విజయవాడ ఆయుర్వేద కాలేజీలో లైంగిక వేధింపులు... నలుగురిపై వేటు
విజయవాడలోని డాక్టర్ నోరి రామశాస్త్రి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కాలేజీలో విద్యార్థినిలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన నలుగురిపై వేటుపడింది. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ అంశంలో బాధ్యులైన నలుగురిపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరిని సస్పెండ్ చేయగా, మరో ఇద్దరిని ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, లైంగిక వేధింపులు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మెడికల్ ఆపీసర్, ఆసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ డి.మౌళి నాయక్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కేవీ సుబ్రహ్మణ్యంలను సస్పెండ్ చేసారు. అలాగే, విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారనే కారణంతో కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ కె.నిర్మలా జ్యోతిబాయి, పీఎస్పీ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ కె.విజయకుమారిని ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేశారు. ఈ వివరాలను ఆయుష్ ఇన్చార్జ్ కమిషనర్ రోణంకి గోపాలకృష్ణ వెల్లడించారు.
ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే కాలేజీలో అంతర్గత విచారణ జరుగుతోందని ఆయన తెలిపారు. దాంతో పాటు పూర్తిస్థాయిలో పారదర్శకంగా విచారణ జరిపించేందుకు ఒక స్వతంత్రం కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ జి.లక్ష్మీశాకు లేఖ రాసినట్టు తెలిపారు. విద్యార్థినుల నుంచి వచ్చి ఫిర్యాదుల మేరకు ఏపీ మహిళా కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు చేపట్టినట్టు తెలుస్తోంది.