విజయవాడ: ప్రపంచంలోని ఐదవ అతిపెద్ద రిటైల్ ఆభరణాల సంస్థ మరియు బాధ్యతాయుతమైన ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 200 కోట్ల రూపాయల విలువైన CSR కార్యక్రమాలను ప్రకటించింది, తద్వారా భారతదేశం అంతటా సామాజిక కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నిబద్ధతలో భాగంగా, కంపెనీ తన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రాం ను విజయవాడలో నిర్వహించింది, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,800 మంది విద్యార్థులకు మొత్తం 2.52 కోట్ల రూపాయల కేటాయింపుతో విద్యా సహాయాన్ని అందించింది. విద్యపై గ్రూప్ కొనసాగుతున్నCSR దృష్టిలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం ఉంది, దీని కింద 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 33,000 మంది బాలికలకు స్కాలర్షిప్లను అందించడానికి 30 కోట్లు కేటాయించారు.
విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మహిళా, శిశు సంక్షేమ, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి, సిద్ధార్థ మహిళా కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎస్. పద్మజ పాల్గొన్నారు. మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ తరఫున శ్రీ సిరాజ్ P.K., హెడ్-రిటైల్ ఆపరేషన్స్ (రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా) శ్రీ షరీజ్ కె, జోనల్ హెడ్-హైదరాబాద్, శ్రీ నిఖిల్ చంద్రన్, జోనల్ హెడ్-సెంట్రల్ ఆంధ్ర & రాయలసీమ, శ్రీ రాకేష్ కుమార్ కె, డిప్యూటీ హెడ్-మార్కెటింగ్ (ఎపి & టిఎస్) శ్రీ అర్జున్ ఎం, షోరూమ్ హెడ్, విజయవాడ మరియు శ్రీ నదీర్, డిప్యూటీ షోరూమ్ హెడ్, గుంటూరు తో పాటు స్థానిక కమ్యూనిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
మలబార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ సుదీర్ఘకాలంగా నిర్వహిస్తున్న విద్యా సహాయక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కాలర్షిప్ పంపిణీ జరిగింది. జాతీయ స్థాయిలో ఈ స్కాలర్షిప్ చొరవ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు 1,15,000 మందికి పైగా విద్యార్థినులకు మద్దతునందించింది. ఈ ఏడాది వివిధ రాష్ట్రాల్లో 33 వేల స్కాలర్షిప్లను పంపిణీ చేయాలని గ్రూప్ యోచిస్తోంది. సంస్థ సీఎస్ఆర్(CSR) ఫ్రేమ్వర్క్లో విద్య అనేది ప్రధానాంశంగా కొనసాగుతోంది.
మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన విస్తృతమైన సీఎస్ఆర్(CSR) ప్రణాళికలో భాగంగా 19 రాష్ట్రాల్లోని 3,000 కంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో 15 ప్రధాన కార్యక్రమాలను అమలు చేయనుంది. దీనివల్ల 2 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు ప్రయోజనం పొందుతారని అంచనా. మలబార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా అమలు చేసే బాలికల జాతీయ స్కాలర్షిప్ కార్యక్రమాలు మరియు వీధి పిల్లల కోసం మైక్రో-లెర్నింగ్ సెంటర్ల వంటి కార్యక్రమాల కోసం రూ.114 కోట్లు కేటాయించగా, విద్య అనేది ఒక ప్రధాన ప్రాధాన్యత కలిగిన రంగంగా కొనసాగుతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మలబార్ గోల్డ్ - డైమండ్స్ ఇప్పటివరకు 15,626 స్కాలర్షిప్లకు మద్దతునందించగా, దీని కోసం మొత్తం రూ. 7,96,47,000 ఖర్చు చేసింది. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు విద్యను మరింత చేరువ చేసే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఈ నిరంతర కృషిలో భాగంగా, ప్రస్తుత ఏడాది 2,800 మంది విద్యార్థుల కోసం రూ. 2.52 కోట్లను కేటాయించింది. ఈ కార్యక్రమంపై మలబార్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఎం.పి.అహమ్మద్ స్పందిస్తూ.. విద్య అనేది వ్యక్తుల, సమాజాల దీర్ఘకాలిక భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది, అందుకే మా సామాజిక బాధ్యతలలో స్కాలర్షిప్ మద్దతు అత్యంత స్థిరమైన నిబద్ధతగా కొనసాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిభ ఉండి కూడా చదువు కొనసాగించడానికి ఆర్థిక సహాయం అవసరమైన విద్యార్థులకు అండగా నిలవడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం అని పేర్కొన్నారు.
మలబార్ గ్రూప్ సీఎస్ఆర్ కార్యకలాపాలు కేవలం స్కాలర్షిప్లకే పరిమితం కాకుండా ఆకలి నిర్మూలన, ఆరోగ్య సంరక్షణ, గృహ నిర్మాణం, మహిళా సాధికారత, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి రంగాలకు కూడా విస్తరించాయి. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను, 19 రాష్ట్రాల్లోని 3,000 కంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో సామాజిక సేవా ప్రాజెక్టుల కోసం ఈ గ్రూప్ రూ.200 కోట్లను కేటాయించింది. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా 2 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు ప్రయోజనం పొందుతారని అంచనా. సంస్థ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు ఈ సేవా కార్యక్రమాలు 1.8 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ మంది జీవితాలపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపాయి.
మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ విజయవాడలో నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రాష్ట్రంలో విద్యారంగంపై తనకున్న సామాజిక బాధ్యతను (CSR) మరింత బలోపేతం చేసింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఉన్న విద్యార్థులకు క్రమబద్ధమైన, స్థిరమైన మద్దతు లభించేలా సంస్థ కృషి చేస్తోంది.