  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Mecca Put On Air Raid Alert For First Time In History As Houthis Target Saudi
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

మక్కా నగరంలో కలకలం - తొలిసారి ఎయిర్ రెయిడ్ అలెర్ట్

mecca mosque
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (09:36 IST)
google-news
సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాల ప్రతినిధి తుర్కీ అల్-మల్కీ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, మక్కాపై ఉన్న నిషేధిత గగనతలంలోకి ప్రవేశించకముందే డ్రోన్‌ను ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపారు. 2017లో బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగం తర్వాత మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి హౌతీలు చేసిన రెండో ప్రయత్నం ఇదని ఆయన అభివర్ణించారు.
 
ఇస్లాం పవిత్ర స్థలాలైన మక్కా, మదీనా భద్రత తమకు 'రెడ్ లైన్' అని, యాత్రికుల భద్రత విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని ఆయన తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో మక్కాతో పాటు జెడ్డా, తైఫ్ నగరాల్లో కూడా కొద్దిసేపు అలర్ట్ జారీ చేశారు.
 
అయితే, సౌదీ అరేబియా చేస్తున్న ఆరోపణలను హౌతీ అధికారులు తీవ్రంగా ఖండించారు. మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామనడం అబద్ధం అని హౌతీ రాజకీయ బ్యూరో సభ్యుడు ఒకరు కొట్టిపారేశారు. ఇది కేవలం సౌదీ ఆడుతున్న నాటకమని, ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం వారికి అలవాటైపోయిందని మరో ప్రతినిధి విమర్శించారు.
 
గత వారం రోజులుగా సౌదీ, హౌతీల మధ్య దాడులు, ప్రతిదాడులు పెరిగాయి. హౌతీలు ప్రయోగించిన క్షిపణులు, డ్రోన్ల కారణంగా ఖామిస్ ముషైత్, అభా, తైఫ్ వంటి నగరాల్లో 13 మంది పౌరులు గాయపడినట్లు సంకీర్ణ దళాలు వెల్లడించాయి. యెమెన్‌లోని ఎర్ర సముద్ర తీర ప్రాంతాలను హౌతీలు స్వాధీనం చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఘర్షణలు మరింత ముదిరాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
డీఆర్‌డీవో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమారత్ డైరెక్టరుగా నాగార్జున వర్శిటీ పూర్వవిద్యార్థి

Santosh Shoban: మల్టీవర్స్ కామెడీగా సంతోష్ శోభన్ చిత్రం సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర లుక్

Santosh Shoban: మల్టీవర్స్ కామెడీగా సంతోష్ శోభన్ చిత్రం సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర లుక్తెలుగులో మొట్టమొదటి మల్టీవర్స్ కామెడీగా 'సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర' ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లను విడుదల చేసింది యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మాణ సంస్థ. సంతోష్ శోభన్, ప్రీతి అశ్రాని, మానస చౌదరి ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మల్టీవర్స్ కామెడీ 'సతీబాబు పరలోక యాత్ర'ను డిసెంబర్‌లో థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు యూవీ క్రియేషన్స్ ప్రకటించింది.

బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10‌: ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ.. అమ్మ కోసం వెళ్లలేదు.. సుప్రిత

బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10‌: ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ.. అమ్మ కోసం వెళ్లలేదు.. సుప్రితబిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10‌ హౌస్‌లోకి వెళ్లేందుకు తనకు అవకాశం వచ్చిందని.. కానీ తాను వెళ్లలేదని.. సీనియర్ నటి సురేఖా వాణి కుమార్తె సుప్రిత స్పష్టం చేసింది. బిగ్‌బాస్ 10లో సుప్రిత వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు ఆమె స్వయంగా తెరదించింది. బిగ్‌బాస్ తెలుగు 10 ప్రారంభానికి ముందే తనను షోలో పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు సంప్రదించారని వెల్లడించింది. అయితే హౌస్‌లోకి వెళ్లిన తర్వాత భావోద్వేగాలను ఎలా ఎదుర్కొంటాననే ఆందోళన తన తల్లి సురేఖా వాణికి ఉండటంతో ఆ ఆఫర్‌ను అంగీకరించలేదని తెలిపింది.

Sampoornesh Babu :నా కెరీర్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగాయి - .అయినా రెమ్యూనరేషన్ పరంగా హ్యాపీ : సంపూర్ణేష్ బాబు

Sampoornesh Babu :నా కెరీర్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగాయి - .అయినా రెమ్యూనరేషన్ పరంగా హ్యాపీ : సంపూర్ణేష్ బాబునాకు డిఫరెంట్ పాత్రలు చేయాలని ఉంది. త్వరలోనే ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్ ప్రకటన ఉంటుందని నటుడు సంపూర్ణేష్ బాబు వెల్లడించారు. తాజాగా ఆయన ది ప్యారడైజ్’.సినిమాలో నటించారు. నాని హీరోగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటించిన సంపూర్ణేష్ బాబు సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Kiran Abbavaram : కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక భట్ జంటగా KA13 స్పెషల్ పోస్టర్‌

Kiran Abbavaram : కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక భట్ జంటగా KA13 స్పెషల్ పోస్టర్‌కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక భట్ జంటగా తన 13వ సినిమాను.వినాయక చవితి సందర్భంగా కిరణ్ అబ్బవరం స్పెషల్ పోస్టర్‌ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో అందంగా అలంకరించిన గణేశుడి విగ్రహం ముందు నిలబడి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. వార్మ్ గోల్డెన్ లైటింగ్, పూల అలంకరణలు, సంప్రదాయ వాతావరణం, భారీ గణేశుడి విగ్రహం పోస్టర్‌కు పండుగ కళను తీసుకొచ్చాయి. అదే సమయంలో మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా పోస్టర్‌ను డిజైన్ చేశారు.

Eesha Rebba : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ నిజమే అనేలా వినాయకుడి పూజ !

Eesha Rebba : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ నిజమే అనేలా వినాయకుడి పూజ !డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా ను ప్రేమిస్తున్నట్లు ఇటీవల పలు కథనాలు వచ్చాయి. ‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతి’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తరుణ్, ఈషా మధ్య ప్రేమ చిగురించిందనే వార్తలు గతంలోనే వినిపించాయి. అంతేకాదు, ఈషా తనకు కేవలం స్నేహితురాలు మాత్రమే కాదని తరుణ్ గతంలో చెప్పినట్లు సమాచారం.