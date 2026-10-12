అభిమానుల కోసం ప్రత్యేక పండుగ ఆఫర్లను ప్రకటించిన యమహా
యమహా మోటార్సైకిళ్లు, 125cc Fi హైబ్రిడ్ స్కూటర్ శ్రేణిపై బీమా ప్రయోజన పథకాలు మరియు ఆకర్షణీయమైన తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ పథకాలను ప్రకటించింది. పండుగల సందడిని మరింత పెంచుతూ, ఇండియా యమహా మోటార్ తన వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది. యమహా హైబ్రిడ్ స్కూటర్లు, మోటార్సైకిళ్లపై ఆకర్షణీయమైన బీమా ప్రయోజనాలు, సులభమైన ఫైనాన్స్ పథకాలు, ప్రత్యేక యాజమాన్య ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.
ఈ ఆఫర్ల ద్వారా యమహా వాహనాలను కొనుగోలు చేయడం మరింత సులభతరం చేయడంతో పాటు, వినియోగదారులకు మరింత ప్రయోజనకరమైన అనుభవాన్ని అందించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ పండుగ ఆఫర్లతో వాహన కొనుగోలులో వినియోగదారులకు మరింత విలువను అందిస్తూ, సులభమైన కొనుగోలు ప్రక్రియ, సౌకర్యవంతమైన యాజమాన్య అనుభవం ద్వారా పండుగ ఆనందాన్ని మరింత పెంచాలని యమహా భావిస్తోంది.
ఈ పరిమిత కాల పండుగ ఆఫర్లు తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలు మినహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అధీకృత యమహా డీలర్షిప్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. స్టైలిష్, స్పోర్టీ యమహా వాహనాలను సొంతం చేసుకుంటూ, ఈ పండుగ సీజన్ను మరింత ఆనందంగా, గుర్తుండిపోయేలా జరుపుకోవడానికి వినియోగదారులకు ఇది ఒక చక్కని అవకాశం.