అనంత్ కొత్త ఫ్యాకల్టీ, గ్రాడ్యుయేట్ హౌసింగ్ను ఆవిష్కరించిన శ్రీ అజయ్ పిరమల్
అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్, శ్రీ అజయ్ పిరమల్, 1 సెప్టెంబర్ 2025న విశ్వవిద్యాలయ నాయకత్వంలోని కీలక సభ్యుల సమక్షంలో అనంత్ యొక్క సరికొత్త భవనం, ఫ్యాకల్టీ, గ్రాడ్యుయేట్ హౌసింగ్ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమం అనంత్ కమ్యూనిటీ సభ్యులకు ఒక ఉత్సాహభరితమైన నివాస అనుభవాన్ని అందించడంలో విశ్వవిద్యాలయం యొక్క నిబద్ధతలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
ప్రఖ్యాత రుషభ్ పరేఖ్ డిజైన్ స్టూడియో(RPDS)చే రూపొందించబడిన ఈ కొత్తగా నిర్మించిన సౌకర్యం, 26,475 చదరపు మీటర్ల బిల్ట్-అప్ ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది. స్టూడియో అపార్ట్మెంట్లు, 1, 2, 3 BHK గృహాలతో సహా 172 అపార్ట్మెంట్లను కలిగి ఉంది. శ్రద్ధ, వివరాలపై దృష్టితో రూపొందించబడిన ఒక నిజమైన ఇంటిని తలపించే ఈ హౌసింగ్లో, ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడిన ఉమ్మడి ప్రదేశాలు, ఒక వ్యాయామశాల, యోగా గది, కేఫ్, ఒక సందర్శకుల లాంజ్ కూడా ఉన్నాయి. భద్రతను నిర్ధారిస్తూ, ఈ నివాసం అన్ని ఉమ్మడి ప్రదేశాలలో CCTV నిఘాతో అమర్చబడింది. అనంత్ యొక్క ప్రత్యేక భద్రతా బృందంచే రౌండ్-ది-క్లాక్ భద్రత కల్పించబడింది.
ఈ పర్యటన సందర్భంగా, శ్రీ పిరమల్ అధ్యాపకులు- విద్యార్థులతో కూడా సంభాషించారు, వారి అభిరుచిని అనుసరించమని, ప్రపంచ ప్రభావం కోసం పరిష్కారాలను రూపొందించడానికి వారి సృజనాత్మకతను ఉపయోగించమని వారిని ప్రోత్సహించారు, దీనికోసం అనంత్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ వారిని సిద్ధం చేస్తుంది. ఆయన ఇలా అన్నారు, భారతదేశం ఒక యువ దేశం, మీరే భవిష్యత్తు. మీరు మీ డిజైన్ థింకింగ్తో మార్పును తీసుకురాగలరు. భారతదేశానికి ప్రత్యేకమైన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంబంధితమైన పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయగలరు. అనంత్ మీకు ప్రభావవంతమైన పరిష్కారాలను సృష్టించడానికి ఆ అవకాశం, పరిధిని అందిస్తుంది.