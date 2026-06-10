గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము.
వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది.
వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
జీర్ణ ఎంజైమ్లు, ప్యాంక్రియాటిక్ రసాల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది.
మమతా బెనర్జీ ప్రధాని కావాలన్న ఎంపీ.. తిరుగుబాటు వర్గంలో చేరిపోయారు...
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికారం కోల్పోయిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి దెబ్బమీద దెబ్బ తగులుతోంది. ఆ పార్టీలో నెలకొన్న అంతర్గత సంక్షోభం తారా స్థాయికి చేరింది. దీంతో 20 మంది ఎంపీలు మమతకు షాకిచ్చి ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి మద్దతు ప్రకటించారు. తాజాగా పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి అత్యంత విధేయురాలిగా, ప్రధాన మద్దతుదారుగా గుర్తింపు పొందిన యువ ఎంపీ సాయోని ఘోష్ అనూహ్యంగా తిరుగుబాటు వర్గంలో చేరడం రాజకీయ వర్గాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించింది. ఈ పరిణామం మమతా నాయకత్వానికి కోలుకోలేని దెబ్బ అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
తుని చిన్నారి మిస్సింగ్: పాపతో కనిపించకుండా పోయిన కుక్క వచ్చింది కానీ... వీడియో
కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సిహెచ్ అగ్రహారానికి చెందిన గణేష్, భవానీ దంపతుల మూడేళ్ల కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి శనివారం మధ్యాహ్నం ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటూ పెంపుడు కుక్కతో సహా అదృశ్యమైంది. పాప అదృశ్యమైన గంటల్లోనే ఆమె ఆచూకి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. డ్రోన్ కెమేరాల సాయంతో పోలీసులు సైతం జల్లెడ పడుతున్నప్పటికీ చిన్నారి ఆచూకి లభించలేదు. ఐతే మంగళవారం మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటల సమయంలో పాపతో పాటు అదృశ్యమైన పెంపుడు కుక్క తిరిగి వచ్చింది. ఆ కుక్క నేరుగా పాప తల్లి వద్దకు వెళ్లి చీరను లాగుతూ ఒకింత ఆందోళనగా కనిపించింది.
టిక్కెట్ చూపించమని అడిగినందుకు టీటీఈని చితక్కొట్టిన మహిళ, వీడియో
టిక్కెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలు కదులుతున్న రైలులో బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన టిన్సుకియాలో జరిగింది. అస్సాంలోని టిన్సుకియా ద్వారా వెళుతున్న ఒక జనరల్ రైలు కోచ్లో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న ఒక మహిళ, విధిలో ఉన్న టీటీఈపై భౌతికంగా దాడి చేసింది. అసలు విషయం ఏమిటంటే, టీటీఈ ఆమెను టికెట్ అడగ్గా, ఆమె చూపించలేకపోయింది. దీంతో టీటీఇ జరిమానా కట్టమని చెప్పాడు. ఆమె జరిమానా చెల్లించడానికి బదులుగా, తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగి, అతనిపై భౌతిక దాడికి పాల్పడింది.
పనిచేయడం ఇష్టంలేకుంటే సెలవుపెట్టి వెళ్లండి.. అధికారులకు మంత్రి నాదెండ్ల వార్నింగ్
ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న నిరంతర యంత్రం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, రాష్ట్రానికి భారీ నిధులు
ఆయన సత్యంలోని అగ్ని కణం. ప్రజాసేవే పరమావధిగా పనిచేస్తున్న నిరంతర యంత్రం. విమర్శించేవాడు సైతం పక్కకెళ్లి లెంపలేసుకునే వ్యక్తిత్వం. ఆయన మరెవరో కాదు... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్. కోట్లు ఆర్జించే మార్గమున్నా, ప్రజాసేవకు తన జీవితాన్ని, ఆంధ్ర రాష్ట్ర పల్లె, పట్టణ, నగరాలు దేశానికే మార్గదర్శం కావాలన్న ఆరాటం ఆయనలో అహరహం కనిపిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రిగా, అలాగే పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా, పర్యావరణం, అడవులు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖల మంత్రిగా పవన్ కల్యాణ్ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుండి గ్రామీణ పరిపాలన, పర్యావరణ పరిరక్షణలో కీలకమైన మార్పులు తీసుకువచ్చారు.
లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు డుమ్మా కొట్టారు.. (Video)
ప్రముఖ నటి వరలక్ష్మిపై 'పోలీస్ కంప్లైట్' చిత్ర దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న నటి వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు పిలిస్తే రావడం లేదు కదా సమయం లేదంటూ చెబుతున్నారన్నారు. పెద్ది సినిమాకు రామ్ చరణ్ వంటి స్టార్ హీరో రేయింబవుళ్లు ప్రమోషన్ చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
కర్మ ఎవరినీ వదలదు—వరలక్ష్మిని కూడా : దర్శకుడు సంజీవ్ మెగోటి
హారర్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్, కామెడీ, రొమాన్స్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కిన అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ చిత్రం జూన్ 12న తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఎంఎస్కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మాణంలో, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ ఫిలిం ఛాంబర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
రాజా ది రాజా నుంచి యూత్ ఫుల్ మెలోడీ తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్
రుత్విక్ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత కె. నిహారిక దాసరి చిత్రం ‘రాజా ది రాజా’. నేటి తరానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్, అందమైన ప్రేమకథతో మేళవిస్తూ ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ మ్యూజికల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు. సినిమా నుంచి తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్ ను విడుదల చేశారు.
కనకవర్షం కురిపిస్తున్న రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'
బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. భారీ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం వసూళ్ల పరంగా కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.332 కోట్ల మేరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రం నిర్మాణ సంస్థ వృద్ధి సినిమాస్ ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
NBK111 Birthday Treat: గన్ కల్చర్ తో స్టయిలిష్ గా NBK111 బర్త్ డే ట్రీట్
నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా NBK111 చిత్రం గ్లింప్స్ ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. గన్ పట్టుకుని బైక్ పై రౌండ్లు వేస్తూ సాగిన యాక్షన్ సీన్స్ స్టయిలిష్ గా వున్నాయి. థమన్ సంగీత సారథ్యంలో సాగిన నేపథ్యం ఓజీ తరహాలో అనిపించినా బాలయ్య కోసం బాక్స్ లు బద్దలయ్యేట్లుగా సౌండ్ ను పొందుపరిచారు. అభిమానులకు ట్రీట్ గా వుందనిపించింది.