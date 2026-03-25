Ramurao Jupally: ప్రతిభగల యువతే భారత్కు అసలైన శక్తి: : రామూరావు జూపల్లి
దేశంలో యువతే వెన్నెముక అంటుంటారు. అలాంటి వెన్నెకు బాగుంటేనే దేశం అభివ్రుద్ధివైపుపయనిస్తోందనీ, అందుకు ప్రతిభ చాలా అవసరమని జూపల్లి రామూరావు అన్నారు. న్యూ ఢిల్లీ గత రెండురోజులుగా జరిగిన టీవీ 9 నెట్వర్క్ ప్రతిష్టాత్మక ‘What India Thinks Today (WITT) 2026’ సమ్మిట్లో మై హోమ్ గ్రూప్ వైస్ చైర్మన్ జూపల్లి రామూరావు.మాట్లాడారు. ఈ సమ్మిట్కు ముఖ్య అతిథి భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఆయన హృదయపూర్వక స్వాగతం పలికారు.
ఈ సందర్భంగా జూపల్లి రామూరావు మాట్లాడుతూ, భారత్ లో యువత మేథాశక్తికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచం “పాలీ క్రైసిస్” వంటి ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, భారత్ మాత్రం స్థిరంగా ఎదుగుతోందని పేర్కొన్నారు. దేశ యువతపై ప్రపంచానికి పెరుగుతున్న నమ్మకం, ప్రజాస్వామ్యం, జనాభా శక్తి, వైవిధ్యం వంటి అంశాలు భారత బలాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం భారత్ సుమారు 7 శాతం వృద్ధిరేటుతో ముందుకు సాగుతూ, ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించే దిశగా దూసుకెళ్తోందని అన్నారు. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, యువతకు అందుతున్న అవకాశాలు దేశాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయని చెప్పారు.
భారత మానవ వనరుల శక్తికి ఆధారమైన కీలక అంశాలను కూడా వివరిస్తూ, యువ జనాభా, ఆంగ్ల భాషపై పట్టు, STEM రంగాల్లో ప్రతిభ, డిజిటల్ సామర్థ్యం & డేటా వినియోగం, అంతర్జాతీయ అంశాలపై బలమైన అవగాహన, సాంకేతికతను త్వరగా అలవాటు చేసుకునే నైపుణ్యం, సంక్లిష్టమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కోగలిగే సామర్థ్యం వంటి అంశాలు కలిసి భారత్ను గ్లోబల్ టాలెంట్ హబ్గా నిలబెడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన కీలక ప్రసంగంలో భారత్ గ్లోబల్ స్థాయిలో పెరుగుతున్న ప్రభావాన్ని ప్రస్తావించారు. గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో ప్రపంచ దృష్టిలో భారత్ స్థానం మారిందని, టెక్నాలజీ వినియోగదారుడి నుంచి ఉత్పత్తిదారుగా ఎదిగిందని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ ఘర్షణలు, ముఖ్యంగా పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభంపై TV9 నెట్వర్క్ కవరేజ్ను అభినందించారు. అలాగే, పాలసీ, వ్యాపారం, టెక్నాలజీ రంగాల ప్రముఖులతో భారత్ గ్లోబల్ ప్రయాణం, ఎదుగుదలపై ఈ సమ్మిట్ చర్చలకు వేదికగా నిలుస్తుందని తెలిపారు.
ఇవేకాక సమ్మిట్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు, పాలన, ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆరోగ్యం, సంస్కృతి, క్రీడలు వంటి విభిన్న అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి.