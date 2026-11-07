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  4. Do symptoms not appear until the kidneys are 90 percent damaged?
Written By జయ
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (20:56 IST)

కిడ్నీలు 90 శాతం పాడైపోయేవరకూ లక్షణాలు కనిపించవా?

Kidneys
Written By: జయ
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (20:56 IST)
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కిడ్నీలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. మూత్రపిండాల పనితీరు 60 శాతం నుండి 80-90 శాతం వరకు క్షీణించే వరకు శరీరంలో ఎలాంటి బయటి లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు. అందుకే దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధిని "సైలెంట్ కిల్లర్" అంటారు. మన మూత్రపిండాలలో మిలియన్ల కొద్దీ ఉండే 'నెఫ్రాన్లు' దెబ్బతింటున్నప్పుడు, మిగిలిన నెఫ్రాన్లు అధనపు భారాన్ని మోస్తూ శరీరాన్ని సాధారణంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ కిడ్నీల సామర్థ్యం 90-95 శాతం వరకు పడిపోయినప్పుడు మాత్రమే శరీరంపై తీవ్రమైన బయటి లక్షణాలు వ్యక్తమవుతాయి.
 
లక్షణాలు బయటపడేసరికి కనిపించే సూచనలు ఎలా వుంటాయంటే... 
కిడ్నీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నప్పుడు కనిపించే ప్రధాన లక్షణాలు: పాదాలు, కాళ్ళు, ముఖంపై వాపులు, ఆకలి మందగించడం, నిరంతరం వికారం, వాంతులు
అత్యధిక అలసట, నీరసం, ఊపిరి ఆడకపోవడం, మూత్రంలో మార్పులు: మూత్రం నురగలా రావడం, రంగు మారడం లేదా రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువగా మూత్రానికి వెళ్లడం
చర్మంపై తీవ్రమైన దురద, చర్మం పొడిబారడం
 
లక్షణాలు రాకముందే కిడ్నీ వ్యాధిని ఎలా కనుగొనాలి?
క్రమం తప్పకుండా కొన్ని సాధారణ రక్త, మూత్ర పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా కిడ్నీ వ్యాధిని ప్రారంభ దశలోనే కనుగొనవచ్చు.
చేయించుకోవాల్సిన పరీక్షలు: రక్త పరీక్ష... కిడ్నీల వడపోత సామర్థ్యం తెలిపే పరీక్ష. eGFR: ఇది కిడ్నీలు ఎంత శాతం సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయో కొలిచే ప్రధాన సూచిక. eGFR విలువ 60 కంటే తక్కువగా ఉంటే కిడ్నీ పనితీరు క్షీణిస్తున్నట్లు భావిస్తారు. మూత్ర పరీక్ష: మూత్రంలో ప్రోటీన్ (అల్బుమిన్) పోతుందో లేదో తనిఖీ చేస్తారు. కిడ్నీ దెబ్బతింటోంది అనడానికి ఇది మొదటి సంకేతం.
 
అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్: కిడ్నీల పరిమాణం, ఆకారం, రాళ్ళు లేదా ఇత‌ర ఆటంకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని తెలుస్తుంది.
 
ఎవరికి ఎక్కువ ప్రమాదం?
క్రింది సమస్యలు ఉన్నవారు ఏడాదికి కనీసం ఒకసారి కిడ్నీ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి
మధుమేహం ఉన్నవారు, అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నవారు కుటుంబంలో కిడ్నీ జబ్బుల చరిత్ర ఉన్నవారు, అధిక బరువు (Obesity) ఉన్నవారు లేదా పొగతాగే అలవాటు ఉన్నవారు, వైద్యుల సలహా లేకుండా తరచూ నొప్పి నివారణ మాత్రలు (Painkillers) వాడేవారు
 
జీవనశైలి నియమాలు
షుగర్, బిపి నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం: కిడ్నీలు పాడవడానికి 70 శాతం కంటే ఎక్కువ కారణం మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు. బిపిని 120/80 mmHg లోపు, హెచ్‌బిఎ1సి (HbA1c)ని 7 శాతం లోపు ఉంచుకోవాలి.
 
నొప్పి నివారణ మాత్రలు పరిమితం చేయడం: వైద్యుల సలహా లేకుండా తరచూ NSAID రకానికి చెందిన పెయిన్ కిల్లర్స్(ఇబుప్రోఫెన్, డిక్లోఫెనాక్ వంటివి) వాడకూడదు. ఇవి కిడ్నీలకు నేరుగా హాని చేస్తాయి.
 
తగినంత నీరు తాగడం: రోజుకు సుమారు 2.5 నుండి 3 లీటర్ల నీరు తాగాలి. ఇది కిడ్నీల నుండి వ్యర్థాలను, సోడియంను బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుంది. (గమనిక: ఇప్పటికే కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ చెప్పిన మోతాదులోనే నీరు తాగాలి).
 
పొగతాగడం, మద్యం మానడం: ధూమపానం వల్ల రక్తం కిడ్నీలకు చేరే వేగం తగ్గి, కిడ్నీల పనితీరు మందగిస్తుంది.
 
క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం: రోజుకు 30 నిమిషాల నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుంది.
 
ఆహార నియమాలు
ఉప్పు తగ్గించడం: రోజుకు 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ ఉప్పు (సుమారు 1 టీస్పూన్) మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఊరగాయలు, అప్పడాలు, ప్రాసెస్ చేసిన ప్యాకెట్ ఆహారాలు (చిప్స్, నూడుల్స్) తగ్గించాలి.
 
సరిపడా ప్రొటీన్: అతిగా ప్రోటీన్ (మాంసాహారం, సప్లిమెంట్స్) తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలపై వడపోత భారం పెరుగుతుంది. పరిమిత మోతాదులోనే తీసుకోవాలి.
 
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండడం: కూల్‌డ్రింక్స్, ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లు, బేకరీ పదార్థాలలో ఫాస్ఫేట్ కాంపౌండ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి కిడ్నీలకు హానికరం.
 
తాజా పండ్లు, కూరగాయలు: పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ బాగుండి కిడ్నీలపై భారం తగ్గుతుంది.
 
3. క్రమబద్ధమైన తనిఖీలు
హై బిపి, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు లేదా 40 ఏళ్లు దాటిన వారు ఏడాదికి ఒకసారి Serum Creatinine మరియు Urine Albumin పరీక్షలు చేయించుకోవడం అత్యంత సురక్షితం.
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