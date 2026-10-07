నిద్రపోవడమే పోటీ.. గెలిస్తే రూ.12 లక్షలు బహుమతి
జపాన్ దేశ రాజధాని టోక్యో నగరంలో నిద్రపోయే పోటీలను నిర్వహించారు. ఈ పోటీల్లో ఎవరు ఎక్కువ సేవు నిద్రపోతారో వారికి భారీ మొత్తంలో నగదు బహుమతిని అందజేశారు. కోలా స్లీప్ జపాన్ అనే సంస్థ వినూత్నంగా మ్యాట్ రేస్ పేరుతో ఈ నిద్ర పోటీలను నిర్వహించింది. పోటీలో పాల్గొన్నవారు 90 నిమిషాలు పరుపుపై నిద్రపోగా, స్లీప్ ట్రాకింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎవరు వేగంగా గాఢ నిద్రలోకి వెళతారో గుర్తించారు. ఈ పోటీలో సుయిమీ అనే యువతి విజేతగా నిలిచి రూ.12 లక్షలను(2 మిలియన్ యన్లు) గెలుచుకుంది.
వారానికి 180 నుండి 200 గంటల వరకు పనిచేసే దేశంలోని నిద్రలేమితో బాధపడుతున్న పౌరుల కోసం ఒక పరుపుల ఓ కంపెనీ ఈ పోటీలను నిర్వహించింది. ఇందులో పాల్గొన్న వారందరిలో ఎవరు వేగంగా, గాఢంగా నిద్రపోయారో వారే విజేత. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, కునుకు తీయడానికి మరియు రెండు మిలియన్ యెన్ (రూ.12 లక్షలు) గెలుచుకోవడానికి వచ్చిన, తమను తాము ఉన్నత శ్రేణి "పోటీ నిద్రగాళ్లు"గా అభివర్ణించుకునే వారు కూడా ఈ పోటీలో పాల్గొన్నారు.
"మ్యాట్ రేస్" అని పిలవబడే ఈ పోటీ సోమవారం టోక్యోలో జరిగింది, ఇందులో డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు 90 నిమిషాల పాటు నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించారు. పోటీ జరిగినంత సేపు, పాల్గొనేవారికి నిద్రను ట్రాక్ చేసే పరికరాలను అమర్చి, సౌకర్యవంతమైన పరుపులపై నిద్రపుచ్చారు. ఆ పెద్ద గదిలో లైట్లు మసకగా ఉండటం, కొందరు తమ మెత్తటి బొమ్మలను గట్టిగా పట్టుకోవడంతో, మంచి నిద్రకు అనువైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
ఈ పోటీని నిర్వహించిన పరుపుల కంపెనీ, కోలా స్లీప్ జపాన్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ రిచిరో నకామా మాట్లాడుతూ, "జపాన్ను తరచుగా నిద్రలేమితో బాధపడే దేశంగా వర్ణిస్తారు, కానీ ఇక్కడి ప్రజలు చాలా శ్రద్ధగా ఉంటారు" అని అన్నారు. వారి తలలకు అమర్చిన మానిటర్లు వారు ఎంత త్వరగా నిద్రలోకి జారుకున్నారో, ఎంత గాఢంగా నిద్రపోయారో తనిఖీ చేశాయి. "దీనిని ఇలాంటి కార్యక్రమంగా మార్చడం ద్వారా, మనం ప్రజలను కలిసి నిద్రపోయేలా చేయగలమని, నిద్రపై ఆసక్తిని పెంచగలమని నేను భావిస్తున్నాను," అని నకామా అన్నారు.
2021 సంవత్సరానికి గాను ఆర్థిక సహకార మరియు అభివృద్ధి సంస్థ (ఓఈసీడీ) గణాంకాల ప్రకారం, 38 సభ్య దేశాలలో జపనీయులు అందరికంటే తక్కువగా నిద్రపోయారు. వారి నిద్ర సమయం రోజుకు సగటున ఏడు గంటల 24 నిమిషాలు. జపనీయులు ఎక్కువ గంటలు పనిచేయడం, ఎక్కువ గంటలు ప్రయాణించడం మరియు రద్దీగా ఉండే రాత్రి జీవితంపై ఆధారపడిన ఆర్థిక వ్యవస్థను కలిగి ఉండటం వల్ల, వారు తక్కువ గంటలు నిద్రపోతున్నారు.
నిద్రపోవడమే పోటీ.. గెలిస్తే రూ.12 లక్షలు! జపాన్లోని టోక్యోలో ‘కోలా స్లీప్ జపాన్’ సంస్థ వినూత్నంగా ‘మ్యాట్ రేస్’ పేరుతో నిద్ర పోటీ నిర్వహించింది. పోటీలో పాల్గొన్నవారు 90 నిమిషాలు పరుపులపై నిద్రపోగా, స్లీప్ ట్రాకింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎవరు వేగంగా గాఢ నిద్రలోకి వెళ్లారో గుర్తించారు. ఈ పోటీలో ‘సుయిమీ’ అనే యువతి విజేతగా నిలిచి రూ.12 లక్షలు (2 మిలియన్ యెన్లు) బహుమతిగా అందుకున్నారు. #Japan #SleepCompetition #MattRace #SleepChallenge #ViralNews #TrendingNews #InterestingFacts #Sleep #TeluguNews #Tupaki Follow ???? @tupaki_official— Tupaki (@tupaki_official) October 7, 2026