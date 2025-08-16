LIC Jobs: ఎల్ఐసీలో ఉద్యోగాలు- 841 ఖాళీల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ (AAO), అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ (AE) నియామకాలకు అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం 841 ఖాళీల కోసం ప్రకటన జారీ చేయబడింది. అర్హత అవసరాలకు సరిపోయే ఆసక్తిగల వ్యక్తులు సెప్టెంబర్ 8, 2025 వరకు అధికారిక వెబ్సైట్ licindia.in ద్వారా ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (AAO) స్పెషలిస్ట్: 410 పోస్టులు.
అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (AAO-జనరలిస్ట్): 350 పోస్టులు.
అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్: 81 పోస్టులు
మీరు AAO జనరలిస్ట్ పోస్ట్పై ఆసక్తి కలిగి ఉంటే, మీరు గుర్తింపు పొందిన భారతీయ విశ్వవిద్యాలయం లేదా సంస్థ నుండి ఏదైనా విభాగంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి. ఆగస్టు 1, 2025 నాటికి 21, 30 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు కలిగి ఉండాలి.
AAO ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశలను కలిగి ఉంటుంది
ప్రిలిమినరీ, మెయిన్ , ఇంటర్వ్యూ, ఆ తర్వాత ప్రీ-రిక్రూట్మెంట్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్.
ప్రిలిమినరీ (ఫేజ్ 1)లో పొందిన మార్కులు తుది ఎంపిక జాబితాకు చేర్చబడవని గమనించాలి.