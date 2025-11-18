ప్రధాని పుట్టపర్తి పర్యటన.. ప్రశాంతి నిలయానికి 100 గుజరాత్ గిర్ ఆవులు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నవంబర్ 19 బుధవారం పుట్టపర్తి పర్యటన సందర్భంగా గుజరాత్కు చెందిన 100 గిర్ ఆవులను ప్రశాంతి నిలయానికి అందజేస్తారు. ప్రధానమంత్రి సాయిబాబా మహా సమాధిని దర్శనం చేసుకుని సత్యసాయి హిల్ వ్యూ స్టేడియంలో బాబా జన్మ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు.
ఈ సందర్భంగా నరేంద్ర మోదీ ఉదయం 9.30 గంటలకు స్టేడియంకు చేరుకుని 11 గంటల వరకు అక్కడే ఉంటారు. శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా రైతులకు 100 గిర్ ఆవులను పంపిణీ చేస్తారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం సాయంత్రం పుట్టపర్తికి చేరుకుని, సత్యసాయి విమానాశ్రయంలో ప్రధానిని ఆహ్వానిస్తారు.
అదనంగా, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము నవంబర్ 22న ప్రశాంతి నిలయాన్ని సందర్శించి సత్య సాయిబాబా మహాసమాధిని దర్శనం చేసుకుంటారు. ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి. రాధాకృష్ణన్ అదే రోజు శ్రీ సత్య సాయి ఉన్నత సంస్థల వార్షిక స్నాతకోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారు.
నవంబర్ 23న జరిగే జన్మదిన వేడుకల్లో పాల్గొనడానికి రాత్రి అక్కడే బస చేస్తారు. ఈ జయంతి వేడుకలకు అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు, విదేశాల నుంచి ప్రతినిధులు కూడా హాజరుకానున్నారు. శతాబ్ది ఉత్సవాలకు విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ తెలిపారు.
బాబా మెగా శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10 లక్షలకు పైగా భక్తులు పుట్టపర్తిని సందర్శిస్తారని భావిస్తున్నారు. బందోబస్తు కోసం దాదాపు 2,500 అదనపు బలగాలను మోహరించనున్నట్లు సత్యసాయి ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ తెలిపారు. కనీసం 11 లక్షల మందికి వాహనాలు ఉండేలా మూడు ప్రధాన పార్కింగ్ స్థలాలను ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రశాంతి నిలయంలో, చుట్టుపక్కల అధిక భద్రత కల్పించబడింది. ఈ ప్రాంతాన్ని స్కాన్ చేయడానికి 24 గంటలూ హై రిజల్యూషన్ డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఢిల్లీ బాంబు పేలుడు తర్వాత, సంఘటనలను నివారించడానికి ప్రశాంతి నిలయం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలోని ప్రతి ఇంట్లో కూడా క్షుణ్ణంగా వాహన తనిఖీలు, సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు.