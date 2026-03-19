ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు.. అబుదాబి గ్యాస్ కేంద్రాల మూసివేత.. యూఏఈ ఫైర్
క్షిపణి దాడుల నుండి పడిన శిధిలాల కారణంగా ఒక గ్యాస్ కేంద్రంలో కార్యకలాపాలను అబుదాబి నిలిపివేసిందని, ఎమిరేట్స్ రాజధాని మీడియా కార్యాలయం గురువారం తెలిపింది. క్షిపణులను విజయవంతంగా అడ్డుకున్న తర్వాత పడిన శిధిలాల వల్ల హబ్షాన్ గ్యాస్ కేంద్రాలు, చమురు క్షేత్రంలో జరిగిన సంఘటనలపై అబుదాబి అధికారులు ఎక్స్ ద్వారా స్పందించారు.
ఈ పరిస్థితుల కారణంగా గ్యాస్ కేంద్రాలను మూసివేశారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి గాయాలు కాలేదని కూడా అధికారులు తెలిపారు. ఈ దాడిని యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. దీనికి ఇరాన్ను నిందించింది.
ఈ దాడులు ఉద్రిక్తతను తీవ్రతరం చేయడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ చట్ట సూత్రాలను ఉల్లంఘించినట్లవుతుందని మంత్రిత్వ శాఖ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసిన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్యాస్ నిల్వ అయిన తమ సౌత్ పార్స్ క్షేత్రంపై దాడి జరిగిన తర్వాత, తమ సొంత ఇంధన రంగానికి మళ్లీ నష్టం వాటిల్లితే, అమెరికా ప్రయోజనాలుగా భావించే గల్ఫ్ దేశాల చమురు, గ్యాస్ పరిశ్రమలను నాశనం చేస్తామని ఇరాన్ బుధవారం హెచ్చరించింది.