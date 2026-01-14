ఆమె ఎవరు.. నీ పక్కన ఎందుకు కూర్చోబెట్టుకున్నావు...
ఆమె ఎవరు.. నీ పక్కన ఎందుకు కూర్చోబెట్టుకున్నావు... అని అడిగిన భార్యను కడతేర్చాడో భర్త. ఈ దారుణం కర్నాటక రాష్ట్రంలోని హాసన జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
కుమార్ అనే వ్యక్తికి రాధ అనే మహిళతో 22 ఏళ్ల కిందట వివాహమైంది. అయితే, వీరిమధ్య ఏర్పడిన మనస్పర్థల కారణంగా వీరిద్దరూ గత ఎనిమిదేళ్ల నుంచి వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కుమార్కు మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. దీంతో తన భర్త కుమార్పై రాధ ఆగ్రహంగా ఉండేది.
ఈ క్రమంలో జనవరి మొదటివారం శబరిమలకు వెళుతూ చేసిన పూజల్లో భార్య స్థానంలో తాను వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళను కూర్చోబెట్టాడు. శబరిమల నుంచి కుమార్ ఈ నెల 10న తిరిగి వచ్చాడు. భార్య స్థానంలో మరో మహిళను ఎందుకు కూర్చోబెట్టావని భార్య ప్రశ్నించింది.
దీంతో ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన భర్త.. భార్యపై దాడి చేసి హత్య చేశాడు. తన భార్యను హత్య చేశానని పోలీసు ఠాణాకు మంగళవారం ఉదయం వెళ్లి లొంగిపోయాడు. హాసన్ జిల్లా ఆలూరు తాలూకా యడూరు గ్రామం సమీపంలోని యగచి నదిలో మృతదేహాన్ని పడేశాడు. మృతదేహం కోసం నదిలో గాలింపు చేపట్టామని ఆలూరు ఠాణా పోలీసులు తెలిపారు.