ప్రియుడితో కలిసి భర్త హత్యకు భార్య కుట్ర... అద్భుతంగా తప్పించుకున్న భర్త..
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని వడోదరలో ఓ సంచలన కుట్ర వెలుగులోకి వచ్చింది. తన ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్న భర్తను హత్య చేసేందుకు భార్య ప్లాన్ వేసింది. ఈ కుట్ర నుంచి భర్త అద్భంతంగా తప్పించుకుని ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ కేసులో పోలీసులు బాధితుడి భార్య, ఆమె ప్రియుడుని అరెస్టు చేశారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, వడోదరలోని ఛానీ ప్రాంతానికి చెందిన పాన్ పార్లర్ యజమాని గిరీశ్ పటేల్ అనే వ్యక్తిని ఏప్రిల్ 15న కొందరు దుండగులు కిడ్నాప్ చేశారు. ఛానీ - సోఖ్రా రోడ్డుపై కారులో బలవంతంగా ఎక్కించుకుని, కత్తితో బెదిరించి, సోజిత్ర సమీపంలోని కాలువలో పడేశారు.
గిరీశ్ చనిపోయాడని భావించిన నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. అయితే, కాలువలోని ఓ నిర్మాణాన్ని పట్టుకుని సుమారు మూడు గంటల పాటు గిరీశ్ ప్రాణాలతో పోరాడాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, తొలుత ఐదుగురు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. విచారణలో గిరీశ్ భార్య ఫాల్గుణి పటేల్ పాత్ర ఉన్నట్లు తేలింది. ఖేడా ప్రాంతానికి చెందిన సెలూన్ యజమాని కౌశిక్ శర్మతో ఫాల్గుణికి వివాహేతర సంబంధం ఉందని, తమ బంధానికి అడ్డుగా ఉన్న గిరీశ్ను చంపేందుకు ఇద్దరూ కలిసి కుట్ర పన్నారని పోలీసులు వెల్లడించారు.
కౌశిక్ శర్మ ఈ హత్య కోసం నరేంద్ర అలియాస్ నికుల్ గోస్వామి అనే కిరాయి హంతకుడికి రూ.35,000 సుపారీ ఇచ్చాడు. ఘటనకు రెండు రోజుల ముందు ఫాల్గుణి, కౌశిక్ మధ్య 100కు పైగా ఫోన్ కాల్స్ జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
టెక్నికల్ ఆధారాలతో ఫాల్గుణిని ప్రధాన సూత్రధారిగా నిర్ధారించి, ఆమెతో పాటు కౌశిక్ శర్మ, ఇతర నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం నిందితులందరినీ జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించి, తదుపరి విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.