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  4. Reliance and Meta to Develop AI-Enabled Data Centre in Jamnagar, Gujarat
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (11:13 IST)

జామ్‌నగర్‌లో రిలయన్స్-మెటా AI డేటా సెంటర్

AI-Enabled Data Centre
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (11:13 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (11:16 IST)
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ముంబై: రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్‌లో డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టు కోసం మెటా ప్లాట్‌ఫార్మ్స్(Meta)తో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. RIL 168 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో కూడిన డేటా సెంటర్‌ను అభివృద్ధి చేసి, రెండు సంవత్సరాల్లో అందించనుంది. అవసరాన్ని బట్టి సామర్థ్యాన్ని మరింత విస్తరించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
 
భారతదేశంలో మెటా కోసం ప్రత్యేక అవసరాలకు అనుగుణంగా (Built-to-Suit) నిర్మించబడుతున్న తొలి డేటా సెంటర్ ఇదే. ఇది AI మౌలిక సదుపాయాల కోసం భారతదేశం ప్రపంచ కేంద్రంగా ఎదుగుతున్న ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. ఈ సదుపాయం నుంచి మెటా డేటా సెంటర్ సామర్థ్యాన్ని లీజుకు తీసుకోనుంది. ఇది మెటా యొక్క ప్రపంచ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణలో ఒక కీలక అడుగు మాత్రమే కాకుండా, కనెక్టివిటీ, వాణిజ్యం మరియు AI ఆవిష్కరణల రంగాల్లో ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న రిలయన్స్-మెటా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ డేటా సెంటర్ మెటా యొక్క ప్రపంచ మౌలిక సదుపాయాలకు సేవలు అందిస్తూ, దాని ప్రధాన వ్యాపార కార్యకలాపాలు మరియు AI కంప్యూటింగ్ అవసరాలను మద్దతు ఇస్తుంది. దీనివల్ల ప్రపంచ డిజిటల్, AI పర్యావరణ వ్యవస్థలో భారతదేశం పోషిస్తున్న పాత్ర మరింత బలపడుతుంది.
 
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, RIL డేటా సెంటర్ మొత్తం జీవనచక్రానికి సంబంధించిన సమగ్ర సేవలను అందిస్తుంది. ఇందులో డిజైన్, నిర్మాణం నుంచి ప్రారంభించి యుటిలిటీల నిర్వహణ, పునరుత్పాదక విద్యుత్ సరఫరా, నెట్‌వర్క్ కనెక్టివిటీ మరియు పూర్తిస్థాయి నిర్వహిత ఆపరేషనల్ సేవలు ఉంటాయి. దీని ద్వారా భారతదేశంలో హైపర్‌స్కేల్ AI మౌలిక సదుపాయాల కోసం RIL ఒకే వేదిక (Single-Window) పరిష్కారాల ప్రదాతగా నిలుస్తుంది.
 
గుజరాత్‌లోని ఈ వ్యూహాత్మక స్థానం భారీ స్థాయి డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాలకు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. వీటిలో వేగవంతమైన అమలు సామర్థ్యం, పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు, నీటి లభ్యత, భారతదేశ పశ్చిమ తీరంలోని సముద్రగర్భ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్లకు సమీపం, అలాగే జియో యొక్క విస్తృత ఫైబర్ నెట్‌వర్క్‌కు అనుసంధానం ఉన్నాయి. ఈ డేటా సెంటర్ పునరుత్పాదక విద్యుత్తుతో నడుస్తుంది. సముద్ర జలాన్ని ఉప్పు తొలగించి (Desalinated Seawater) శీతలీకరణ కోసం ఉపయోగిస్తుంది. ఇది RIL మరియు మెటా రెండింటి సుస్థిరత పట్ల ఉన్న నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
ఈ భాగస్వామ్యం భారత ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా ఉంది. ప్రభుత్వం డేటా సెంటర్లను వ్యూహాత్మక జాతీయ మౌలిక సదుపాయాలుగా గుర్తించడంతో పాటు, ప్రపంచ AI మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడులను భారతదేశానికి ఆకర్షించేందుకు దీర్ఘకాలిక విధాన చట్రాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.
 
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముకేశ్ అంబానీ మాట్లాడుతూ: మెటాతో ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో ఒక రూపాంతరాత్మక ఘట్టం. మెటా వంటి ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక సంస్థ కోసం భారతదేశపు తొలి ప్రత్యేక అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్మితమైన డేటా సెంటర్‌ను నిర్మించడం, ప్రపంచ AI విప్లవంలో అగ్రగామిగా నిలవడానికి భారతదేశం సిద్ధంగా ఉందని నిరూపిస్తుంది. రిలయన్స్‌లో మేము భారతదేశానికే కాకుండా ప్రపంచానికి కూడా తదుపరి తరం AI ఆవిష్కరణలకు శక్తినిచ్చే ప్రపంచ స్థాయి డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం. జామ్‌నగర్ హైపర్‌స్కేల్ AI కంప్యూటింగ్‌కు ఒక ప్రతిష్ఠాత్మక కేంద్రంగా మారనుంది. ఈ దృష్టిని సాకారం చేయడానికి మెటాతో భాగస్వామ్యం చేయడం పట్ల మేము గర్విస్తున్నాం అని అన్నారు.
 
మెటా వ్యవస్థాపకుడు మరియు సీఈఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్  మాట్లాడుతూ: భారతదేశంలో మా తొలి AI-సామర్థ్యంతో కూడిన డేటా సెంటర్‌ను నిర్మించేందుకు రిలయన్స్‌తో కలిసి పనిచేయడం మాకు గర్వకారణం. జామ్‌నగర్‌లోని ఈ ప్రపంచ స్థాయి సదుపాయం మా AI మౌలిక సదుపాయాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించడానికి తోడ్పడటమే కాకుండా, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో మా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది అని తెలిపారు.
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ఐవీఆర్

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