తన 70వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఫ్లాగ్షిప్ యమహా R15 సిరీస్పై ప్రత్యేక ధరలు
యమహా మోటార్ తన 70వ వార్షికోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా, ఇండియా యమహా మోటార్ జనవరి 5 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా యమహా R15 సిరీస్పై Rs. 5,000 ప్రత్యేక ధర ప్రయోజనాన్ని ప్రకటించింది. ఈ వార్షికోత్సవ ఆఫర్తో, యమహా R15 సిరీస్ ధర ఇప్పుడు Rs. 1,50,700 (ఎక్స్-షోరూమ్, ఢిల్లీ) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఐకానిక్ స్పోర్ట్ మోటార్సైకిళ్లను మరింత విస్తృతంగా ఔత్సాహికులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే యమహా నిబద్ధతను ఇది మరింత బలపరుస్తుంది.
ప్రారంభం నుంచే, యమహా R15 భారతదేశంలో ఎంట్రీ-లెవల్ పెర్ఫార్మెన్స్ మోటార్సైకిల్ విభాగాన్ని కొత్త దిశగా తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రేసింగ్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్, అత్యాధునిక సాంకేతికత మరియు రోజువారీ వినియోగానికి అనుకూలమైన రైడబిలిటీతో, దేశవ్యాప్తంగా యువ రైడర్లలో విస్తృత గుర్తింపు, బలమైన ఆదరణను సంపాదించింది. భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు ఒక మిలియన్ యూనిట్లకు పైగా ఉత్పత్తి కావడంతో, R15 యమహా యొక్క బలమైన తయారీ సామర్థ్యాలకు ప్రతీకగా నిలవడమే కాకుండా, భారతీయ మోటార్సైక్లింగ్ సంస్కృతితో బ్రాండ్కు ఉన్న లోతైన అనుబంధాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది.
యమహా యొక్క అధునాతన 155 సిసి లిక్విడ్-కూల్డ్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్కు బ్రాండ్కు చెందిన proprietary డయాసిల్ సిలిండర్ టెక్నాలజీ మరియు ప్రఖ్యాత డెల్టాబాక్స్ ఫ్రేమ్ మద్దతు ఇవ్వడంతో, R15 పనితీరు మరియు హ్యాండ్లింగ్ ప్రమాణాలను నిరంతరం కొత్త స్థాయికి తీసుకెళుతోంది. ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, అసిస్ట్ & స్లిప్పర్ క్లచ్, ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లలో క్విక్ షిఫ్టర్, అప్సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు మరియు లింక్-టైప్ మోనోక్రాస్ సస్పెన్షన్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లతో, ఈ మోటార్సైకిల్ తన సెగ్మెంట్లో ముందంజలో ఉన్న పనితీరును అందిస్తుంది. ట్రాక్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్ మరియు స్పష్టమైన రేసింగ్ డీఎన్ఏతో, యమహా R15 సిరీస్ భారతదేశంలో అత్యంత ఆకాంక్షితమైన, పనితీరు-కేంద్రిత మోటార్సైకిళ్లలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని మరింత బలపరుస్తోంది.