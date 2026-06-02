టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
టీలో కల్తీని అర్థం చేసుకోవడం
టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన సూచనల ప్రకారం, టీ ఆకుల రూపాన్ని, రుచిని లేదా బరువును మెరుగుపరచడానికి ఆమోదయోగ్యం కాని పదార్థాలను కలపడాన్ని కల్తీ అంటారు. నాణ్యత తక్కువగా ఉన్న లేదా పాడైపోయిన టీ ఆకులను మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేయడానికి ఉపయోగించే సింథటిక్ రంగులు లేదా ఇతర పదార్థాలు సైతం ఇందులో ఉండవచ్చు. టీలో బిస్మార్క్ బ్రౌన్, పొటాషియం బ్లూ, పసుపు, ఇండిగో, ప్లంబాగో వంటి రంగు కారకాల వాడకంపై కనిపిస్తోన్న ఆందోళనలను టీ బోర్డ్ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించింది. ఆహార భద్రతా నిబంధనల ప్రకారం ఇటువంటి జోడింపులకు అనుమతి లేదు. ఇవి ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే ప్రమాదం ఉంది. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) రెగ్యులేషన్ 2.10.1 వెల్లడించే దాని ప్రకారం, టీ ఉత్పత్తులు అదనపు పదార్థాలు, కలిపిన రంగు పదార్ధాలు మరియు హానికరమైన పదార్థాలు లేకుండా ఉండాలి.
టీకి రంగులు ఎందుకు కలుపుతారు
టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా వెల్లడించే దాని ప్రకారం, ప్రాసెసింగ్ సమయంలో దెబ్బతిన్న టీ ఆకులకు వాటి దృశ్య ఆకర్షణను మెరుగుపరచడానికి, వాటిని మార్కెట్ చేయదగినవిగా చేయడానికి కొన్నిసార్లు రంగులను కలుపుతారు. అయితే, ఈ జోడింపులు టీ యొక్క నాణ్యతను లేదా పోషక విలువను మెరుగుపరచవు. వినియోగదారుల ఆరోగ్యం దృష్ట్యా, టీలో రంగుల కల్తీని కఠినంగా నిషేధించినప్పటికీ, ఇది ఇప్పటికీ ఆందోళన కలిగించే అంశంగానే కొనసాగుతోందని టీ బోర్డు పేర్కొంది.
చల్లటి నీటి పరీక్ష ద్వారా కల్తీ టీని గుర్తించడం
ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, టీలో సాధ్యమయ్యే కల్తీని గుర్తించడానికి ఇంట్లోనే సులభమైన పద్ధతులను పాటించమని వినియోగదారులను ప్రోత్సహించాయి. సాధారణంగా సిఫార్సు చేయబడిన ఒక పద్ధతి ఫిల్టర్ పేపర్ లేదా చల్లటి నీటి పరీక్ష. దీనిలో, రంగు విడుదల కావడాన్ని గమనించడానికి టీ ఆకులను తడి ఫిల్టర్ పేపర్పై ఉంచడం లేదా చల్లటి నీటిలో వేయడం జరుగుతుంది. నిజమైన తేయాకు సాధారణంగా రంగును క్రమంగా విడుదల చేస్తుంది, అయితే రంగు కలిపిన తేయాకు తక్షణమే రంగు విడుదల చేయడం చేస్తుంది లేదా ముదురు మరకలు ఏర్పడటం కనిపిస్తే కృత్రిమ రంగులు ఉన్నాయని లేదా వాడిపోయిన తేయాకు ఆకులు ఉన్నాయని అర్ధం చేసుకోవచ్చు.
ప్యాకెట్లలో కాకుండా విడిగా విక్రయించే తేయాకులో కల్తీ సంకేతాలను గుర్తించడానికి, వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఇంట్లోనే ఇటువంటి సులభమైన పద్ధతులను ఉపయోగించాలని టీ బోర్డ్ కోరుతుంది. అసలైన తేయాకు సాధారణంగా సహజమైన, మట్టి రంగును, స్థిరమైన ఆకృతిని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అధిక దుమ్ము లేదా ఇతర రేణువులు లేకుండా ఉంటుంది.
ప్యాక్ చేయబడకుండా విడిగా విక్రయించే టీ vs. ప్యాక్ చేసిన టీ
ధృవీకరించని మార్గాల ద్వారా విక్రయించబడే విడి టీ లో కల్తీ గురించి టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా పదేపదే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది, ఎందుకంటే అక్కడ నాణ్యత తనిఖీలు మరియు జాడను గుర్తించడం పరిమితంగా ఉండవచ్చు. దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రసిద్ధ బ్రాండ్ల నుండి వచ్చే ప్యాక్ చేసిన టీ సాధారణంగా కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణ ప్రక్రియలు, ప్రామాణిక ప్యాకేజింగ్, నియంత్రణ సమ్మతి చర్యలకు లోబడి ఉంటుంది, ఇది వినియోగదారులకు ప్రామాణికత, భద్రతపై ఎక్కువ విశ్వాసాన్ని అందిస్తుంది.
మూలాన్ని పరిశోధించడం
ఆహార భద్రతా నిపుణులు, నియంత్రణ అధికారులు విశ్వసనీయమైన, నమ్మదగిన మూలాల నుండి టీను కొనుగోలు చేయాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. వినియోగదారులు ముడి పదార్థాల సేకరణ, నాణ్యత పద్ధతుల విషయంలో పారదర్శకంగా ఉండే బ్రాండ్ల కోసం చూడాలి. వీలైనప్పుడల్లా సర్టిఫికేషన్లు, ప్యాకేజింగ్ వివరాలు, సమీక్షల ద్వారా వాటి ప్రామాణికతను ధృవీకరించుకోవాలి.
సమాచారంతో కూడిన ఎంపికలు చేసుకోవడం
కల్తీ ప్రమాదాలను అర్థం చేసుకోవడం, అసలైన టీని గుర్తించడం గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా వినియోగదారులు మరింత సమాచారంతో కూడిన కొనుగోలు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరుగుతున్నందున, విశ్వసనీయమైన ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవడం, సులభమైన గుర్తింపు పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా ప్రతి కప్పు టీ సురక్షితంగా, ప్రామాణికంగా, ఆనందదాయకంగా ఉండేలా చూసుకోవచ్చు.
అనంతపురం మంగళవారం నాడు జిల్లాలోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్లో, నందిని అనే 19 ఏళ్ల డిగ్రీ విద్యార్థిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెంది కనిపించింది. జిల్లాలోని నార్పల మండలానికి చెందిన ఈ విద్యార్థిని, నగరంలోని ఒక ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. హాస్టల్ ఆవరణలోనే నందిని అనుమానాస్పద రీతిలో నిర్జీవంగా పడి ఉండటాన్ని గమనించిన తోటి విద్యార్థులు వెంటనే హాస్టల్ యాజమాన్యాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. వారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అనంతపురం టూ టౌన్ పోలీసులు హాస్టల్కు చేరుకుని, ఆ విద్యార్థిని గదిని పరిశీలించారు. అనంతరం, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అనంతపురం ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
బ్రిటన్లో ఓ మహిళపై ఏకంగా 600 నుంచి 700 సార్లు అత్యాచారం చేశారని బ్రిటన్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు రూపెల్ట్ లోవ్ వెల్లడించారు. తమ దేశంలో లైంగిక వేధింపులు ముఠాల అరాచకాలపై అక్కడి చట్టసభలో ఆయన మరోమారు చర్చించారు. అనేక రాష్ట్రాల్లో చిన్నారులు, మహిళల లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించి స్వతంత్ర దర్యాప్తు నివేదికలోని సంచలన విషయాలను బాహ్య ప్రపంచం ముందుంచింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఆయన మాటల్లోనే... ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగి పన్నెండు సంవత్సరాల తరువాత కూడా ఇక్కడ సమస్యలు ఉంటే దానికి ఆంధ్రోళ్లు కారణం పవన్ కళ్యాణ్ కారణం అంటూ ఇంకా ఎందుకు ఈ విద్వేషం?. ఎవరిని రానివ్వం, రాకూడదు అంటారా? ఇది భారత్ దేశమా లేక పాలస్తీనా అనుకుంటున్నారా?. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజలతో మాట్లాడేందుకు కూడా అడ్డంకులు సృష్టించడం ఎంతవరకు సమంజసం?
జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, తెలంగాణతో తనకు గాఢమైన భావోద్వేగ బంధం ఉందని, ఆ రాష్ట్రంతో తనకున్న అనుబంధం రాజకీయాలకు అతీతమైనదని ఉద్ఘాటించారు. జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ ప్రజలు అనేక సందర్భాల్లో తనకు అండగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. అలాగే తనపై వచ్చిన ఇటీవలి బెదిరింపులను ఆయన కొట్టిపారేశారు.
రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత టీఎంసీ నేతలపై వరుస దాడులు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా, టీఎంసీ ప్రధాన కార్యదర్శి, తన మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి జరిగింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ కోల్కతాలో ధర్నా చేపట్టనున్నారు. అయితే, దీదీ ధర్నాకు అనుమతిచ్చేందుకు పోలీసులు నిరకారించింది.
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.
తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.