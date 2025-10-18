AP: ధర్మవరంలో ఇద్దరు స్లీపర్ ఉగ్రవాదుల అరెస్ట్
ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా ధర్మవరంలో ఇద్దరు స్లీపర్ ఉగ్రవాదులను అరెస్టు చేశారు. ఈ అరెస్టులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పౌరులను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. పోలీసులు ఒక సింగిల్ బ్యారెల్ రైఫిల్, పది బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు, ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన సజ్జాద్ హుస్సేన్, మహారాష్ట్రకు చెందిన తౌఫిక్ ఆలం షేక్, జైష్-ఎ-మహ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
ఈ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాద సంబంధిత అరెస్టు ఇది మొదటిది కాదు. కొన్ని నెలల క్రితం, పాకిస్తాన్ గ్రూపులతో సంబంధాలున్నాయనే ఆరోపణలపై నూర్ మొహమ్మద్ను ధర్మవరంలో అరెస్టు చేశారు.
విచారణ సమయంలో, ఇద్దరు స్లీపర్ ఉగ్రవాదులను గుర్తించడానికి పోలీసులకు సహాయపడిన వివరాలను అతను వెల్లడించాడు. అతని సమాచారం ఆధారంగా, పోలీసులు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఇది స్థానికులలో భయాందోళనలకు గురిచేస్తుంది. స్లీపర్ ఉగ్రవాదులు సాధారణంగా సమాజాలలో నిశ్శబ్దంగా జీవిస్తారు, ఆపరేషన్ కోసం ఆదేశాలు వచ్చే వరకు అనుమానం రాకుండా ఉంటారు.