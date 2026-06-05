బ్రౌజింగ్ చేస్తున్న యువతిని ముద్దు పెట్టుకోబోయిన కామాంధుడు, వీడియో
కార్యాలయాల్లో మహిళలపై నానాటికీ లైంగిక దాడులు పెరుగుతున్నాయి. కార్యాలయాల్లో సీసీ కెమేరాలు పెట్టినప్పటికీ కామాంధులు వాటిని కూడా లెక్కచేయడంలేదు. మహిళలపై లైంగిక దాడులకు పాల్పడుతూనే వున్నారు. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో.. బ్రౌజింగ్ చేస్తున్న ఓ యువతిని ఓ కామాంధుడు ముద్దు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన సదరు యువతి అతడిని తక్షణమే బైటకు వెళ్లాలని కనబడుతోంది. ఆ కామాంధుడు అలా వెళ్లిపోయాడు, ఐతే కొందరు మాత్రం అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారు.
CCTV from a computer center: Man in red shirt tries to kiss seated female operator without consent. She stands up, confronts him & points him to exit.— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 5, 2026
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బ్రేకప్ చెప్పిందిన కత్తితో పొడిచి చంపేసాడు
ఘోరాతి ఘోరంగా ఓ యువతిని కత్తితో పొడిచి హత్య చేసాడు ఆమె మాజీ ప్రియుడు. అందరూ చూస్తుండగానే కార్యాలయంలోకి చొరబడి ఆమెపై దాడి చేసాడు. ఎంత వారించినా రాక్షసుడిలా మారిన అతడు అత్యంత క్రూరంగా ఆమెను హతమార్చాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని మొహాలీలో 30 ఏళ్ల డింపుల్, 39 ఏళ్ల హర్జిందర్ సింగ్ గత మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఐతే ఇటీవల ఇద్దరి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో యువతి అతడికి బ్రేకప్ చెప్పింది. దానితో ప్రియురాలిపై విపరీతమైన ఆగ్రహం పెంచుకున్నాడు. అదనుకోసం ఎదురుచూసిన అతడు ఆమె ఆఫీసుకు రాగానే ఒక్కసారిగా కత్తి తీసుకుని ఆమెపై దాడి చేయడం మొదలుపెట్టాడు.
ఆమె తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసినా వెంబడించి మరీ పొడిచాడు. తోటి ఉద్యోగులు అతడిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించినా వారిని కత్తితో బెదిరించాడు. చివరికి ఆమెపై విచక్షణారహితంగా కత్తితో పొడిచి హత్య చేసాడు. సిసి కెమేరాల్లో ఆ దృశ్యాలన్నీ రికార్డయ్యాయి.
దుల్కర్ సల్మాన్ చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ సింగిల్ సిగ్మా స్టయిల్ లాంఛ్
సందీప్ కిషన్ హీరోగా లైకా ప్రొడక్షన్స్ అధినేత సుభాస్కరన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం సిగ్మా. జేసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ చిత్రం ప్రకటించిన నాటి నుంచే సినీ వర్గాల్లో, ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. టీజర్కు అద్భుతమైన స్పందన రావడంతో మరింత హైప్ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా కోసం మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ ఎస్. తమన్ బ్లాక్ బస్టర్ ఆల్బమ్ కంపోజ్ చేశారు. తాజాగా హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ ‘సిగ్మా’ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘సిగ్మా స్టైల్’ ను లాంచ్ చేశారు. తమన్ స్వయంగా కంపోజ్ చేసి ఆలపించిన ఈ ఎనర్జిటిక్ ట్రాక్ మాస్ బీట్లతో అదిరిపోయింది. థమన్ సిగ్నేచర్ స్టైల్ మ్యూజిక్, హై-వోల్టేజ్ రిథమ్స్ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
సోల్ ఆఫ్ లెనిన్కి థియేటర్లలో అద్భుతమైన స్పందన- జూన్ 26న మనోడు వస్తున్నాడు
మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం లెనిన్. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే ప్రధాన పాత్రలలో నటించిన ఈ మూవీకి మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 26న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కానుంది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన పోస్టర్లు, పాటలు ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు మరింతగా పెంచేశాయి. ఇటీవల మేకర్స్ సోల్ ఆఫ్ లెనిన్ అంటూ ఆడియెన్స్ని సర్ ప్రైజ్ చేశారు. పెద్ది సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లో సందడి చేస్తోంది.
లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లుంగీలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకుంటున్న ఫోటో
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చి నేటికి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. అప్పటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు పూర్తిగా స్థిరపడ్డాయి. అయితే, ఎన్నికల ఫలితాల లెక్కింపు రోజుకు ముందు నెలకొన్న వాతావరణం ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేది. ఆ రోజుకు సంబంధించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికరమైన ఫోటోను ఇప్పుడు ఆయన భార్య అన్నా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో విశేషం ఏమిటంటే, టీవీలో ఎన్నికల ఫలితాలను గమనిస్తున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లుంగీ, కుర్తా ధరించి కనిపించారు.
పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ను దొర అంటూ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంధించిన వ్యంగ్యాస్త్రాలపై సినీ నటి హేమ కర్రుకాల్చి వాతపెట్టినట్టుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. దొర అంటూ సంభోధించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా తప్పపట్టారు. జనసేనను, కూటమి ప్రభుత్వ పాలను విమర్శించడంలో తప్పు లేదని, కానీ వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం ఏమాత్రం భావ్యం కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.