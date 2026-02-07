ఏరోస్పేస్, విమానయాన తయారీ యూనిట్లకు కేంద్రంగా సత్యసాయి జిల్లా
సత్యసాయి జిల్లా ఏరోస్పేస్, విమానయాన తయారీ యూనిట్లకు కేంద్రంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. దేవనహళ్లి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఉండటం, పెద్ద పరిశ్రమల స్థాపనకు విస్తారమైన భూములు అందుబాటులో ఉండటం వంటి కారణాలు బెంగళూరులో ఉన్న అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులను సత్యసాయి జిల్లా వైపు చూసేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. హంద్రీ నీవా సుజల శ్రవంతి ప్రాజెక్టు ద్వారా పుష్కలంగా నీరు అందుబాటులో ఉండటం పరిశ్రమలకు అదనపు ప్రయోజనంగా మారింది. జాతీయ రహదారితో కూడా మంచి రోడ్డు కనెక్టివిటీ ఉంది.
ఏరోస్పేస్, విమానయాన కంపెనీలు కర్ణాటక సరిహద్దులోని చిలమత్తూరు మండలంలో కోడికొండ చెక్పోస్ట్ సమీపంలోని భూములపై ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. వ్యాపార, వాణిజ్య, సైనిక విమానాలతో పాటు విమాన విడిభాగాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఎంప్రేర్ సంస్థ, సత్యసాయి జిల్లాలో తన యూనిట్ను స్థాపించడానికి ఆసక్తి చూపుతున్న సంస్థలలో ఒకటిగా ఉందని వర్గాలు తెలిపాయి.
భారతదేశంలో చిన్న,మధ్య తరహా ప్రయాణీకుల విమానాల తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయాలని ఎంప్రేర్ కోరుకుంటోందని ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, గుజరాత్ రాష్ట్రాలు ఆ కంపెనీకి ప్రతిపాదనలు చేసినప్పటికీ, దేవనహళ్లి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఉండటం వల్ల ఎంప్రేర్ సత్యసాయి జిల్లాపై ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం.
ముఖ్యంగా, అదానీ ఏరోస్పేస్ భారతదేశంలో చిన్న, మధ్య తరహా ప్రయాణీకుల విమానాల ఉత్పత్తి కోసం ఎంప్రేయర్తో చేతులు కలపనుంది. ఈ విషయంపై కొన్ని వారాల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఎంప్రేయర్తో పాటు, సరళ ఏవియేషన్ కూడా కోడికొండ ప్రాంతం సమీపంలో తన ఎలక్ట్రిక్ విమానాల ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయనుంది.
ఎలక్ట్రిక్ వర్టికల్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ (eVTOL) విమానాల తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి బెంగళూరుకు చెందిన సరళ ఏవియేషన్కు ఏపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనుమతులు మంజూరు చేసింది. సరళ ఏవియేషన్ రూ. 1,300 కోట్ల పెట్టుబడితో ఆరు సీట్ల విమానాలను తయారు చేయనుంది.
2029 నాటికి ఎయిర్ ట్యాక్సీలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. దీనితో పాటు, రేమండ్ గ్రూప్కు చెందిన జేకే మైని గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్ లిమిటెడ్ కూడా ఒక ఏరోస్పేస్ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ యూనిట్ రూ. 510 కోట్ల పెట్టుబడితో ప్రపంచవ్యాప్త ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ (OEMలు), టైర్-వన్ సరఫరాదారుల కోసం అత్యంత కచ్చితమైన, ఇంజిన్కు కీలకమైన భాగాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.