ఇన్స్టాలో పరియమైన మహిళ దూరం పెట్టిందనీ చంపేసిన ప్రియుడు.. ఎక్కడ?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని దుగ్గొండి మండలం పరిధిలో ఇటీవల జరిగిన ఓ హత్య కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ ఘటన జరిగినప్పటి నుంచి పరారీలో ఉన్న ఆ మహిళ ప్రియుడుని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో ఈ కేసులోని మిస్టరీ వీడిపోయింది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం లక్ష్మీపురానికి చెందిన తాళ్లపెళ్లి సుమలత భర్త మహేందర్ మృతిచెందగా.. పిల్లలతో కలిసి ఒంటరిగా ఉంటుంది. వివాహితుడైన అదే గ్రామానికి చెందిన పాండవుల సురేశ్ ఆమెతో ఐదేళ్లుగా వివాహేతర సంబంధం సాగిస్తున్నారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రాయలసీమకు చెందిన తిరుపాల్తో సుమలత కొంతకాలంగా ఫోన్లో మాట్లాడటం, చాటింగ్ చేస్తూ.. సురేశ్ను దూరం పెట్టింది. ఫోన్ చేసినా స్పందించకపోవడంతో సురేశ్ ఆమెతో గొడవపడ్డాడు. దీంతో ఆమెను మట్టుబెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఈ క్రమంలో తన పథకం ప్రకారం.. ఈ నెల 20న వరంగల్కు వెళ్దామని చెప్పగా ఆమె చరవాణి పిల్లలకిచ్చి బయల్దేరింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ కలిసి ఓ లాడ్జిలో ఉన్నారు. సురేశ్ అంతకుముందు కాశీబుగ్గలో పదునైన కత్తిని కొనుగోలు చేశాడు. అదేరోజు సాయంత్రం ద్విచక్ర వాహనంపై ఆమెను తీసుకొని లక్ష్మీపురం బయల్దేరి వస్తూ గ్రామ శివారులో ఎస్పారెస్పీ కాలువ వద్ద మాట్లాడుదామని బండి ఆపాడు.
ఇద్దరు ద్విచక్ర వాహనం దిగి చెట్ల పొదల్లోకి వెళ్లారు. మాట్లాడుతూనే తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో గొంతు కోసి హత్య చేశాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని ఎస్సారెస్పీ కాలువలో పడేసి పారిపోయాడు. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో కేసు దర్యాప్తు చేపట్టిన దుగ్గొండి పోలీసులు చరవాణి డేటాతో పాటు సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా సురేశ్ నిందితుడు అని గుర్తించి, అరెస్టు చేశారు.
'దేశీ ప్రిన్సెస్'లా మెరిసిపోతున్న జాన్వీ కపూర్
బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ 'దేశీ ప్రిన్సెస్'లా మెరిసిపోతోంది. రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన "పెద్ది" చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించారు. జూన్ 4వ తేదీన విడుదలకానున్న ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
నేచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న 'దసరా' తర్వాత తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం ‘ది ప్యారడైజ్’. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్ర సంగీత ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన తొలి సింగిల్ ‘ఆయా షేర్’ విడుదలైనప్పటి నుంచి సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.
ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ 'సర్దార్ 2' యొక్క ఉత్సాహభరితమైన పోస్టర్ను విడుదల చేయగా, వాల్ పోస్టర్ సినిమా 'హిట్: ది ఫోర్త్ కేస్' కోసం అతనికి 'ఏసిపి వీరప్పన్' అని పేరు పెట్టింది, మరియు డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ 1960ల నాటి రామేశ్వరం నేపథ్యంలో సాగే 'మార్షల్' యొక్క వాస్తవిక రూపాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఈ సందర్భంగా సంబరాలు వెల్లువెత్తాయి.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, అద్భుతమైన ట్రైలర్ తో సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డీవోపీ రత్నవేలు విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.