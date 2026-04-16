Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్
డయాబెటిక్ వ్యాధి వస్తే చాలామందిలో కిడ్నీల సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. దీనికి కారణం, మధుమేహం అదుపులో పెట్టేందుకు సరైన ప్రణాళిక అనుసరించకపోవడమే. కనుక డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిరోధించేందుకు అవసమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిర్వహించడంలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి.
కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని, మధుమేహం సమస్యలను తగ్గించడానికి HbA1c స్థాయిలను 7 శాతం కంటే తక్కువగా వుండేట్లు చూసుకోవాలి.
పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, పప్పులు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి.
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, చక్కెర పానీయాలు, అధిక సోడియం భోజనం తీసుకోవడం పరిమితం చేయాలి.
మూత్రపిండాల పనితీరును దిగజార్చే, శరీర బరువును పెంచే పదార్థాల జోలికి వెళ్లకూడదు.
డైటీషియన్ను సంప్రదించి మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే భోజన పథకాన్ని తెలుసుకోవాలి.
మధుమేహం, మూత్రపిండాల వ్యాధి రెండింటినీ నిర్వహించడంలో శారీరక వ్యాయామం తప్పనిసరి.