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  4. Iran Begins Days-Long Funeral for Ayatollah Ali Khamenei
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 4 July 2026 (15:29 IST)

అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు.. గుండెల్లో బాదుకున్న జనం.. ప్రతీకారం అంటూ నినాదాలు

Ayatollah Ali Khamenei
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (15:26 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (15:29 IST)
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Ayatollah Ali Khamenei
ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడు అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల కార్యక్రమాలు శనివారం అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయని ప్రభుత్వ టెలివిజన్ నివేదించింది. మరణించిన నాలుగు నెలల తర్వాత అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు జరుగనున్నాయి. వేలాది మంది ప్రజలు హాజరైన ఈ కార్యక్రమం, ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ శత్రువులకు తమ బలాన్ని ప్రదర్శించే వేదికగా కూడా నిలిచింది.
 
మూడున్నర దశాబ్దాల పాటు దేశాన్ని నడిపిన ఈ నాయకుడికి నివాళులర్పించేందుకు, రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఒక్క టెహ్రాన్ నగరంలోనే 1.5 నుండి 2 కోట్ల మంది ప్రజలు పాల్గొంటారని ఇరాన్ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. 
 
1989 నుండి ఇరాన్‌తో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం మొదలైన రోజున (ఫిబ్రవరి 28న) 86 ఏళ్ల వయసులో మరణించే వరకు ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్‌ను అత్యున్నత నాయకుడిగా పాలించిన ఖమేనీ స్మృత్యర్థం ఆరు రోజుల పాటు అంత్యక్రియల కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. 
 
ఈ కార్యక్రమాల్లో ఖమేనీ కుమారుడు, ఆయన వారసుడైన మొజ్తాబా ఖమేనీకి సంబంధించిన సంకేతాల కోసం ప్రత్యేకంగా నిశిత పరిశీలన జరగనుంది. తండ్రి మరణం తర్వాత వారం రోజులకే ఆయన 'సుప్రీం లీడర్'గా ప్రకటించబడినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు బహిరంగంగా కనిపించలేదు.
 
జూలై 4, 5 తేదీలు తెహ్రాన్‌లో సెలవు కాగా, జూలై 6 జాతీయ సెలవు దినంగా ప్రకటించినట్టు నిర్వాహక కమిటీ అధిపతి, ఉపాధ్యక్షుడు మొహమ్మద్ రజా ఆరిఫ్ చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాలకు కోటీ 20 లక్షల మంది నుంచి కోటీ 50 లక్షల మంది హాజరవుతారని అధికారులు అంచనా.
 
ఇకపోతే.. హతమైన అయతుల్లా అలీ ఖమేనీకి తుది వీడ్కోలు పలికేందుకు శనివారం ఉదయం టెహ్రాన్‌లో వేలాది మంది ప్రజలు తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వారు తమ గుండెలను బాదుకుంటూ ప్రతీకారం, ప్రతీకారం అని నినదించారు. ఖమేనీ, ఫిబ్రవరి చివరలో జరిగిన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో మరణించారు. ఈ దాడులు ఆ ప్రాంతంలో యుద్ధానికి దారితీశాయి. శనివారం ఉదయం ఇరాన్ రాజధానిలోని విశాలమైన గ్రాండ్ మోసల్లా ప్రార్థనా ప్రాంగణంలో ఆయన భౌతికకాయాన్ని ప్రజల సందర్శనార్థం ఉంచారు.
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