గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. చిట్కాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026 (15:29 IST)

Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్

Health tips to prevent diabetic kidney disease
డయాబెటిక్ వ్యాధి వస్తే చాలామందిలో కిడ్నీల సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. దీనికి కారణం, మధుమేహం అదుపులో పెట్టేందుకు సరైన ప్రణాళిక అనుసరించకపోవడమే. కనుక డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిరోధించేందుకు అవసమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
 
డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిర్వహించడంలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి.
కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని, మధుమేహం సమస్యలను తగ్గించడానికి HbA1c స్థాయిలను 7 శాతం కంటే తక్కువగా వుండేట్లు చూసుకోవాలి.
పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, పప్పులు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి.
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, చక్కెర పానీయాలు, అధిక సోడియం భోజనం తీసుకోవడం పరిమితం చేయాలి.
మూత్రపిండాల పనితీరును దిగజార్చే, శరీర బరువును పెంచే పదార్థాల జోలికి వెళ్లకూడదు.
డైటీషియన్‌ను సంప్రదించి మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే భోజన పథకాన్ని తెలుసుకోవాలి.
మధుమేహం, మూత్రపిండాల వ్యాధి రెండింటినీ నిర్వహించడంలో శారీరక వ్యాయామం తప్పనిసరి.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com