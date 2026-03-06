శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026 (14:43 IST)

నోవాటర్ 2024-25 రిపోర్ట్: సివిల్ ఇంజినీరింగ్‌లో అద్భుతమైన కెరీర్ అభివృద్ధి

students
ఆర్కిటెక్చర్, ఇంజినీరింగ్, నిర్మాణ రంగంలో నైపుణ్యాలను మరింతగా పెంచే అంశంపై దృష్టి సారించింది ప్రముఖ ఎడ్యుటెక్ ప్లాట్ ఫామ్ అయినటువంటి నోవాటర్. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఎన్నో అత్యుత్తమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కెరీర్ సక్కెస్ రిపోర్ట్ (2024-2025)ను విడుదల చేసింది నోవాటర్. భారతదేశం, ప్రపంచ మార్కెట్లలో BIM నేతృత్వంలోని డేటా ఆధారిత ప్రాజెక్ట్ కోసం కావాల్సిన నిపుణులను సిద్ధం చేయడంలో నోవాటర్ పాత్రను ఈ నివేదిక హైలెట్ చేస్తుంది. తద్వారా, ఇంజినీరింగ్ మరియు నిర్మాణ రంగంలో స్థిరమైన కెరీర్, అత్యుత్తమ ఉపాధి అవకాశాలు అందుతాయని నివేదిక తేల్చి చెప్పింది.
 
దేశంలో పెద్ద ఎత్తున రవాణా ప్రాజెక్టులు, భవన నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు ఊపందుకున్నాయి. ఈ సమయంలో సివిల్ ఇంజినీర్లు పాత పద్ధతిలో కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకుంటూ అప్డేటెడ్‌గా ఉంటూ ముందుకు వెళ్లాలి. సరైన ప్రణాళిక, పరిస్థితులను సమన్వయం చేసుకుంటూ డిజిటల్ డెలివరీకి కూడా సదా సిద్ధంగా ఉండగలగాలి.
 
భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నిర్మాణం రంగంలో ఉన్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు నైపుణ్యాల్ని పెంచుకోవడం, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన విధంగా మనల్ని మనం తయారు చేసుకోవాల్సిన ఆవస్యకతను కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 కూడా సూచించింది. ఇదే సమయంలో గత రెండేళ్లుగా నోవాటర్.. సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌లో నిపుణుల యొక్క నైపుణ్యాన్ని పెంచడం, వారిని పరిశ్రమ వర్గాలకు కావాల్సిన విధంగా తయారుచేసి వారికి అత్యుత్తమ కెరీర్ ను అందించే అవకాశాలన్ని కల్పించింది. సైట్ బేస్‌డ్ వర్క్‌ ఫ్లో దగ్గరనుంచి BIM (బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్), డిజిటల్ ప్రాజెక్ట్ కో-ఆర్డినేషన్, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లాన్నింగ్ లాంటి  విభాగాల్లో వారికి సంపూర్ణమైన అవగాహనను కల్పించే ఇండస్ట్రీ అవసరాల కోసం సిద్ధం చేసి ఉంచింది.
 
కెరీర్ అభివృద్ధి, ప్లేస్‌మెంట్ ఫలితాలు (2024–2025)
2025 వరకు ఒక అంచనా ప్రకారం భారతదేశం, ప్రపంచస్థాయి మార్కెట్లలో నోవాటర్ ద్వారా 200 మందికి పైగా ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు తమ వృత్తి నైపుణ్యాలను పెంచుకుని అత్యుత్తమ స్థాయిల్లో ఉన్నారు. ఇంజినీరింగ్ అభ్యాసకులు సగటున 36% జీతం పెరుగుదలను సాధించారు. దీనిద్వారా స్థిరమైన కెరీర్ వృద్ధి కంటే ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకోవడం ద్వార్ మరింత అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించవచ్చని మరోసారి నిరూపితం అయ్యింది.
 
ఇండస్ట్రీకి సరిపోయేలా మారడం, నియామకాల్లో వేగం
ప్రముఖ మౌలిక సదుపాయాల కన్సల్టెన్సీలు, EPC సంస్థలు మరియు BIM-కేంద్రీకృత సంస్థలైనటువంటి BIM ఇంజనీర్స్, టెక్చర్, ECOMS, బ్రిక్&బోల్ట్ హోమ్ కన్ స్ట్రక్షన్, వన్ క్లిక్ BIM, BIM స్టూడియో, మెటాగైస్, BIM ట్రీ,  ఇతర నిర్మాణ మరియు మౌలిక సదుపాయాల సంస్థలు నోవాటర్ సివిల్ ఇంజినీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా గ్రాడ్యుయేట్స్ ని నియమించుకుంటున్నాయి.
 
ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ల నియామకాలను కూడా పరిశీలిస్తే... BIM- ఆధారిత వర్క్‌ ఫ్లో ఉన్నవారికే ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఇది BIM ప్రోగ్రోమ్ వైపు బలమైన మార్పును సూచిస్తుంది. సంస్థ యజమాని కూడా తమ సంస్థలో డిజైన్, నిర్మాణ క్రమం, క్వాంటిటీ టేకాఫ్‌ లతో పాటు వివిధ విభాగాల్లో ఉన్నటువంటి టీమ్ లను సమన్వయం చేసే నిపుణులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.
 
భౌగోళికంగా విస్తరణ, మౌలిక సదుపాయాల హబ్స్ 
గత కొన్నేళ్లుగా దేశంలో జరుగుతున్న నియామకాలను ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే.. భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల వృద్ధి కారిడార్‌లకు అనుగుణంగా బలమైన జాతీయ స్థాయి నియామాకాలుగా కన్పిస్తున్నాయి. ఈ నియామకాలు కూడా ముంబై, పూణే, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, అహ్మదాబాద్, ఢిల్లీ NCR, చెన్నైలలో అత్యధికంగా కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి, హైవేలు, పారిశ్రామిక పార్కులు మరియు స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టులకు మద్దతు ఇచ్చే టైర్ II మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రాల్లోనే ఈ నియామకాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చు.
 
BIM ద్వారా నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడం, పెద్ద ఎత్తున మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన పెట్టుబడులు, ప్రపంచ ప్రాజెక్ట్ అవుట్‌ సోర్సింగ్ ఎక్కడ ఎక్కువగా చురుగ్గా ఉన్నాయో అక్కడ భౌగోళికంగా ఎక్కువ నియామకాలు జరుగుతున్నాయనే విషయం ప్రధానంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. టైర్ II మరియు టైర్ III నగరాల్లో యజమాని భాగస్వామ్యాలను విస్తరించడం, ఆ ప్రాంతంలో ఉండే నిర్దిష్ట మౌలిక సదుపాయాల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉన్న సహకారాలను అభివృద్ధి చేయడానికి నోవాటర్ కృషి చేసింది.
 
నాయకుడి ఆలోచనా విధానం
నోవాటర్ సాధించిన ఫలితాలపై, రిపోర్ట్ పైన నోవాటర్ సహ వ్యవస్థాపకుడు హర్కున్వర్ సింగ్ మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌లో నిర్మాణాత్మక మార్పులు జరుగుతున్నాయి. BIM, డిజిటల్ డెలివరీ ఇకపై ఆప్షనల్ కాదు. మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు, సమన్వయం చేస్తారు, ఎలా అమలు చేస్తారు అనేవి ఇప్పుడు చాలా సాధారణమయ్యాయి. ప్రతీ ఒక్కరూ కచ్చితంగా తెలుసుకుని ఉండాల్సినవిగా మారాయి. నోవాటర్‌లో, సివిల్ ఇంజనీర్లు పాత పద్ధతుల్ని విడనాడి కొత్త పద్ధతుల వైపు వెళ్లడానికి, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న సామర్థ్యాలను నిర్మించుకోవడంపై మేం దృష్టి పెడతాము. ఇలా నేర్చుకోవడం వల్ల అంతిమ ఫలితాలు, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నేర్చుకోవడం లాంటి దీర్ఘకాల కెరీర్ కు ఎలా దోహతపడతాయో ఈ రిపోర్ట్ నొక్కి వక్కాణించింది అని అన్నారు ఆయన.
 
ఉపాధి నుండి మౌలిక సదుపాయాల స్థాపన వరకు..
ఇంజినీరింగ్ నిపుణులకు కేవలం నియామకాలు మాత్రమే కాకుండా దీర్ఘకాలిక కెరీర్ అవకాశాలను అందించడంలో నోవాటర్ పాత్రను రిపోర్ట్ మరింతగా హైలెట్ చేస్తుంది. గత రెండేళ్లుగా, అనేకమంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్వ విద్యార్థులు సొంతంగా BIM కన్సల్టెన్సీలు, మౌలిక సదుపాయాల ప్లాన్నింగ్ స్టూడియోలు, ప్రాజెక్ట్‌కు మద్దతును అందించే ప్రారంభించారు. అనేకమంది ప్రాంతీయ డెవలపర్లు, EPC కాంట్రాక్టర్లు మరియు అంతర్జాతీయ క్లయింట్లకు తమ విలువైన సేవలను అందించారు. దీన్నిబట్టే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు BIMకు ఎంతటి ఆదరణ ఉందో అని.
 
ఈ పూర్వ విద్యార్థుల నేతృత్వంలోని అనేక వెంచర్‌లు నోవాటర్ పర్యావరణ వ్యవస్థలోని ఉన్నటువంటి నిపుణుల ప్రతిభను గుర్తించి తమ సంస్థల్లో నియమించుకుని ముందుకు సాగాయి. అంతేకాకుండా భారతదేశం యొక్క మౌలిక సదుపాయాల సామర్థ్యానికి దోహదపడే డిజిటల్ నైపుణ్యం కలిగిన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నిపుణుల నెట్‌వర్క్‌ ను మరింత బలోపేతం చేశాయి.
 
అభ్యాసకులు అనుభవం, పరిశ్రమ నమ్మకం
నోవాటర్ అందించే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ అభ్యాసకుల నుండి 4.5+ రేటింగ్‌ సాధించింది. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. పాఠం అర్థం అయ్యేలా చెప్పడం, అది మనకు ప్రాక్టికల్‌గా ఎలా ఉపయోగపడుతుందో చూపించడం, ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌ పోజర్, మెంటర్ యాక్సెస్ మరియు నిర్మాణాత్మక కెరీర్ మద్దతు... ఇవన్నీ అభ్యాసకులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ప్రోగ్రామ్ పూర్తయిన తర్వాత రియల్ టైమ్‌లో నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించే అవకాశం ఉండడంతో... అభ్యాసకులు చాలా ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు. అదే సమయంలో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్  పాటు వర్క్ ఫ్లో, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కోఆర్డినేషన్ మరియు యజమాని కోరుకునే అంశాలు తెలుసుకుంటారు. తద్వారా ఇండస్టీకి సరిగ్గా సరిపోయే వృత్తి నిపుణులుగా మారతారు.
 
నైపుణ్య లేమిని తగ్గించడం
నోవాటర్ ఫిలాసఫి ఒక్కటే. మనకు ఉన్న నైపుణ్యం ఫలితాల్లో కచ్చితంగా కన్పించాలి. ప్రాజెక్ట్-ఆధారితంగా నేర్చుకోవడం, ఇండస్ట్రీ మార్గదర్శకత్వం, BIMకు ఉద్దేశించబడిన వర్క్‌ ఫ్లోలను కలపడం ద్వారా సివిల్ ఇంజనీర్లను ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల డెలివరీకి అవసరమైన నిపుణులుగా మార్చడమే నోవాటర్ ముందున్న లక్ష్యం. అందుకు తగ్గట్లుగానే రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్ పోజర్ తో నిపుణుల్ని సన్నద్ధం చేస్తుంది నోవాటర్. ఈ విధానం ద్వారా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు డిజిటల్‌గా ప్రారంభించబడిన మౌలిక సదుపాయాల సాధన మధ్య అంతరాన్ని నేరుగా ఇది నేరుగా పరిష్కరిస్తుంది.
 
మరింత ముందుకు
నోవాటర్ 2026లోకి అడుగు పెడుతున్న వేళ్... దాని దృష్టి ప్రపంచ మౌలిక సదుపాయాల భాగస్వామ్యాలను విస్తరించడంపైనే ఉంది. అంతేకాకుండా, అధునాతన BIM మరియు డిజిటల్ నిర్మాణ కార్యక్రమాలను బలోపేతం చేయడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సివిల్ ఇంజనీర్లకు ఉపయోగ పడే భవిష్యత్ నైపుణ్యాలను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఎలాంటి పరిస్ధితిని అయినా ఎదుర్కుని నిలబడడం, ఇచ్చిన టాస్క్ ని ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా పూర్తి చేయడం అన్నింటికి మించి టెక్నాలజీ ఆధారిత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నైపుణ్యాల్ని పెంపొందించడం లాంటి వాటిని అందించడంలో నోవాటర్ సిద్ధంగా ఉందని 2024–2025 సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కెరీర్ సక్సెస్ రిపోర్ట్ తేల్చి చెప్పింది.

