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  4. Bengal police shoot rape-murder accused dead, 4th encounter in 4 months
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 9 November 2026 (13:22 IST)

బెంగాల్‌ బాలికపై అత్యాచారం - హత్య : నిందితుడు ఎన్‌కౌంటర్

dilip roy
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (13:22 IST)
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వెస్ట్ బెంగాల్‍‌ రాష్ట్రంలోని మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు పోలీసుల ఎన్‌కౌంటరులో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. బీహార్ సరిహద్దు సమీపంలో నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ సమయంలో పోలీసులపై నిందితుడు దిలీప్ రాయ్ కాల్పులు జరిపినట్టు అధికారులు తెలిపారు. పైగా, ఓ బుల్లెట్ కూడా పోలీసు వాహనానికి తగిలినట్టు తెలిపారు. 
 
దీంతో పోలీసులు ఎదురు కాల్పులు జరపగా దిలీప్ రాయ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఆ వెంటనే రాయ్‌గంజ్ వైద్య కాలేజీ ఆస్పత్రికి తరలించగా, అప్పటికే చనిపోయినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ నెల 3వ తేదీన కనిపించకుండా పోయిన ఓ మైనర్ బాలిక రెండు రోజుల తర్వాత కులిక్ అడవుల్లో ఆమె శవమై కనిపించింది. 
 
కాగా, ఈ యేడాది మే నెలలో జరిగిన ఎన్నికల్లో వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన విషయం తెల్సిందే. బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత జరిగిన నాలుగో ఎన్‌కౌంటర్ కావడం గమనార్హం. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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