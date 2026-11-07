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  4. Mohammed Shami announces retirement from Tests, ends 13-year red-ball journey
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (11:08 IST)

13ఏళ్ల టెస్టు క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన మహమ్మద్ షమీ

Mohammed Shami
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (11:08 IST)
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Mohammed Shami
భారత పేసర్ మహమ్మద్ షమీ టెస్టు క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. దీనితో ఆయన 13 ఏళ్ల టెస్టు కెరీర్‌కు తెరపడింది. అయితే, ఆయన పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్ (వైట్ బాల్ ఫార్మాట్లు) ఆడటాన్ని కొనసాగిస్తారు.
 
షమీ తన అంతర్జాతీయ టెస్టు కెరీర్‌లో 64 మ్యాచ్‌లు ఆడి 229 వికెట్లు పడగొట్టారు. భారత్ తరపున టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన పేసర్ల జాబితాలో ఆయన ఆరో స్థానంలో నిలిచారు. ఆయన కంటే ముందు కపిల్ దేవ్ (434), జహీర్ ఖాన్, ఇషాంత్ శర్మ (ఇద్దరూ 311), జవగళ్ శ్రీనాథ్ (236), జస్ప్రీత్ బుమ్రా (234) ఉన్నారు.
 
2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత భారత జట్టుకు దూరంగా ఉన్న 36 ఏళ్ల షమీ, తన నిర్ణయాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా వెల్లడించారు. "నేను ఈ తెల్లని జెర్సీని వదిలేస్తున్నాను, కానీ దానితో ముడిపడి ఉన్న జ్ఞాపకాలను ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టను. మొదటిసారి భారత టెస్టు జెర్సీని ధరించినప్పుడు, నా దేశం కోసం ఏదైనా చేయాలనే ఒకే ఒక్క కల ఉండేది. ఆ తర్వాత ప్రతి వికెట్, ప్రతి పోరాటం, ప్రతి గాయం, ప్రతి పునరాగమనం నాకు ఏదో ఒక పాఠాన్ని నేర్పాయి" అని షమీ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పేర్కొన్నారు.
 
టెస్టు క్రికెట్ నాకు కేవలం ఒక ఫార్మాట్ మాత్రమే కాదు, నా జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకమైన భాగం. నేడు ఎంతో బాధతో, అదే సమయంలో ఎన్నో అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలతో టెస్టు క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని ఆయన తెలిపారు.
 
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అమ్రోహా జిల్లా, సహస్పూర్ అలీనగర్ గ్రామంలో ఉన్న తన ఫామ్‌హౌస్ నుంచి విడుదల చేసిన వీడియో సందేశంలో, సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో తన ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుతూ, అది కఠిన శ్రమతో, అనేక ఒడిదుడుకులతో కూడుకున్నదని పేర్కొన్నారు.
 
"ఇది 13 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం. ఈ గ్రామం నుంచి మొదలై, ఎంతో కష్టపడి, అనేక ఎత్తుపల్లాలను చూశాను. చివరకు, నవంబర్ 6న నాకు టెస్టు క్యాప్, రెడ్ బాల్ దక్కాయి" అని ఆయన చెప్పారు.
 
భారత టెస్టు క్రికెటర్లలో 279వ నంబర్ క్యాప్ అందుకున్న షమీ, ఈ ఫార్మాటే క్రికెటర్‌గా తన గుర్తింపును రూపొందించిందని పేర్కొన్నారు. "ఎంతో కష్టపడి ఈ క్యాప్‌ను సంపాదించుకున్నాను. ఈ రోజుతో, ఈ ప్రయాణంలో 13 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నాను. ఈ క్యాప్, ఈ ఎర్ర బంతి నన్ను మహమ్మద్ షమీగా తీర్చిదిద్దాయి. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యాయి. నేను కిందపడ్డాను, కానీ ఈ క్యాప్, ఈ బంతి కోసం మళ్లీ లేచి నిలబడ్డాను," అని అతను అన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన కోచ్‌లు, శిక్షకులు, మద్దతుదారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
 
షమీ 2013 నవంబర్ 6న ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తన టెస్ట్ అరంగేట్రం చేశాడు. అతను 27.71 సగటుతో 229 వికెట్లు పడగొట్టాడు, ఇందులో ఆరుసార్లు ఐదు వికెట్ల చొప్పున పడగొట్టిన ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి.
 
కొత్త, పాత బంతులతో సీమ్, స్వింగ్ సృష్టించగల అతని సామర్థ్యం అన్ని పరిస్థితులలోనూ భారత పేస్ బౌలింగ్ దళంలో అతన్ని ఒక కీలక ఆటగాడిగా నిలబెట్టింది. అతను దక్షిణాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, భారత్‌లలో ఆడిన 35 టెస్టుల్లో 25 కంటే తక్కువ సగటుతో 131 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతని అత్యంత చిరస్మరణీయ ప్రదర్శనలలో కొన్ని దక్షిణాఫ్రికాలో చోటుచేసుకున్నాయి. 2018లో భారత్ జోహన్నెస్‌బర్గ్ పర్యటనలో భాగంగా జరిగిన టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో అతను 5/28 గణాంకాలు నమోదు చేసి, పర్యటక జట్టుకు ఓదార్పు విజయాన్ని అందించడంలో సహాయపడ్డాడు.
 
ఆఫ్రికా దేశానికి భారత్ చేసిన తదుపరి పర్యటనలో, సెంచూరియన్‌లో జరిగిన తొలి టెస్టులో అతను ఎనిమిది వికెట్లు పడగొట్టాడు. షమీ తన చివరి టెస్టును 2023 ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్‌లో లార్డ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై ఆడాడు.
ఆ తర్వాత గాయాలు అతని కెరీర్‌కు అంతరాయం కలిగించినప్పటికీ, అతను భారత వైట్-బాల్ జట్టులో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా కొనసాగాడు. తన రిటైర్మెంట్‌తో ఆటగాడైన కెరీర్ ముగిసిపోదని స్పష్టం చేస్తూ, షమీ తాను వైట్-బాల్ క్రికెట్ ఆడటం కొనసాగిస్తానని, అప్పుడప్పుడు నాలుగు రోజుల మ్యాచ్‌లలో కూడా ఆడవచ్చని చెప్పాడు.
 
"నేను ఈ క్యాప్‌ను నవంబర్ 6న అందుకున్నాను, ఈ రోజు కూడా నవంబర్ 6వ తేదీనే. ఈ రోజుతో నా ఈ ప్రయాణానికి ముగింపు పలకాలనుకుంటున్నాను. కానీ, దేశీయ పోటీలలో అయినా, ఐపీఎల్‌లో అయినా నేను వైట్-బాల్ క్రికెట్ ఆడటం కొనసాగిస్తాను. నేను ఫిట్‌గా ఉంటే, నాలుగు రోజుల క్రికెట్ ఆడటం కొనసాగిస్తాను, కానీ నా అంతర్జాతీయ టెస్ట్ కెరీర్‌కు ఇదే ముగింపు. ఈ ఫార్మాట్‌లో నా ప్రయాణం ఇక్కడితో అంతమవుతుంది," అని నవంబర్ 14న ప్రారంభమయ్యే సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ కోసం బెంగాల్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న షమీ అన్నారు.
 
ప్రస్తుత సీజన్‌లో షమీ బెంగాల్ తరఫున మూడు రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లు కూడా ఆడి, 14 వికెట్లు పడగొట్టాడు. దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని యువ క్రికెటర్లు ఉద్భవిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ, బీసీసీఐ, క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ (సీఏబీ)లకు, అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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