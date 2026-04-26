తత్కాల్ రేస్లో టిక్కెట్లు సాధించాలంటే... ఇవిగో టిప్స్...
అత్యవసర ప్రయాణాల కోసం పలువురు ప్రయాణికులు తత్కాల్ టిక్కెట్లపై ఆధారపడుతుంటారు. అయితే, ఈ టిక్కెట్ల బుకింగ్లో పోటీ పడలేక టిక్కెట్లను దక్కించుకోవడంలో వెనుకబడిపోతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తత్కాల్ రేసులో టిక్కెట్లు సాధించాలంటే చిన్నపాటి టిప్స్ పాటిస్తే చాలు.. అవేంటో చూద్దాం..
ఈ తత్కాల్ టిక్కెట్లను ప్రయాణానికి ఒక రోజు ముందు మాత్రమే బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ప్రతి రోజూ ఏసీ బెర్తుల కోసం తత్కాల్ విండో ఉదయం 10 గంటలకు, నాన్ ఏసీకైతే ఉదయం 11 గంటలకు బుకింగ్స్ మొదలవుతాయి. అందువల్ల, ఆఖరి నిమిషం వరకు వేచిచూడకుండా తత్కాల్ విండో ఓపెన్ కావడానికి రెండు మూడు నిమిషాల ముందే రైల్వన్ యాప్ లేదా ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయివుండాలి. చివరి నిమిషంలో లాగిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే టైమ్ - ఔట్ ఎర్రర్ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
ప్రయాణికుల వివరాలను ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా రైల్వన్ యాప్లోని మాస్టర్ లిస్ట్లో ముందుగానే సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. తద్వారా బుకింగ్ సమయంలో పేరు, వయసు టైప్ చేసే అవసరం తప్పుతుంది. బుకింగ్ సమయంలో పేర్లను అలా టిక్ చేసుకుంటూ రిజర్వేషన్ ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయొచ్చు.
మీ పేమెంట్ ఆప్షన్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. వీలైతే ఐఆర్సీటీసీ వ్యాలెట్ను ఉపయోగించడం వల్ల పేమెంట్ ప్రాసెస్ మరింత వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఐఆర్సీటీసీ ఈ-వ్యాలెట్ / ఆర్-వ్యాలెట్ లేదా యూపీఐ / నెట్బ్యాంకింగ్ ద్వారా త్వరగా పేమెంట్ అయ్యేలా జాగ్రత్తపండి. తత్కాల్ బుకింగ్లో టికెట్లు సెకన్ల వ్యవధిలోనే అయిపోతుంటాయి గనక ఇంటర్నెట్ స్పీడే కాదు.. మీ వేగమూ ముఖ్యమే. అలాగే, రైలు నంబర్లు, స్టేషన్ కోడ్లను ముందే నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం ద్వారా వెతికే సమయం కూడా తగ్గుతుంది.