ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను నిర్మిస్తున్న క్రమంలో ఈ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇటీవల, కంపెనీ ఢిల్లీకి చెందిన ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్‌‌ను కొనుగోలు చేసింది. ఇది యూరప్‌లో లోతైన మూలాలను కలిగి ఉండి, రక్షణ మరియు అంతరిక్ష రంగాలపై దృష్టి సారించిన సంస్థ. ఐరోపా మరియు అంతర్జాతీయ డిఫెన్స్ OEMలతో(ఒరిజినల్ ఎక్విప్‌మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్) దీర్ఘకాలిక జాయింట్ వెంచర్లు, ఎక్స్‌క్లూజివ్ సర్వీస్ పార్టనర్‌షిప్‌ల ద్వారా ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది.
 
సిగ్మా గతంలో యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌కు చెందిన నాస్మిత్ గ్రూప్‌ను కొనుగోలు చేసింది, దానికి కొనసాగింపుగానే తాజా కొనుగోలు జరిగింది. నాస్మిత్ కొనుగోలు ఐరోపా మరియు UK అంతటా బలమైన తయారీ, పారిశ్రామిక ఉనికిని స్థాపించింది. నాస్మిత్ సిగ్మా యొక్క ఖచ్చితమైన తయారీ సామర్థ్యాలను, ప్రత్యేక ప్రక్రియలను, టైర్-1 సప్లై చైన్ ఇంటిగ్రేషన్‌ను బలోపేతం చేయగా.. ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్ ఐరోపా డిఫెన్స్ ఎకోసిస్టమ్స్‌లో ప్రోగ్రామ్ యాక్సెస్, కస్టమర్ సంబంధాలు, సిస్టమ్-లెవల్ భాగస్వామ్యం వంటి ఫ్రంట్-ఎండ్ లేయర్‌ను జోడిస్తుంది.
 
నాస్మిత్, ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్ రెండూ కలిసి సిగ్మాను అంతర్జాతీయంగా ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ కంపెనీగా బలంగా నిలబెడుతున్నాయి. ఇవి భారతదేశంలో తయారీ, ప్రతిభ మరియు విలువ సృష్టిని స్థిరంగా ఉంచుతూనే సంక్లిష్టమైన, బహుళ-సంవత్సరాల అంతర్జాతీయ ప్రోగ్రామ్‌లను అమలు చేయగల సామర్థ్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.
 
తన కొనుగోళ్ల వ్యూహంతో పాటుగా, సిగ్మా తన ఆర్డర్ బుక్‌ను కూడా విస్తరిస్తూనే ఉంది. గత నెలలో, ఈ కంపెనీ భారతదేశ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు అనుబంధ డిఫెన్స్ PSUల (ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు) నుండి సుమారు ₹100 కోట్ల విలువైన కొత్త ఆర్డర్‌లను సొంతం చేసుకుంది. అర్హత చక్రాలు సుదీర్ఘంగా ఉండే మరియు నాణ్యతా ప్రమాణాలు అత్యంత కఠినంగా ఉండే డిఫెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇతర మిషన్-క్రిటికల్ సిస్టమ్‌ల కోసం కస్టమర్లు సిగ్మాపై ఉంచుతున్న నిరంతర నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం. సహజసిద్ధమైన వృద్ధితో పాటు వ్యూహాత్మక కొనుగోళ్ల కలయిక ద్వారా సంస్థ వృద్ధిని కొనసాగిస్తుందని, దీని కోసం ప్రస్తుతం బహుళ అవకాశాలను అంచనా వేస్తున్నట్లు కంపెనీ మరింత వివరించింది.

ఎంజీఆర్ పైన నేను చేసిన వ్యాఖ్యలకు చింతిస్తున్నా, క్షమించండి: రాజేంద్రప్రసాద్

ఎంజీఆర్ పైన నేను చేసిన వ్యాఖ్యలకు చింతిస్తున్నా, క్షమించండి: రాజేంద్రప్రసాద్టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ ఇటీవలి కాలంలో పుసుక్కున నోరు జారడం జరుగుతోంది. మళ్లీ మరోసారి ఇలాగే నోరు జారారు. తమిళనాడు లెజండరీ నటుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్ గురించి రాజేంద్రప్రసాద్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసారు. అలనాటి నటుడు కాంతారావును చూస్తే ఎంజీఆర్ విపరీతంగా భయపడేవారనీ అంటూ అభ్యంతరకరమైన పదజాలం ఉపయోగిస్తూ చెప్పారు. దీనిపై కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తమయ్యింది. రాజేంద్రప్రసాద్ గారు తక్షణమే తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవడమే కాకుండా క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ నటుడు విశాల్ డిమాండ్ చేసారు. తను చేసి వ్యాఖ్యలపై రాజేంద్రప్రసాద్ క్షమాపణలు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన... నేను మాట్లాడింది తప్పు.

జీవితంలో ఎదురైన చేదు జ్ఞాపకాలను పక్కనబెట్టి... కొత్త ఆశలతో... : హన్సిక ట్వీట్

జీవితంలో ఎదురైన చేదు జ్ఞాపకాలను పక్కనబెట్టి... కొత్త ఆశలతో... : హన్సిక ట్వీట్ప్రముఖ హీరోయిన్ హన్సిక మొత్వాని తన వైవాహిక జీవితానికి ముగింపు పలికారు. తన మిత్రుడు సొహైల్ కతూరియాను గత 2022 డిసెంబరులో ఆమె వివాహం చేసుకోగా, వీరి బంధం కేవలం నాలుగేళ్లగే ముగిసిపోయింది. భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో గత కొంతకాలంగా వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 11వ తేదీన వీరికి అధికారికంగా కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేసింది.

టిక్కెట్ రేట్ల పెంపు విధానంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక రూలింగ్

టిక్కెట్ రేట్ల పెంపు విధానంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక రూలింగ్తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సినిమా టిక్కెట్ ధరల పెంపుపై ఇటీవల ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం కీలక రూలింగ్ ఇచ్చింది. గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. టికెట్ రేట్లు పెంచాలంటే సినిమా విడుదలకు 90 రోజుల ముందే ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే.

హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఐలైన్‌ స్టూడియోస్‌‌ను లాంచ్ చేసిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఐలైన్‌ స్టూడియోస్‌‌ను లాంచ్ చేసిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డిహైటెక్‌సిటీలోని నెట్‌ఫ్లిక్స్‌కు చెందిన ఐలైన్‌ స్టూడియోస్‌ కార్యాలయాన్ని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్‌ రెడ్డి ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ సంజయ్ జాజు, ఎఫ్‌‌డీసీ ఛైర్మన్‌‌, ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు, హీరో- నిర్మాత రానా దగ్గుబాటి, నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియా హెడ్ మోనికా షెర్గిల్ పాల్గొన్నారు.

Youth: కిరణ్ అబ్బవరం ఆవిష్కరించిన యూత్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్

Youth: కిరణ్ అబ్బవరం ఆవిష్కరించిన యూత్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్కెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న తమిళ మూవీ "యూత్". ఈ చిత్రాన్ని ఇదే పేరుతో ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్. ఈ చిత్రానికి కెన్ కరునాస్ అండ్ గ్యాంగ్ దర్శకత్వం వహించారు. త్వరలోనే "యూత్" మూవీ తెలుగులో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Watch More Videos

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com