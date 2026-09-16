మక్కా నగరంలో కలకలం - తొలిసారి ఎయిర్ రెయిడ్ అలెర్ట్
సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాల ప్రతినిధి తుర్కీ అల్-మల్కీ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, మక్కాపై ఉన్న నిషేధిత గగనతలంలోకి ప్రవేశించకముందే డ్రోన్ను ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపారు. 2017లో బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగం తర్వాత మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి హౌతీలు చేసిన రెండో ప్రయత్నం ఇదని ఆయన అభివర్ణించారు.
ఇస్లాం పవిత్ర స్థలాలైన మక్కా, మదీనా భద్రత తమకు 'రెడ్ లైన్' అని, యాత్రికుల భద్రత విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని ఆయన తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో మక్కాతో పాటు జెడ్డా, తైఫ్ నగరాల్లో కూడా కొద్దిసేపు అలర్ట్ జారీ చేశారు.
అయితే, సౌదీ అరేబియా చేస్తున్న ఆరోపణలను హౌతీ అధికారులు తీవ్రంగా ఖండించారు. మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామనడం అబద్ధం అని హౌతీ రాజకీయ బ్యూరో సభ్యుడు ఒకరు కొట్టిపారేశారు. ఇది కేవలం సౌదీ ఆడుతున్న నాటకమని, ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం వారికి అలవాటైపోయిందని మరో ప్రతినిధి విమర్శించారు.
గత వారం రోజులుగా సౌదీ, హౌతీల మధ్య దాడులు, ప్రతిదాడులు పెరిగాయి. హౌతీలు ప్రయోగించిన క్షిపణులు, డ్రోన్ల కారణంగా ఖామిస్ ముషైత్, అభా, తైఫ్ వంటి నగరాల్లో 13 మంది పౌరులు గాయపడినట్లు సంకీర్ణ దళాలు వెల్లడించాయి. యెమెన్లోని ఎర్ర సముద్ర తీర ప్రాంతాలను హౌతీలు స్వాధీనం చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఘర్షణలు మరింత ముదిరాయి.