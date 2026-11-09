బెంగాల్ బాలికపై అత్యాచారం - హత్య : నిందితుడు ఎన్కౌంటర్
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు పోలీసుల ఎన్కౌంటరులో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. బీహార్ సరిహద్దు సమీపంలో నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ సమయంలో పోలీసులపై నిందితుడు దిలీప్ రాయ్ కాల్పులు జరిపినట్టు అధికారులు తెలిపారు. పైగా, ఓ బుల్లెట్ కూడా పోలీసు వాహనానికి తగిలినట్టు తెలిపారు.
దీంతో పోలీసులు ఎదురు కాల్పులు జరపగా దిలీప్ రాయ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఆ వెంటనే రాయ్గంజ్ వైద్య కాలేజీ ఆస్పత్రికి తరలించగా, అప్పటికే చనిపోయినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ నెల 3వ తేదీన కనిపించకుండా పోయిన ఓ మైనర్ బాలిక రెండు రోజుల తర్వాత కులిక్ అడవుల్లో ఆమె శవమై కనిపించింది.
కాగా, ఈ యేడాది మే నెలలో జరిగిన ఎన్నికల్లో వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన విషయం తెల్సిందే. బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత జరిగిన నాలుగో ఎన్కౌంటర్ కావడం గమనార్హం.