China: చైనా బాణసంచా కర్మాగారంలో పేలుడు... 21 మంది మృతి
మధ్య చైనాలోని ఒక ప్రావిన్స్లో బాణసంచా కర్మాగారంలో జరిగిన పేలుడులో కనీసం 21 మంది మరణించగా, మరో 61 మంది గాయపడ్డారని ప్రభుత్వ మీడియా మంగళవారం నివేదించింది. హునాన్ ప్రావిన్స్లోని చాంగ్షా నగరంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం బాణసంచా కర్మాగారంలో ఈ పేలుడు సంభవించిందని చైనా అధికారిక వార్తా సంస్థ జిన్హువా తెలిపింది.
ప్రముఖ బాణసంచా కేంద్రమైన, చాంగ్షా పరిపాలనలోని లియుయాంగ్ కౌంటీ-స్థాయి నగరంలో ఉన్న హువాషెంగ్ ఫైర్వర్క్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ డిస్ప్లే కంపెనీ ఈ కర్మాగారాన్ని నిర్వహిస్తోందని ప్రభుత్వ మీడియా చైనా డైలీ పేర్కొంది.
మంగళవారం ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ సీసీటీవీ ప్రసారం చేసిన ఏరియల్ ఫుటేజ్లో, పేలుడు జరిగిన ప్రదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో తెల్లటి పొగ ఇంకా దట్టంగా వ్యాపిస్తూ కనిపించగా, అక్కడి సదుపాయాలు కూలిపోవడం లేదా దెబ్బతినడం గమనించబడింది.
పేలుడు జరిగిన ప్రదేశానికి సమీపంలో ఉన్న రెండు బ్లాక్ పౌడర్ గిడ్డంగుల నుండి అధిక ప్రమాదం పొంచి ఉందని పేర్కొంటూ, దాదాపు 500 మంది సహాయక సిబ్బందిని ఘటనా స్థలానికి పంపినట్లు, ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లోని నివాసితులను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు జిన్హువా నివేదిక తెలిపింది.
పేలుడుకు గల కారణాలను అధికారులు విచారిస్తున్నారని, ఆ సంస్థ బాధ్యుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని జిన్హువా వార్తా సంస్థ తెలిపింది. ఇంకా ఆచూకీ తెలియని వారి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని, క్షతగాతులను రక్షించడానికి సర్వశక్తులూ ఒడ్డాలని చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ పిలుపునిచ్చారు.
పేలుడుకు గల కారణాలను అధికారులు వేగంగా విచారించాలని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించినట్లు ఆ నివేదిక పేర్కొంది.