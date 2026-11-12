  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
  4. How Brown Rice Affects Blood Sugar
Written By జయ
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (23:05 IST)

బ్రౌన్ రైస్ అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Brown rice
Written By: జయ
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (23:11 IST)
google-news
బ్రౌన్ రైస్. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్‌లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి.
వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది.
దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ.
మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్‌లో ఎక్కువ.
బ్రౌన్ రైస్ తినేవారిలో గుండె సమస్యలు రావనీ, కేన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులను ఇవి అడ్డుకుంటాయని చెపుతున్నారు.
దంపుడు బియ్యంలోని పిండిపదార్థం నెమ్మదిగా జీర్ణం కావడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అంత త్వరగా పెరగవు.
బ్రౌన్ రైస్‌లో పీచు పదార్థం ఎక్కువగా వుండటంతో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి బరువు అదుపులో వుంటుంది.
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
చెన్నై రేలా ఆస్పత్రిలో అన్నవాహికకు అరుదైన చికిత్స - తమిళనాడులోనే తొలిసారి

2026 జనవరి-అక్టోబర్‌లో హైదరాబాద్ నివాస రిజిస్ట్రేషన్ల లావాదేవీ విలువ ఏడాదికి 3 శాతం వృద్ధి

2026 జనవరి-అక్టోబర్‌లో హైదరాబాద్ నివాస రిజిస్ట్రేషన్ల లావాదేవీ విలువ ఏడాదికి 3 శాతం వృద్ధిహైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తాజా అంచనా ప్రకారం, 2026 జనవరి- అక్టోబర్ కాలంలో హైదరాబాద్‌లో 61,033 నివాస ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు నమోదయ్యాయి; సంవత్సరానికి (YoY) 1% స్వల్ప తగ్గుదలతో ఇవి దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్లలో స్వల్ప తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ, రిజిస్టర్ అయిన లావాదేవీల విలువ సంవత్సరానికి 3% పెరిగి ₹44,305 కోట్లకు చేరింది, ఇది మార్కెట్ మొత్తం లావాదేవీల మొత్తం విలువలో స్థిరత్వంను సూచిస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ల పరిమాణం దాదాపు మారకుండా ఉన్నప్పటికీ, ప్రీమియం విభాగం విలువ వృద్ధికి తోడ్పడుతూ, అధిక ధర గల గృహాల ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని ఈ వ్యత్యాసం ప్రతిబింబిస్తుంది.

కోల్‌కతా ఎయిర్ పోర్ట్ రన్‌వేపైకి వీధి కుక్క.. పైలట్ అలెర్ట్.. తప్పిన పెను ప్రమాదం

కోల్‌కతా ఎయిర్ పోర్ట్ రన్‌వేపైకి వీధి కుక్క.. పైలట్ అలెర్ట్.. తప్పిన పెను ప్రమాదంకోల్‌కతాలోని నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రన్‌వేపైకి ఒక వీధి కుక్క అకస్మాత్తుగా ప్రవేశించడాన్ని పైలట్ గమనించడంతో, చెన్నై నుండి ల్యాండింగ్ కోసం వస్తున్న విమానాన్ని పశ్చిమ బుర్ద్వాన్ జిల్లాలోని ఆండాల్ విమానాశ్రయానికి మళ్లించడంతో ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. పైలట్ ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడంతో చాలామంది ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

తెలంగాణలో పెరిగిన చలి తీవ్రత.. గత 24 గంటల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు

తెలంగాణలో పెరిగిన చలి తీవ్రత.. గత 24 గంటల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలుతెలంగాణలో ఉదయం వేళల్లో, రాత్రుల్లో చలి తీవ్రత బాగా పెరిగింది. గత 24 గంటల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే గణనీయంగా పడిపోయాయి. రానున్న వారం రోజుల్లో తెలంగాణ అంతటా పొడి వాతావరణం ఉంటుందని హైదరాబాద్‌లోని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) గురువారం అంచనా వేసింది. రాబోయే రెండు రోజుల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుండి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.

వైజాగ్ స్టీల్ సిటీ కాస్త సిలికాన్ సిటీగా మారుతోంది : కేంద్ర మంత్రి పియూష్ గోయల్

వైజాగ్ స్టీల్ సిటీ కాస్త సిలికాన్ సిటీగా మారుతోంది : కేంద్ర మంత్రి పియూష్ గోయల్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్టీల్ సిటీగా గుర్తింపు పొందిన వైజాగ్ కాస్త ఇపుడు సిలికాన్ సిటీగా మారుతోందని కేంద్ర మంత్రి పియూష్ గోయల్ అన్నారు. వైజాగ్ కేంద్రంగా సాగుతున్న సీఐఐ పెట్టుబడుల సదస్సులో కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖామంత్రి పీయూష్ గోయెల్ మాట్లాడుతూ, ఏపీలోని విశాఖ నగరం ఇకపై కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (సీఐఐ) భాగస్వామ్య సదస్సులకు శాశ్వత వేదికగా మారనుందంటూ కీలక ప్రకటన చేశారు.

సీఎం చంద్రబాబును ఓ కోరిక కోరిన సుచిత్ర ఎల్ల ... వెను వెంటనే....

సీఎం చంద్రబాబును ఓ కోరిక కోరిన సుచిత్ర ఎల్ల ... వెను వెంటనే....ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, భారత్ బయోటెక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుచిత్ర ఎల్ల ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుని ఓ కోరిక కోరారు. ఆ వెంటనే ఆయన ఓకే అనేశారు. వైజాగ్ వేదికగా సీసీఐ సదస్సు జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ఉమెన్ అండ్ గ్రోత్ సమిట్‌లో కేంద్ర మాజీ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ, సీఐఐ అలయెన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ అండ్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత్ బయోటిక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుచిత్ర మాట్లాడుతూ మహిళల టెక్‌ పార్కు ఏర్పాటుకు భూములు కేటాయించాలని సీఎం చంద్రబాబును ఓ కోరిక కోరారు. దానికి సీఎం చంద్రబాబు ఓకే అనేశారు.

రియాలిటీ లోని ‘భజ గోవిందం’ పాటకు గొప్ప ఆదరణ : కిరణ్ అబ్బవరం

రియాలిటీ లోని ‘భజ గోవిందం’ పాటకు గొప్ప ఆదరణ : కిరణ్ అబ్బవరంహీరో కిరణ్ అబ్బవరం తన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘రియాలిటీ’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సినిమా కోసం కిరణ్ అబ్బవరం నటుడిగానే కాకుండా రచయితగా, దర్శకుడిగా కూడా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని జాయ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చాగంటి నిర్మిస్తున్నారు. సురేష్ యెర్రా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

హైందవ నుంచి సాయి శ్రీనివాస్, సంయుక్త, పై రొమాంటిక్ మెలోడీ రిలీజ్

హైందవ నుంచి సాయి శ్రీనివాస్, సంయుక్త, పై రొమాంటిక్ మెలోడీ రిలీజ్‘కిష్కింధపురి’ బ్లాక్‌బస్టర్ విజయంతో జోష్ లో ఉన్న యాక్షన్ హల్క్ బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ఆకల్ట్ థ్రిల్లర్ ‘హైందవ’తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. నూతన దర్శకుడు లుధీర్ బైరెడ్డి దర్శకత్వంలో, మూన్‌షైన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై మహేష్ చందు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సంయుక్త హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది.

ట్రెండ్ కు తగినట్లు ఇంటెన్స్ యాక్షన్ మూవీస్ చేయడం ఇష్టం : మాయలేడీ హీరో రాకేష్ వర్రే

ట్రెండ్ కు తగినట్లు ఇంటెన్స్ యాక్షన్ మూవీస్ చేయడం ఇష్టం : మాయలేడీ హీరో రాకేష్ వర్రేబాహుబలిలో సేతుపతి పాత్ర నాకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. ఆ సినిమాకే చాలా టైమ్ పట్టింది. నేను ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే హీరోగా కొనసాగేందుకే మొగ్గు చూపిస్తున్నా. రీసెంట్ గా గోపీచంద్, సంకల్ప్ రెడ్డి కాంబో మూవీలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను అని హీరో, ప్రొడ్యూసర్ రాకేష్ వర్రే అన్నారు.

ఈఎన్ఈ రిపీట్ బతుకమ్మ పాట థియేటర్లో పండగలా ఉంటుంది: తరుణ్ భాస్కర్

ఈఎన్ఈ రిపీట్ బతుకమ్మ పాట థియేటర్లో పండగలా ఉంటుంది: తరుణ్ భాస్కర్ఈ నగరానికి ఏమైంది’ కి సీక్వెల్‌గా వస్తున్న ‘ENE Repeat’ నవంబర్ 19న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. తరుణ్ భాస్కర్ దాస్యం దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను, శ్రీనాథ్ మాగంటి తమ పాత పాత్రలతో మళ్లీ అలరించనున్నారు. తాజాగా బతుకమ్మ పాటను లాంచ్ చేశారు. వివేక్ సాగర్ అద్భుతంగా స్వరపరిచిన ఈ పాటకు చంద్రబోస్ రాసిన సాహిత్యం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. శ్రేయా ఘోషల్ వోకల్స్ పాటను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ఈ పాట ఇన్‌స్టంట్ చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది.

వినూత్నంగా పారడాక్స్ హరికథ చిత్రం వుంటుంది :చిత్రయూనిట్

వినూత్నంగా పారడాక్స్ హరికథ చిత్రం వుంటుంది :చిత్రయూనిట్కిరణ్, రంజిత్, అఖిల రామ్, లావణ్య రెడ్డి, కీర్తి, మన్యం భాస్కర్ తదితరులు కీలక పాత్రలను పోషించిన చిత్రం పారడాక్స్ హరికథ. కడ్లూరి అశోక్ , రాంపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి సమర్పణలో రంజిత్ కుమార్ గౌడ్, వివేకానంద, రఘు బల్లా, కవిత గోర నిర్మించారు. అనుదీప్ రెడ్డి కొతూరు (ఏఆర్‌కే) దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని డిసెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం నుంచి ‘గుప్పెడంత ప్రేమ’ అంటూ సాగే ప్రేమ గీతాన్ని బుధవారం నాడు విడుదల చేశారు.