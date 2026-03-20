రాకెట్ ప్రయోగాలను వీక్షించి, పిస్టల్స్తో కాల్పులు జరిపిన కొద్ది రోజులకే, ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్, ఆయన టీనేజ్ కుమార్తె కలిసి యుద్ధ ట్యాంక్పై ప్రయాణించినట్లు ప్రభుత్వ మీడియా శుక్రవారం ఫోటోలను వెల్లడించింది. గురువారం ట్యాంక్ యూనిట్లు, పదాతి దళాలతో కూడిన కాల్పులు, ఇతర విన్యాసాలను కిమ్ పర్యవేక్షించారని, యుద్ధ సన్నాహాలను పూర్తి చేయాలని పిలుపునిచ్చారని అధికారిక కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ నివేదించింది.
గురువారం జరిగిన శిక్షణ సందర్భంగా, కిమ్, ఆయన కుమార్తె ఇద్దరూ నలుపు జాకెట్లు ధరించి, ఇతర సైనికులతో కలిసి ఆలివ్-గ్రీన్ ట్యాంక్లో ప్రయాణిస్తున్నట్లు కేసీఎన్ఏ చిత్రాలు చూపించాయి. ఆ చిత్రాలలో, కిమ్ ట్యాంక్ పైభాగంలో కూర్చుని నవ్వుతుండగా, ఆ అమ్మాయి ట్యాంక్ వెనుక భాగం నుండి తల బయటకు పెట్టి కనిపించింది.
కిమ్ జు ఏ అని పేరు పెట్టినట్లుగా చెబుతున్న, సుమారు 13 ఏళ్ల వయసున్న ఆ అమ్మాయి, 2022 చివరి నుండి తన తండ్రితో పాటు అనేక ఉన్నత స్థాయి సైనిక, ఇతర కార్యక్రమాలకు హాజరవుతోంది. దీంతో, ఆమె తన తండ్రికి కాబోయే వారసురాలు అనే ఊహాగానాలకు ఇది దారితీసింది.
ఉత్తర కొరియా ప్రభుత్వ మీడియా ఆమెను కిమ్ జోంగ్ ఉన్ అత్యంత ప్రియమైన బిడ్డగా అభివర్ణించింది. వారిద్దరి సాన్నిహిత్యాన్ని సూచించే ఫుటేజ్, ఫోటోలను ప్రచురించింది.
గత వారం, ఒక తేలికపాటి ఆయుధాల కర్మాగారాన్ని సందర్శించిన సమయంలో వారు పిస్టళ్లను పేల్చారు. అలాగే బహుళ రాకెట్ ప్రయోగ వ్యవస్థల ప్రత్యక్ష కాల్పుల పరీక్షను వీక్షించారు. గత సెప్టెంబరులో, ఆ బాలిక తన తండ్రితో కలిసి బీజింగ్కు వెళ్లింది. నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో తన తండ్రితో కలిసి కనిపించింది.
కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన కుమార్తెను తన వారసురాలిగా ప్రకటించే దశకు చేరువలో ఉన్నారని దక్షిణ కొరియా గూఢచార సంస్థ గత నెలలో అంచనా వేసింది. అయితే, కిమ్ జోంగ్ ఉన్ వయస్సు ఇంకా తక్కువగా ఉండటం, అలాగే ఉత్తర కొరియా అధికార వ్యవస్థలో పురుషుల ఆధిపత్యం అత్యధికంగా ఉండటం వంటి కారణాలను చూపుతూ, కొంతమంది నిపుణులు ఆ అంచనాతో విభేదిస్తున్నారు.
మరోవైపు, ఉత్తర కొరియా ఒక ఆక్రమణకు సన్నాహంగా భావించే వార్షిక సైనిక విన్యాసాలలో అమెరికా, దక్షిణ కొరియా నిమగ్నమై ఉన్న సమయంలోనే, ఉత్తర కొరియాకు సంబంధించిన ఈ సైనిక శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది.
అమెరికా, దక్షిణ కొరియా తమ 11 రోజుల కంప్యూటర్-సిమ్యులేటెడ్ కమాండ్ పోస్ట్ విన్యాసాలను గురువారం నాడు ముగించాయి. అయినప్పటికీ అవి క్షేత్ర స్థాయి శిక్షణను మాత్రం ఇంకా కొనసాగిస్తున్నాయి.