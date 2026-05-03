దేశ వ్యాప్తంగా ముగిసిన నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష - ప్రశ్నపత్రం ఎలా ఉందంటే...
దేశ వ్యాప్తంగా వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష ప్రశాంతంగా ముగిసింది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్.టి.ఏ) ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ పరీక్ష జరిగింది.
ఈ యేడాది దేశ వ్యాప్తంగా 552 నగరాల్లో 14 అంతర్జాతీయ కేంద్రాల్లో కలిపి మొత్తం 22 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థినీ విద్యార్థులు రాశారు. పరీక్ష నిర్వహణ కోసం ఎన్.టి.ఏ. కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. విద్యార్థులను ఉదయం 11 గంటలకు పరీక్షా కేంద్రాల్లో అనుమతించారు. మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు గేట్లు మూసివేసి, ఆ తర్వాత వచ్చిన వారిని లోపలికి అనుమతించలేదు.
పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద డ్రెస్ కోడ్తో పాటు, ఇతర నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేశారు. అడ్మిట్ కార్డు, ఫోటో, ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు ఉన్నవారిని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి లోపలికి పంపించారు. విద్యార్థులకు 1.45 గంటలకు ప్రశ్నపత్రాలు ఓఎంఆర్ షీట్లు అందజేసి, 2 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభించారు. పరీక్ష ముగియడంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
మరోవైపు, నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష కోసం ఇచ్చిన ప్రశ్నపత్రం మధ్యస్తంగా ఉందని విద్యా నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బయాలజీలో 80 ప్రశ్నలు సులభంగాను, 10 ప్రశ్నలు మధ్యస్థంగా ఉన్నాయని, ఫిజిక్స్లో 38 ప్రశ్నలు సులభంగాను, 7 మధ్యస్థంగా ఉన్నాయని, కెమిస్ట్రీలో 39 ప్రశ్నలు సులభంగాను, 6 ప్రశ్నలు మోడరేట్గా ఉన్నాయని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.