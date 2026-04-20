వైకాపా కార్యకర్త దస్తగిరిని వైకాపా నేతలే చంపేశారు.. ఎందుకో తెలుసా?
కడప జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన వైకాపా కార్యకర్త దస్తగిరి హత్య కేసులో సంచలన నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రియల్ ఎస్టేట్ వివాదం కారణంగా దస్తగిరిని వైకాపా నేతలే హత్య చేసినట్టు పోలీసుల విచారణలో నిర్దారణ అయింది. పైగా, ఈ కేసును నీరుగార్చేందుకు ప్రయత్నించి పోలీస్ ఉన్నతాధికారులపై జిల్లా ఎస్పీ సస్పెండ్ వేటు వేసి వీఆర్కు పంపించారు. ఈ కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత కడపలో వైకాపా కార్యకర్త దస్తగిరి హత్యకు గురయ్యాడు. తొలుత ఈ కేసును గంజాయి గొడవగా చిత్రీకరించి పక్కదారి పట్టించేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. అయితే, జిల్లా ఎస్పీ షెల్కే నచికేత్ విశ్వనాథ్ ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించి విచారణ చేపట్టడంతో అసలు నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ వివాదాల నేపథ్యంలో వైకాపా నేతలే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు తేల్చారు. ఈ కేసులో మొత్తం 11 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ప్రధాన సూత్రధారిగా వైకాపా నేత, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ బండి నిత్యానంద రెడ్డి ఉన్నారని పోలీసులు నిర్దారించారు.
రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవహారాల్లో తలెత్తిన సమస్యల కారణంగానే నిత్యానంద రెడ్డి కోసం తాము ఈ హత్య చేసినట్టు నిందితులు పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో వెల్లడించారు. ఆలంఖాన్ పల్లె జాతరలో జరిగిన చిన్న గొడవను కారణంగా చూపి రిమ్స్లో చికిత్స పొందుతున్న దస్తగిరిపై కత్తులతో దాడి చేసి హత్య చేసినట్టు నిందితులు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు.
ప్రస్తుతం నిత్యానంద రెడ్డి విదేశాలకు పారిపోయే ప్రయత్నంలో ఉండటంతో అతనిపై పోలీసులు లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ ఘటన కడప రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. మరోవైపు, కేసును నీరుగార్చేందుకు ప్రయత్నించారన్న ఆరోపణలపై డీఎస్పీ వెంకటేశ్వర్లు, చిన్నచౌకు సీఐ ఓబులేసు, ఎస్ఐ రాజేశ్వర్ రెడ్డిలను పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల వీఆర్కు పంపించారు.