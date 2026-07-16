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క్రిస్టోఫర్ నోలన్.. ది ఒడిస్సీ IMAX ఫిల్మ్ టెక్నాలజీతో విడుదల
క్రిస్టోఫర్ నోలన్ యొక్క 'ది ఒడిస్సీ' సరికొత్త IMAX ఫిల్మ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చిత్రీకరించబడిన ఒక పౌరాణిక యాక్షన్ ఇతిహాసం. ఇది హోమర్ యొక్క గ్రీకు ఇతిహాసం, ఒడిస్సీకి అనుసరణ. పూర్తిగా IMAX ఫిల్మ్ కెమెరాలతో చిత్రీకరించబడిన మొట్టమొదటి ఫీచర్ చిత్రంగా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెరపైకి వస్తోంది.
నోలన్ యొక్క 'ది డార్క్ నైట్' ట్రయాలజీ, 'ఇన్సెప్షన్', 'ఇంటర్స్టెల్లార్', 'డంకిర్క్', 'ఒపెన్హైమర్' మొదలైన చిత్రాల తర్వాత, 6 దేశాలలో చిత్రీకరించబడిన ఈ చిత్రం, ఈ కాలంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా! ఇది నోలన్ యొక్క 13వ ఫీచర్ చిత్రం, ఇది ఒక లీనమయ్యే మరియు విస్తృతమైన సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది!
కథా సారాంశం - గ్రీకులోని ఒక రాతి ద్వీపానికి రాజు అయిన ఇథాకాకు చెందిన ఒడిస్సియస్, తన ప్రసిద్ధ వ్యూహం, ట్రోజన్ హార్స్తో అగమెమ్నన్ కోసం యుద్ధాన్ని గెలుస్తాడు; మరియు అతని తండ్రి ట్రాయ్కు బయలుదేరినప్పుడు పసివాడైన అతని యువ కుమారుడు టెలిమాకస్. దేవతలు, రాక్షసులు, తుఫానులు, విషాదాలతో నిండిన తన స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చే ప్రయాణంలో ఒడిస్సియస్ ఒక కీలకమైన దశను ప్రారంభించగా, ఇథాకాలో తనను, తన తల్లి పెనెలోప్ను బెదిరిస్తున్న సంక్షోభం తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో, చాలా కాలం క్రితం తప్పిపోయిన తన తండ్రి ఇంకా బతికే ఉన్నాడనే ఆశ కోసం టెలిమాకస్ అన్వేషిస్తాడు: తోడేళ్ళ వంటి కొందరు రాకుమారులు, ప్రభువులు రాజభవాన్ని స్థావరమై, ఒడిస్సియస్ను వదులుకుని, కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని, తమలో ఒకరిని రాజుగా చేయమని రాణిపై ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. క్రెడిట్స్
'ది ఒడిస్సీ' చిత్రంలో అకాడమీ అవార్డు విజేత మాట్ డామన్ (Good Will Hunting, The Martian) ఇథాకా రాజు ఒడిస్సియస్గా; BAFTA విజేత టామ్ హాలండ్ (Spider-Man series, Avengers: Endgame) ఒడిస్సియస్ కుమారుడు టెలిమాకస్గా నటించారు; అకాడమీ అవార్డు విజేత ఆన్ హాత్వే (Les Misérables, The Dark Knight Rises) ఇథాకా రాణి మరియు ఒడిస్సియస్ భార్య అయిన పెనెలోప్ పాత్రలో; రాబర్ట్ పాటిన్సన్ (The Batman, Good Time) పెనెలోప్ను వివాహం చేసుకోవాలనుకునే ఇథాకా వాసి ఆంటినోస్ పాత్రలో; అకాడమీ అవార్డు విజేత లుపిటా న్యోంగో (12 Years a Slave, Us) స్పార్టా రాణి 'హెలెన్ ఆఫ్ ట్రాయ్' మరియు ఆమె కవల సోదరి మైసీనే రాణి 'క్లైటెమ్నెస్ట్రా' అనే రెండు పాత్రలలో; రెండుసార్లు అకాడమీ అవార్డుకు నామినేట్ అయిన సమంతా మోర్టన్ (In America, Sweet and Lowdown) శక్తివంతమైన మంత్రగత్తె సిర్సీ పాత్రలో; ఎమ్మీ విజేత జాన్ లెగుయిజామో (Moulin Rouge!, Romeo + Juliet) ఒడిస్సియస్ నమ్మకస్తుడైన సేవకుడు యుమేయస్ పాత్రలో; ఎమ్మీ మరియు గోల్డెన్ గ్లోబ్ విజేత జెండయా (Challengers, Dune films) దేవత ఎథీనా పాత్రలో; అకాడమీ అవార్డు విజేత చార్లిజ్ థెరాన్ (Mad Max: Fury Road, Monster) అమరత్వమున్న అప్సరస కాలిప్సో పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
యూనివర్సల్ పిక్చర్స్ ఈ సినిమాను జులై 17, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనుంది. భారత్ లో ఈ సినిమా ఇంగ్లీష్తో పాటు తెలుగు, హిందీ, తమిళం భాషల్లో కూడా భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది.
పూరీలో రథయాత్ర.. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు.. తొక్కిసలాట.. ఆస్పత్రిలో 120 మంది
ఒడిశాలోని పూరీలో మంగళవారం జరిగిన రథయాత్ర సందర్భంగా, భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో గ్రాండ్ రోడ్ (బడా దండ) వద్ద తొక్కిసలాట వంటి పరిస్థితి నెలకొందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ భారీ రద్దీ కారణంగా ఊరేగింపు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడి, పలు చోట్ల కదలిక పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో భక్తులలో ఆందోళన మొదలైంది. విపరీతమైన రద్దీ, ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే వాతావరణం కారణంగా 120 మందికి పైగా భక్తులు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులందరికీ బొట్టు తప్పనిసరి చేస్తాం : కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే హిందూ విద్యార్థులందరికీ బొట్టు (సిందూరం) తప్పనిసరి చేస్తామని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. సైదాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో హిందూ విద్యార్థులకు కల్మా, సురా ఫతేహా చదవాలని హోంవర్క్ ఇచ్చారన్న వివాదంపై ఆయన స్పందించారు. హిందూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను పాటించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.
డిమాండ్లు నెరవేర్చారో సరేసరి లేదంటే ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ : పీఓకే నేతలు..
పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు కీలక మలుపు తిరిగాయి. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి కొనసాగిస్తున్న ‘జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ' (జేఏఏసీ) తన లాంగ్ మార్చ్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. అయితే తమ డిమాండ్లపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ఇదే చివరి అవకాశం అంటూ ఇస్లామాబాద్కు హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసింది.. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ... నారా లోకేష్
గత ప్రభుత్వం రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసిందని, యువతకు ఉపాధి కల్పించడంలో విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ మంగళవారం వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ అని ఫైర్ అయ్యారు. కడప జిల్లాలోని చిన్నకోమర్ల వద్ద ఉన్న డాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ విస్తరణకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తమ ఐదేళ్ల పాలనలో ఈ ప్రాంతానికి ఒక్క భారీ పరిశ్రమను కూడా తీసుకురాలేదని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం నేతన్నకు భరోసా
జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా, ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం 'నేతన్నకు భరోసా' పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని చేనేత, జౌళి శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 54,000 మంది అర్హులైన చేనేత కార్మికులు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందుతారని వారు పేర్కొన్నారు.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా మహిళలకు ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యత బలోపేతం చేస్తున్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
నెల్లూరు: సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి, మహిళల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను మరోసారి చాటుతూ, వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమమైన ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద, తమ్మినపట్నం పంచాయతీలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన జయభారతి హాస్పిటల్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ వైద్య శిబిరం మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో ప్రజనన మార్గ సంక్రమణలు(Reproductive Tract Infections – RTIs), రక్తహీనత (అనీమియా), ఇతర స్త్రీరోగ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలపై నివారణాత్మక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సంప్రదింపులు, చికిత్సలు అందించబడ్డాయి.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.