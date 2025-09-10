Join the intelligentsia with Kotak Kanya Scholarship
హైదరాబాద్ : కోటక్ మహీంద్రా గ్రూప్ యొక్క సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమాల అమలు విభాగం కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ (కెఈఎఫ్), తమ కోటక్ కన్య స్కాలర్షిప్ కార్యక్రమం కింద 500 స్కాలర్షిప్లను అందించనున్నట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన ప్రతిభావంతులైన బాలికలు తమ ఉన్నత విద్య కలలను సాకారం చేసుకోవటానికి చేయూత నందించే ఈ కార్యక్రమం, ఇప్పుడు తమ ఐదవ సంవత్సరాన్ని వేడుక చేసుకుంటుంది.
కలలు కనండి. దాన్ని వెంబడించండి. స్వంతం చేసుకోండి.. అనే స్ఫూర్తిదాయకమైన నినాదంతో ప్రారంభమైన కోటక్ కన్య స్కాలర్షిప్, విద్యలో లింగ అంతరాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో తీర్చిదిద్దబడిన ఒక పరివర్తనాత్మక కార్యక్రమం. ఇది భారతదేశంలోని అగ్రశ్రేణి ఎన్ఆర్ఐఎఫ్ మరియు నాక్ - గుర్తింపు పొందిన సంస్థలలో స్టెమ్, మెడిసిన్, లా, ఆర్కిటెక్చర్, డిజైన్ , ఇతర రంగాలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీలను అభ్యసించే బాలికలకు మద్దతు ఇస్తుంది.
స్కాలర్షిప్ ముఖ్యాంశాలు:
1. 4–5 సంవత్సరాల పాటు సంవత్సరానికి ఒక్కో స్కాలర్కు రూ. 1,50,000 అందించబడుతుంది.
2. విద్యా మరియు వ్యక్తిగత అభివృద్ధి రెండింటినీ కవర్ చేస్తుంది
3. మెంటరింగ్, జీవిత నైపుణ్యాలు మరియు మానసిక శ్రేయస్సు సెషన్లకు అవకాశాలు
4. అన్స్టాప్ (ఇంజనీరింగ్) మరియు మారో (మెడికల్) సబ్స్క్రిప్షన్ల ద్వారా అదనపు మద్దతు.
5. భారతదేశంలో 136 అగ్ర సంస్థల నుండి స్కాలర్లు ఎంపిక చేయబడతారు.
2021లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, కోటక్ కన్య స్కాలర్షిప్ ఇప్పటికే 24 రాష్ట్రాలలో 1,025 మంది బాలికలను ప్రభావితం చేసింది. ఇందులో 2024లో స్కాలర్ షిప్ అందుకున్న 500 మంది కొత్త స్కాలర్లు కూడా ఉన్నారు. ఆర్థిక సహాయానికి మించి, ఇంటెన్సివ్ స్టూడెంట్ అనుసంధానిత మరియు పాఠశాల కార్యకలాపాలను పూర్తి చేయడం ద్వారా సమగ్ర అభివృద్ధిని విద్యార్థులకు కెఈఎఫ్ నిర్ధారిస్తుంది.
కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ హెడ్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యురాలు (ఈసి) అరతి కౌల్గుడ్ మాట్లాడుతూ,"కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ వద్ద , మా లక్ష్యం విద్యా నైపుణ్యానికి మించి ఉంటుంది. కోటక్ కన్యా స్కాలర్షిప్ ద్వారా, మేము తెలివైన యువతులకు ఆర్థికంగా మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా, వారి వ్యక్తిత్వం, మనస్సాక్షి మరియు శాశ్వత మార్పును సృష్టించే సామర్థ్యంపై పెట్టుబడి పెడుతున్నాము. ఈ సంవత్సరం, మా మొదటి బృందం అత్యుత్తమ నియామకాలు మరియు కారణాలతో శ్రామిక శక్తిలోకి అడుగుపెడుతోంది. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్థిరత్వం మరియు నాయకత్వం యొక్క అలల ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటారు" అని అన్నారు.
"కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ వద్ద , సమ్మిళిత వృద్ధి సమాజ పరివర్తనకు ఒక మెట్టు అని మేము నమ్ముతున్నాము. కోటక్ కన్యా స్కాలర్షిప్ నిరుపేద వర్గాలకు చెందిన తెలివైన మహిళలు నాణ్యమైన విద్యను పొందేందుకు , వారి కలలు మరియు ఆకాంక్షలను కొనసాగించేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. కోటక్ కన్యా స్కాలర్షిప్ ప్రతి సంవత్సరం ఒక కార్యక్రమంగా అభివృద్ధి చెందడాన్ని మేము చూశాము. ఇది వారి కమ్యూనిటీలను శక్తివంతం చేసే, దేశానికి మరింత సమానమైన భవిష్యత్తును రూపొందించే, మార్పును సృష్టించే తరాన్ని పెంపొందించడం కొనసాగిస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము" అని హిమాన్షు నివ్సర్కార్, హెడ్ - సిఎస్ఆర్ & ఈఎస్ జి , కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ అన్నారు.
కోటక్ కన్య స్కాలర్షిప్ 2025–26 అర్హత ప్రమాణాలు
• భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రతిభావంతులైన బాలికలకు తెరిచి ఉంది
• 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలలో కనీసం 75% మార్కులు వచ్చి ఉండాలి
• కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 6,00,000 లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉండాలి
• ఎన్ఆర్ఐఎఫ్ - లేదా నాక్ - గుర్తింపు పొందిన సంస్థలో మొదటి సంవత్సరం అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో ప్రవేశం కలిగి ఉండాలి
కెఈఎఫ్ యొక్క స్కాలర్షిప్ విభాగం ఇప్పటివరకు 4000 కంటే ఎక్కువ మంది స్కాలర్లకు మద్దతు ఇచ్చింది, 2000+ పూర్వ విద్యార్థులు ఇప్పుడు ప్రముఖ కంపెనీలు మరియు ఇతర సంస్థలలో నిపుణులుగా తమ ప్రతిభ చాటుతున్నారు.