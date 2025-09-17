గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025
సింజిత్.. ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఎక్కడికీ వెళ్లకు బ్రదర్... మహేశ్

లిటిల్ హార్ట్స్ చిత్ర బృందాన్ని హీరో మహేశ్ బాబు అభినందించారు. ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ చిన్న చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తుంది. రూ.2.4 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం కేవలం పది రోజుల్లో ఏకంగా రూ.32 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టి సినీ ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది. దీంతో అగ్రహీరోలు అల్లు అర్జున్, రవితేజ, నాని, విజయ్ దేవరకొండ వంటి పలువురు సినిమా చూసి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆ జాబితాలో మహేశ్ బాబు చేరిపోయారు. తన ప్రశంసలతో సినిమాకు మరింత ప్రచారం లభించినట్లయింది.
 
ఈ చిత్రాన్ని చూసిన హీరో మహేశ్ బాబు నుంచి చిత్ర బృందానికి ఊహించని ప్రశంసలు అందాయి. సినిమా విజయంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన స్పందించారు. ముఖ్యంగా చిత్ర సంగీత దర్శకుడు సింజిత్ ఎర్రమల్లిని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దీంతో చిత్ర యూనిట్ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. 'లిటిల్ హార్ట్స్' సంగీత దర్శకుడు సింజిత్, మహేశ్ బాబుకు వీరాభిమాని. ఇటీవలి ఓ ఇంటర్వ్యూలో, "నా దేవుడు మహేశ్ అన్న మా సినిమాపై ఒక్క ట్వీట్ చేస్తే చాలు, ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వారం రోజులు ఎక్కడికైనా వెళ్లిపోతాను" అని తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. 
 
ఈ విషయం మహేశ్ దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆయన తన అభిమానిని నిరాశపరచలేదు. 'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమాపై ప్రత్యేకంగా రివ్యూ ఇస్తూ, "సినిమా చాలా సరదాగా, కొత్తగా, అద్భుతంగా ఉంది. నటీనటులందరూ అసాధారణంగా నటించారు" అని కొనియాడారు. ఇదే పోస్టులో సింజిత్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, "సింజిత్, ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఎక్కడికీ వెళ్లకు బ్రదర్. నీకు ముందు చాలా బిజీ రోజులు వస్తాయి. రాకింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. మొత్తం టీంకి నా అభినందనలు" అని సూపర్ స్టార్ పేర్కొన్నారు. 
 
ఎప్పుడూ లేని విధంగా తన పోస్టులో లవ్, స్మైలీ ఎమోజీలను జోడించడం విశేషం. ఇక, తన అభిమాన హీరో నుంచి వచ్చిన ఈ స్పందనతో సింజిత్ ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు. "నేను ఎక్కడికీ వెళ్లను మహేశ్ అన్నా" అని బదులిస్తూ, 'గుంటూరు కారం'లోని పాటకు మహేశ్ డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియోను ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేశారు. చిత్ర దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ కూడా, "థ్యాంక్స్ సార్. ఇది ఊహించిన దాని కంటే చాలా ఎక్కువ" అంటూ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.
