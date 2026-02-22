ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : భారత్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ముంబైలో లేనట్టేనా?
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ పోటీల్లో భాగంగా, భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు సెమీస్ ఫైనల్కు వస్తే ఆ మ్యాచ్ ముంబైలో జరగాల్సివుంది. అయితే, ఇపుడు ఓ ఆసక్తికరమైన నిబంధన ఒకటి తెరపైకి వచ్చింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం సూపర్-8 దశను దాటి టీమిండియా సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తే ఆ మ్యాచ్ ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరగాల్సి ఉంది. అయితే, ఒకవేళ సెమీస్లో భారత్ ప్రత్యర్థిగా పాకిస్థాన్ నిలిస్తే మాత్రం ఈ లెక్కలు పూర్తిగా మారిపోతాయి. ఆ మ్యాచ్ ముంబైలో జరగదు.
భారత్ - పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగితే, దానిని ముంబై నుంచి శ్రీలంకలోని కొలంబోకు తరలిస్తారు. ఇరు దేశాల మధ్య 2027 వరకు అమల్లో ఉన్న హైబ్రిడ్ మోడల్ ఒప్పందమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, దాయాదుల మధ్య జరిగే మ్యాచ్ను తటస్థ వేదికలపైనే నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. గతంలో ఆసియా కప్ సమయంలోనూ ఇదే విధానాన్ని అనుసరించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఒకవేళ సెమీఫైనల్లో భారత్ - పాక్ తలపడితే, ఆ మ్యాచ్ మార్చి 4వ తేదీన జరుగుతుంది. విశేషమేమిటంటే, ఆ రోజు భారత్లో హోలీ పండుగ. దేశమంతా రంగుల వేడుకల్లో మునిగి తేలుతున్న సమయంలో, శ్రీలంక గడ్డపై దాయాదుల పోరు అభిమానులకు ఉత్కంఠను పంచనుంది. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ కాకుండా మరే ఇతర జట్టుతోనైనా భారత్ సెమీఫైనల్ ఆడితే, ఆ మ్యాచ్ ముందుగా నిర్ణయించినట్లే మార్చి 5న ముంబైలోనే జరుగుతుంది.