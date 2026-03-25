గురువారం, 26 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 25 మార్చి 2026 (23:54 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 2,800 మందికిపైగా విద్యార్థులకు మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ స్కాలర్‌షిప్

విజయవాడ: ప్రపంచంలోని ఐదవ అతిపెద్ద రిటైల్ ఆభరణాల సంస్థ మరియు బాధ్యతాయుతమైన ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 200 కోట్ల రూపాయల విలువైన CSR కార్యక్రమాలను ప్రకటించింది, తద్వారా భారతదేశం అంతటా సామాజిక కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నిబద్ధతలో భాగంగా, కంపెనీ తన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రాం ను  విజయవాడలో నిర్వహించింది, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,800 మంది విద్యార్థులకు మొత్తం 2.52 కోట్ల రూపాయల కేటాయింపుతో విద్యా సహాయాన్ని అందించింది. విద్యపై గ్రూప్ కొనసాగుతున్నCSR దృష్టిలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం ఉంది, దీని కింద 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 33,000 మంది బాలికలకు స్కాలర్షిప్లను అందించడానికి 30 కోట్లు కేటాయించారు.
 
విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మహిళా, శిశు సంక్షేమ, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి, సిద్ధార్థ మహిళా కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎస్. పద్మజ పాల్గొన్నారు. మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ తరఫున శ్రీ సిరాజ్ P.K., హెడ్-రిటైల్ ఆపరేషన్స్ (రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా) శ్రీ షరీజ్ కె, జోనల్ హెడ్-హైదరాబాద్, శ్రీ నిఖిల్ చంద్రన్, జోనల్ హెడ్-సెంట్రల్ ఆంధ్ర & రాయలసీమ, శ్రీ రాకేష్ కుమార్ కె, డిప్యూటీ హెడ్-మార్కెటింగ్ (ఎపి & టిఎస్) శ్రీ అర్జున్ ఎం, షోరూమ్ హెడ్, విజయవాడ మరియు శ్రీ నదీర్, డిప్యూటీ షోరూమ్ హెడ్, గుంటూరు తో పాటు స్థానిక కమ్యూనిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
 
మలబార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ సుదీర్ఘకాలంగా నిర్వహిస్తున్న విద్యా సహాయక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కాలర్‌షిప్ పంపిణీ జరిగింది. జాతీయ స్థాయిలో ఈ స్కాలర్‌షిప్ చొరవ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు 1,15,000 మందికి పైగా విద్యార్థినులకు మద్దతునందించింది. ఈ ఏడాది వివిధ రాష్ట్రాల్లో 33 వేల స్కాలర్‌షిప్‌లను పంపిణీ చేయాలని గ్రూప్ యోచిస్తోంది. సంస్థ సీఎస్ఆర్(CSR) ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో విద్య అనేది ప్రధానాంశంగా కొనసాగుతోంది.
 
మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన విస్తృతమైన సీఎస్‌ఆర్(CSR) ప్రణాళికలో భాగంగా 19 రాష్ట్రాల్లోని 3,000 కంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో 15 ప్రధాన కార్యక్రమాలను అమలు చేయనుంది. దీనివల్ల 2 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు ప్రయోజనం పొందుతారని అంచనా. మలబార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా అమలు చేసే బాలికల జాతీయ స్కాలర్‌షిప్ కార్యక్రమాలు మరియు వీధి పిల్లల కోసం మైక్రో-లెర్నింగ్ సెంటర్ల వంటి కార్యక్రమాల కోసం రూ.114 కోట్లు కేటాయించగా, విద్య అనేది ఒక ప్రధాన ప్రాధాన్యత కలిగిన రంగంగా కొనసాగుతోంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మలబార్ గోల్డ్ - డైమండ్స్ ఇప్పటివరకు 15,626 స్కాలర్‌షిప్‌లకు మద్దతునందించగా, దీని కోసం మొత్తం రూ. 7,96,47,000 ఖర్చు చేసింది. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు విద్యను మరింత చేరువ చేసే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఈ నిరంతర కృషిలో భాగంగా, ప్రస్తుత ఏడాది 2,800 మంది విద్యార్థుల కోసం రూ. 2.52 కోట్లను కేటాయించింది. ఈ కార్యక్రమంపై మలబార్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఎం.పి.అహమ్మద్ స్పందిస్తూ.. విద్య అనేది వ్యక్తుల, సమాజాల దీర్ఘకాలిక భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది, అందుకే మా సామాజిక బాధ్యతలలో స్కాలర్‌షిప్ మద్దతు అత్యంత స్థిరమైన నిబద్ధతగా కొనసాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రతిభ ఉండి కూడా చదువు కొనసాగించడానికి ఆర్థిక సహాయం అవసరమైన విద్యార్థులకు అండగా నిలవడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం అని పేర్కొన్నారు.
 
మలబార్ గ్రూప్ సీఎస్‌ఆర్ కార్యకలాపాలు కేవలం స్కాలర్‌షిప్‌లకే పరిమితం కాకుండా ఆకలి నిర్మూలన, ఆరోగ్య సంరక్షణ, గృహ నిర్మాణం, మహిళా సాధికారత, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి రంగాలకు కూడా విస్తరించాయి. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను, 19 రాష్ట్రాల్లోని 3,000 కంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో సామాజిక సేవా ప్రాజెక్టుల కోసం ఈ గ్రూప్ రూ.200 కోట్లను కేటాయించింది. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా 2 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు ప్రయోజనం పొందుతారని అంచనా. సంస్థ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు ఈ సేవా కార్యక్రమాలు 1.8 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ మంది జీవితాలపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపాయి.
 
మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ విజయవాడలో నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కాలర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రాష్ట్రంలో విద్యారంగంపై తనకున్న సామాజిక బాధ్యతను (CSR) మరింత బలోపేతం చేసింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఉన్న విద్యార్థులకు క్రమబద్ధమైన, స్థిరమైన మద్దతు లభించేలా సంస్థ కృషి చేస్తోంది.

ప్రశాంతంగా నిద్రపోనిచ్చేవాడు కాదు.. ఎక్కడపడితే అక్కడ తాకేవాడు.. మోనాలిసామహా కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా బాలీవుడ్ సినిమా దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రాపై తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేసింది. అతను తనను వేధించాడని వాపోయింది. పెళ్లైన కొద్ది రోజుల్లోనే భర్తతో పాటు మీడియా ముందుకు వచ్చిన మోనాలిసా మిశ్రా వల్ల తాను ఎదుర్కొన్న వేధింపుల గురించి బట్టబయలు చేసింది.

రామ్ చరణ్ క్షేమం - రేపటి నుంచి షూటింగ్‌లో పాల్గొంటారు- 27న గేమ్ గ్లింప్స్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది. బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వంలో, వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.

యూత్ మూవీ తమిళంలో లాగే తెలుగులోనూ ఘన విజయం సాధిస్తుంది - శ్రీ విష్ణుకెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న తమిళ మూవీ "యూత్". ఈ చిత్రాన్ని ఇదే పేరుతో ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్.

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఆడియో హక్కులను సొంతం చేసుకున్న టీ సిరీస్ మ్యూజిక్ లేబుల్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు బిజినెస్ పరంగా మంచి క్రేజ్ ఏర్పడుతోంది.

కోట‌లోకి వెళ్లిన హీరో ఏం చేశాడు? ఊరిని కాపాడాడా? ఆసక్తిగా రాకాస ట్రైలర్నిహారిక.. జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిర్మించిన చిత్రం 'రాకాస'. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ అవుతోంది.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేసిన ఫిలిప్స్భారతీయ గృహాలకు పాకశాస్త్ర అవకాశాల ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, రోజువారీ వంటను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన వినూత్నమైన ఆల్-ఇన్-వన్ స్మార్ట్ కుకింగ్ ఉపకరణం అయిన ఫిలిప్స్ వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఫిలిప్స్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ వెల్లడించింది. ముంబైలో, రణ్‌వీర్ బ్రార్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఒక అనుభవపూర్వకమైన చెఫ్స్ టేస్టింగ్ టేబుల్ కార్యక్రమంలో ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులను లైవ్ టేస్టింగ్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఫుడ్ స్టేషన్ల ద్వారా భారతదేశంలోని విభిన్న వంట రుచులను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానించారు.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.
