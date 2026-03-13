హైదరాబాద్: సిగ్మా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ ఎక్స్ట్రోవిస్ ఏజీలో ఉన్న తన పూర్తి 36.52% ఈక్విటీ వాటా విక్రయాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఈ లావాదేవీ ద్వారా కంపెనీకి $15 మిలియన్లు (సుమారు ₹137.61 కోట్లు) సమకూరాయి. ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ వ్యాపార విస్తరణను వేగవంతం చేస్తున్న తరుణంలో ఈ నిధులు కంపెనీకి అదనపు ఆర్థిక వెసులుబాటును అందిస్తాయి.
సిగ్మా యొక్క కొనసాగుతున్న పోర్ట్ఫోలియో హేతుబద్ధీకరణ వ్యూహంలో ఈ వాటా విక్రయం ఒక భాగం. తద్వారా కంపెనీ పూర్తిగా ఏరోస్పేస్ మరియు డిఫెన్స్ ప్లాట్ఫారమ్గా రూపాంతరం చెందింది. తమ ప్రధాన వ్యాపారేతర ఫార్మాస్యూటికల్ పెట్టుబడి నుండి నిష్క్రమించడం ద్వారా సిగ్మా మూలధనాన్ని సమీకరించుకుంది. ఈ నిధులను ఇప్పుడు తయారీ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి, వ్యూహాత్మక కొనుగోళ్లను కొనసాగించడానికి మరియు ప్రపంచ స్థాయి రక్షణ- ఏరోస్పేస్ సరఫరా వ్యవస్థలలో తన ఉనికిని విస్తరించడానికి ఉపయోగించనుంది.
దీనిపై సిగ్మా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ సీఈఓ (CEO) సునీల్ కాలిదిండి మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ స్థాయి ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ తయారీ సంస్థగా సిగ్మా దృష్టిని మరింత బలోపేతం చేయడంలో ఎక్స్ట్రోవిస్ AGలో మా వాటా విక్రయం ఒక వ్యూహాత్మక అడుగు. నాస్మిత్ మరియు ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్ కొనుగోళ్ల తర్వాత మేము మా సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటూ, అంతర్జాతీయ డిఫెన్స్ ఎకోసిస్టమ్స్లో మా ఉనికిని విస్తరిస్తున్నాము. ఈ దశలో మా పెట్టుబడులు, వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యతలు అదే దిశలో కొనసాగడం చాలా ముఖ్యం. ఈ లావాదేవీ మా బ్యాలెన్స్ షీట్ను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా.. కొత్త సామర్థ్యాలపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి, సరైన అవకాశాలను దక్కించుకోవడానికి, మరియు సిగ్మా యొక్క తదుపరి దశ వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి మాకు ఎక్కువ వెసులుబాటును ఇస్తుంది అని అన్నారు.
సిగ్మా ఒక విస్తృతమైన అంతర్జాతీయ ప్లాట్ఫారమ్ను నిర్మిస్తున్న క్రమంలో ఈ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇటీవల, కంపెనీ ఢిల్లీకి చెందిన ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్ను కొనుగోలు చేసింది. ఇది యూరప్లో లోతైన మూలాలను కలిగి ఉండి, రక్షణ మరియు అంతరిక్ష రంగాలపై దృష్టి సారించిన సంస్థ. ఐరోపా మరియు అంతర్జాతీయ డిఫెన్స్ OEMలతో(ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్) దీర్ఘకాలిక జాయింట్ వెంచర్లు, ఎక్స్క్లూజివ్ సర్వీస్ పార్టనర్షిప్ల ద్వారా ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది.
సిగ్మా గతంలో యునైటెడ్ కింగ్డమ్కు చెందిన నాస్మిత్ గ్రూప్ను కొనుగోలు చేసింది, దానికి కొనసాగింపుగానే తాజా కొనుగోలు జరిగింది. నాస్మిత్ కొనుగోలు ఐరోపా మరియు UK అంతటా బలమైన తయారీ, పారిశ్రామిక ఉనికిని స్థాపించింది. నాస్మిత్ సిగ్మా యొక్క ఖచ్చితమైన తయారీ సామర్థ్యాలను, ప్రత్యేక ప్రక్రియలను, టైర్-1 సప్లై చైన్ ఇంటిగ్రేషన్ను బలోపేతం చేయగా.. ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్ ఐరోపా డిఫెన్స్ ఎకోసిస్టమ్స్లో ప్రోగ్రామ్ యాక్సెస్, కస్టమర్ సంబంధాలు, సిస్టమ్-లెవల్ భాగస్వామ్యం వంటి ఫ్రంట్-ఎండ్ లేయర్ను జోడిస్తుంది.
నాస్మిత్, ఏఎస్ స్ట్రాటజిక్ రెండూ కలిసి సిగ్మాను అంతర్జాతీయంగా ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ కంపెనీగా బలంగా నిలబెడుతున్నాయి. ఇవి భారతదేశంలో తయారీ, ప్రతిభ మరియు విలువ సృష్టిని స్థిరంగా ఉంచుతూనే సంక్లిష్టమైన, బహుళ-సంవత్సరాల అంతర్జాతీయ ప్రోగ్రామ్లను అమలు చేయగల సామర్థ్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.
తన కొనుగోళ్ల వ్యూహంతో పాటుగా, సిగ్మా తన ఆర్డర్ బుక్ను కూడా విస్తరిస్తూనే ఉంది. గత నెలలో, ఈ కంపెనీ భారతదేశ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు అనుబంధ డిఫెన్స్ PSUల (ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు) నుండి సుమారు ₹100 కోట్ల విలువైన కొత్త ఆర్డర్లను సొంతం చేసుకుంది. అర్హత చక్రాలు సుదీర్ఘంగా ఉండే మరియు నాణ్యతా ప్రమాణాలు అత్యంత కఠినంగా ఉండే డిఫెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇతర మిషన్-క్రిటికల్ సిస్టమ్ల కోసం కస్టమర్లు సిగ్మాపై ఉంచుతున్న నిరంతర నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం. సహజసిద్ధమైన వృద్ధితో పాటు వ్యూహాత్మక కొనుగోళ్ల కలయిక ద్వారా సంస్థ వృద్ధిని కొనసాగిస్తుందని, దీని కోసం ప్రస్తుతం బహుళ అవకాశాలను అంచనా వేస్తున్నట్లు కంపెనీ మరింత వివరించింది.