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  4. Do you know the great benefits offered by this rather bland-tasting fruit?
Written By జయ
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (21:25 IST)

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?

Dragon fruit
Written By: జయ
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (21:28 IST)
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ఈమధ్యకాలంలో చాలామంది తినే పండు డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇది పెద్దగా టేస్ట్ వుండదు. రుచీపచీ లేని ఈ పండు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 
 
డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది.
ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు.
జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది.
దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్.
ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది.
రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి.
జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
 
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