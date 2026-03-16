సోమవారం, 16 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 16 మార్చి 2026 (18:56 IST)

నేను బ్రతికే వున్నాను బాబోయ్... పాపం ఇజ్రాయెల్ ప్రధానికి ఎన్ని కష్టాలో? కొత్త వీడియో

Netanyahu
సోషల్ మీడియా AI వీడియోలు ఇప్పుడు ఏకంగా ఓ దేశ ప్రధానినే గజగజ వణికిస్తున్నాయి. ఇరాన్ పైన ఇజ్రాయెల్-అమెరికా సంయుక్త దాడుల చేస్తున్న వేళ గత నాలుగైదు రోజుల్నుంచి ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి నెతన్యాహు ఇరాన్ దాడుల్లో మరణించాడంటూ సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు హెల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలన్నీ ఫేక్ వీడియోలేనని ఎంత చెప్పినా ప్రజలు నమ్మడం లేదు. దీనితో ఏకంగా నెతన్యాహు ఓ కాఫీ షాపులో కాఫీ తాగుతూ వీడియోను రిలీజ్ చేసారు. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... తనకు కాఫీ అంటే చచ్చేంత ఇష్టం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

ఐతే ఈ వీడియో కూడా ఏఐ వీడియో అంటూ మళ్లీ రచ్చ చేసారు. దాంతో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఈసారి కాస్తంత నిడివి ఎక్కువున్న వీడియోలో కనిపించి దాన్ని షేర్ చేసారు. అందులో కొంతమంది ప్రజలతో ముచ్చటిస్తూ కనబడ్డారు. ఆయన పక్కనే ఓ కుక్క కూడా కనబడింది. మొత్తమ్మీద తను మరణించలేదని ప్రజలకు చెప్పేందుకు నెతన్యాహు వరుస వీడియోలు చేయాల్సి వస్తోంది.
 
ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి నెతన్యాహు చనిపోయాడంటూ సోషల్ మీడియాలో గత రెండు రోజుల నుంచి వస్తున్న వార్తలకు నెతన్యాహు చెక్ పెట్టారనుకుంటుంటే మళ్లీ కొత్త ట్విస్ట్ వచ్చింది. X లోని Grok నెతన్యాహు కాఫీ తాగుతున్నట్లు కనిపించిన వీడియో డీప్ ఫేక్ ఏఐ వీడియో అంటూ తేల్చింది. దీనితో నెటిజన్లు మళ్లీ ట్రోల్స్ స్టార్ట్ చేసారు. నెతన్యాహు చనిపోయినప్పటికీ ఏవేవో ఏఐ వీడియోలు జనరేట్ చేస్తూ తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
 
ఐతే గత రాత్రి నెతన్యాహు అఫీషియల్ X ఖాతా నుంచి విడుదలైన వీడియోలో ఆయన ఎంతో హుషారుగా కాఫీ తాగుతూ తన రెండు చేతులకు వున్న వేళ్లను చూపుతా మాట్లాడారు. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో నెతన్యాహు బ్రతికే వున్నాడని అనుకున్నారు. ఐతే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నెతన్యాహు కాఫీ తాగుతూ కనిపించిన వీడియో కూడా ఫేక్ అని వార్తలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి. నెతన్యాహు బ్రతికే వున్నాడని తెలియాలంటే ఆయన ఏదైనా పెద్ద బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయాలేమో..?
 
ఇదిలావుంటే అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఇరాన్ పైన చేస్తున్న సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం నేత ఖమేనీ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అలాగే, ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి దాడిలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజిమిన్ నెతన్యూహు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు ఊహాగానాలు సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. వీటిని ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం తీవ్రంగా ఖండించింది. సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. నెతన్యాహు క్షేమంగా ఉన్నారని, ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు అధికారికంగా వెల్లడించింది. 
 
గత కొన్ని రోజులుగా నెతన్యాహుకు సంబంధించి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఓ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు చేతులు పైకెత్తగా, ఆయన చేతికి ఆరు వేళ్లు ఉన్నట్లు కనిపించడంతో ఈ వదంతులు మొదలయ్యాయి. ఇది ఏఐ సాయంతో సృష్టించిన డీప్ ఫేక్ వీడియో అని, నెతన్యాహు చనిపోయి ఉండవచ్చని లేదా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని నెటిజన్లు ప్రచారం చేశారు.
 
ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరుస్తూ ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వ అధికారిక ఖాతా నుంచి నెతన్యాహు మరణవార్తను పోస్ట్ చేసి డిలీట్ చేశారంటూ ఓ ఫేక్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా వైరల్ అయింది. మార్చి 14, 15 తేదీల్లో ఈ పుకార్లు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో ప్రధాని కార్యాలయం రంగంలోకి దిగింది. టర్కీకి చెందిన వార్తా సంస్థ అనడోలు ఏజెన్సీ ఈ విషయంపై స్పష్టత ఇచ్చింది. ఇది ఫేక్ న్యూస్, ప్రధాని క్షేమంగా ఉన్నారు అని తేల్చిచెప్పింది. దీనికి బలం చేకూరుస్తూ ఇప్పుడు నెతన్యాహు స్వయంగా వీడియోను విడుదల చేసారు.

Suriya: ఎమోషనల్ డ్రామాగా సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ & సన్స్ టీజర్

Suriya: ఎమోషనల్ డ్రామాగా సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ & సన్స్ టీజర్సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ సినిమా టీజర్ విడుదలైంది. ఈ టీజర్ ద్వారా సంజయ్ విశ్వనాథ్ అనే పాత్ర యొక్క ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భావోద్వేగాలతో నిండిన, ఆసక్తికరమైన సినీ అనుభూతిని అందించనుందని టీజర్ హామీ ఇస్తోంది.

Anand Deverakonda: ఎపిక్ మూవీ ప్రోమో - రావులపాలెంలో ఆనంద్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు

Anand Deverakonda: ఎపిక్ మూవీ ప్రోమో - రావులపాలెంలో ఆనంద్ దేవరకొండ పుట్టినరోజుఈసారి పుట్టినరోజు చిరస్మరణీయమైన పుట్టినరోజు వేడుకగా ఆనంద్ దేవరకొండ అభివర్ణించుకున్నారు. ఆనంద్ దేవరకొండ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "ఎపిక్". ఆదిత్య హాసన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. వెంకట్ ఉప్పుటూరి, వి.ఎం.ఆర్ సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆనంద్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి బర్త్ డే ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు.

Priyadarshi: సుయోధన క్యారెక్టర్ సాయికుమార్ గారినే అనుకున్నా : వై ఎస్ మాధవ్ రెడ్డి

Priyadarshi: సుయోధన క్యారెక్టర్ సాయికుమార్ గారినే అనుకున్నా : వై ఎస్ మాధవ్ రెడ్డిప్రియదర్శి, ద్రిషిక చందర్ హీరో హీరోయిన్ గా డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్, సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రేమ కీలకపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం "సుయోధన". వై ఎస్ మాధవ్ రెడ్డి దర్శకత్వం లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని బోసుబాబు నిడుమోలు నిర్మిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల అవుతోంది. పలు హిట్ చిత్రాలను రిలీజ్ చేసిన శ్రీ లక్ష్మి పిక్చర్స్ సంస్థ "సుయోధన" సినిమాను విడుదల చేస్తోంది. ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

Chadalavada: పొడ్రూసర్స్ గిల్డ్‌ విషపురుగు, ఇండస్ట్రీకి చిన్న నిర్మాతలే ముఖ్యం : చదలవాడ శ్రీనివాసరావు

Chadalavada: పొడ్రూసర్స్ గిల్డ్‌ విషపురుగు, ఇండస్ట్రీకి చిన్న నిర్మాతలే ముఖ్యం : చదలవాడ శ్రీనివాసరావుఫిల్మ్‌ క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ సారధ్యంలో ప్రముఖ నిర్మాత చదలవాడ శ్రీనివాసరావు తో హైదరాబాద్ ప్రెస్‌ క్లబ్‌లో మీట్‌ ది ప్రెస్‌ కార్య క్రమం నిర్వహించారు. చిత్ర పరిశ్రమలోని చిన్న సినిమాల స్థితిగతుల అంశం పై జరిగిన చర్చలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి అతిధులుగా ప్రముఖ నిర్మాత ప్రసన్న కుమార్, ప్రముఖ దర్శకులు అజయ్‌కుమార్‌ ఎంతో మంది సీనియర్‌ జర్నలిస్టుల సమక్షంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.

Raashi Khanna: నా జీవితం ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉంది : రాశి ఖన్నా

Raashi Khanna: నా జీవితం ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉంది : రాశి ఖన్నాపవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ యలమంచిలి నిర్మించారు.హరీష్ శంకర్ దర్శకుడు. రాశి ఖన్నా, శ్రీలీల కథానాయికలు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరకర్తగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్. తమన్ నేపథ్య సంగీతం అందించారు. మార్చి 19వ తేదీ సినిమా విడుదల. ఈ నేపథ్యంలో రాశి ఖన్నా సినిమా విశేషాలను పంచుకున్నారు.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.
