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పబ్లిక్ ఇన్వెస్టర్లకు ఎక్స్క్లూజివ్ బోనస్ జారీకి స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ వాటాదారుల ఆమోదం; రికార్డ్ తేదీగా జూన్ 19 ఖరారు
హైదరాబాద్: పబ్లిక్ వాటాదారులకు ప్రత్యేకంగా ప్రతి 9 ఈక్విటీ షేర్లకు 2 బోనస్ ఈక్విటీ షేర్లను జారీ చేసే ప్రత్యేక తీర్మానానికి తమ వాటాదారులు ఆమోదం తెలిపినట్లు స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ లిమిటెడ్ నేడు ప్రకటించింది. నిబంధనల ప్రకారం 25% కనీస పబ్లిక్ షేర్హోల్డింగ్ అర్హతను సాధించేందుకు కంపెనీ చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. ఈ-ఓటింగ్ ప్రక్రియ జూన్ 04, 2026న ముగియగా, అత్యధిక శాతం వాటాదారులు ఈ ప్రతిపాదనకు అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. వర్తించే నియంత్రణ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఓటింగ్ ఫలితాలతో పాటు స్క్రూటినైజర్ నివేదికను కంపెనీ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు సమర్పించింది. బోనస్ షేర్లను పొందేందుకు అర్హులైన పబ్లిక్ వాటాదారులను నిర్ణయించడానికి 'రికార్డ్ తేదీ'గా జూన్ 19, 2026ను కంపెనీ ఖరారు చేసింది.
పబ్లిక్ వాటాదారుల కోసం ఒక చారిత్రాత్మక కార్పొరేట్ నిర్ణయం:
ప్రమోటర్లు మరియు ప్రమోటర్ గ్రూప్ స్వచ్ఛందంగా తమ బోనస్ షేర్ల హక్కును వదులుకుని, కేవలం పబ్లిక్ వాటాదారులకు మాత్రమే ఎక్స్క్లూజివ్గా బోనస్ షేర్లను జారీ చేస్తున్న ఇటువంటి సంఘటనలు భారతీయ మూలధన మార్కెట్ చరిత్రలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. పబ్లిక్ షేర్హోల్డింగ్ను పెంచడం, నియంత్రణ నిబంధనలను పాటించడం మరియు కంపెనీ వృద్ధి ప్రయాణంలో పాలుపంచుకున్న పబ్లిక్ ఇన్వెస్టర్లకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ బోనస్ జారీ అమలు ద్వారా పబ్లిక్ యాజమాన్యం విస్తరించడమే కాకుండా, నిర్దేశిత కనీస పబ్లిక్ షేర్హోల్డింగ్ నిబంధనల సాధనలో కంపెనీకి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ పరిణామంపై స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సిఇఓ) డాక్టర్ రాఘవేంద్ర హునస్గి మాట్లాడుతూ.. మా వాటాదారుల నుంచి లభించిన అద్భుతమైన మద్దతుకు మేము కృతజ్ఞులం. ఈ ప్రత్యేక తీర్మానానికి ఆమోదం లభించడం అనేది పబ్లిక్ భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడానికి, నిర్దేశిత కనీస పబ్లిక్ షేర్హోల్డింగ్ నిబంధనలను సాధించడానికి మేము చేస్తున్న కృషిలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
పబ్లిక్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం దీర్ఘకాలిక విలువను సృష్టించడంతో పాటు కంపెనీ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ప్రొఫైల్ను బలోపేతం చేయాలనే మా నిబద్ధతను ఈ వినూత్న నిర్ణయం ప్రతిబింబిస్తుంది. అంతర్జాతీయంగా మా కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్న తరుణంలో.. ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, డిజిటల్ అసెట్స్, వెబ్3 ఎకోసిస్టమ్స్, గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు, ఏజెంటిక్ టెక్నాలజీలు మరియు అత్యాధునిక ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాల విభాగాల్లో మా దీర్ఘకాలిక వృద్ధి వ్యూహాన్ని అమలు చేయడంపై మేము నిరంతరం దృష్టి సారిస్తున్నాము. స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించగల సాంకేతిక, డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లాట్ఫామ్గా తీర్చిదిద్దుతున్న ఈ క్రమంలో, మాపై నమ్మకంతో నిరంతరం మద్దతునిస్తున్న వాటాదారులందరికీ కృతజ్ఞతలు అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యాంశాలు:
బోనస్ నిష్పత్తి: అర్హులైన పబ్లిక్ వాటాదారులకు వారు కలిగి ఉన్న ప్రతి 9 ఈక్విటీ షేర్లకు 2 బోనస్ షేర్లు.
రికార్డ్ తేదీ: జూన్ 19, 2026.
ఆమోదం: ఈ-ఓటింగ్ ద్వారా అత్యధిక శాతం వాటాదారుల మద్దతుతో ప్రత్యేక తీర్మానం ఆమోదం పొందింది.
లక్ష్యం: నిర్దేశిత 25% కనీస పబ్లిక్ షేర్హోల్డింగ్ నిబంధనను సాధించడం.
ప్రమోటర్ల భాగస్వామ్యం: ప్రమోటర్ మరియు ప్రమోటర్ గ్రూప్ స్వచ్ఛందంగా తమ బోనస్ షేర్ల హక్కును వదులుకున్నారు.
లబ్ధిదారులు: కంపెనీకి చెందిన అర్హులైన పబ్లిక్ వాటాదారులు.
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