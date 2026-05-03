నామకరణ వేడుకలో విషాదం : మద్యం కోసం నీళ్లు తీసుకుని రాలేదని బాలుడిని కాల్చి చంపేశారు...
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. నామకరణ వేడుకలో ఓ బాలుడు మద్యం సేవించేందుకు నీళ్లు తీసుకునిరాలేదని కుటుంబ సభ్యులు తుపాకీతో కాల్చి చంపేశారు. ఈ దారుణం కాస్గంజ్ జిల్లాలోని యాకుత్ గంజ్ గ్రామంలో శుక్రవారం జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, యాకుత్ గంజ్ గ్రామంలోని జస్వీర్ గోలా ఇంట్లో నామకరణ వేడుక జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి బంధువులు, గ్రామస్థులు హాజరయ్యారు. ఇదేసమయంలో జస్వీర్ బంధువైన ధనేశ్ యాదవ్ మద్య తాగుతున్నాడు. అక్కడే ఆడుకుంటున్న జస్వీర్ కుమారుడిని పిలిచి మద్యం కలుపుకోవడానికి నీళ్లు తీసుకురమ్మని అడిగాడు. అందుకు ఆ బాలుడు నిరాకరించాడు.
దీంతో మద్యం మత్తులో ఉన్న ధనేశ్ యాదవ్ తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురై తన వద్ద ఉన్న తుపాకీతో బాలుడు కడుపులో కాల్చాడు. ఈ ఘటనతో వేడుకలో ఒక్కసారిగా భయాందోళన నెలకొంది. తీవ్రంగా గాయపడిన బాలుడిని మొదట కాస్గంజ్ జిల్లా ఆస్పత్రికి, ఆ తర్వాత పరిస్థితి విషమించడంతో అలీగఢ్ తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ శనివారం బాలుడు మృతి చెందినట్టు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ఘటన అనంతరం నిందితుడు అక్కడ నుంచి పరారయ్యాడు. బాధితుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి గాలింపు చేపట్టారు. ఖితౌలీ కాలువ వంతెన వద్ద నిందితుడుని అరెస్టు చేసి, అతని వద్ద నుంచి నేరానికి ఉపయోగించిన తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ గోవింద్ వల్లబ్ శర్మ తెలిపారు. నిందితుడిని జైలుకు పంపే ప్రక్రియ ప్రారంభించామని, అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని అదనపు ఎస్పీ రాజేశ్ కుమార్ భారతి వెల్లడించారు.