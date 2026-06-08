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ఫిలిప్పీన్స్ భూకంపం: నేలపై కూర్చున్న విద్యార్థులు ఊగిపోయారు, వీడియో
సోమవారం దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్లో సముద్రంలో 7.8 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో కనీసం 19 మంది మరణించగా, భవనాలలో చిక్కుకుని 200 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. జనరల్ శాంటోస్ నగరంలో కొన్ని భవనాలు కూలిపోయాయి. కీలక మౌలిక సదుపాయాలు భూకంపం కారణంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఒక తీరప్రాంత గ్రామంలో సునామీ నష్టం నమోదైనట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. ఇండోనేషియా, పలౌ, సుదూర దక్షిణ జపాన్లో కూడా చిన్న అలలు నమోదయ్యాయి.
Father protects his newborn child as terrifying 7.8 magnitude earthquake rocks the Philippines pic.twitter.com/gPieWEj4LP— Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026
ప్రకంపనల కారణంగా కూలిపోయే అవకాశం ఉన్న దెబ్బతిన్న భవనాలు, ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్లే ముందు ప్రజలు సలహా తీసుకోవాలని అక్కడి అధికారులు హెచ్చరించారు. ఉదయం 7:37 గంటలకు భూకంపం సంభవించినప్పుడు మా పికప్ ట్రక్కు అకస్మాత్తుగా కుదుపునకు గురైంది, టైర్ పంక్చర్ అయిందేమో అనుకున్నాను అని తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న ఓడరేవు నగరం జనరల్ శాంటోస్ నుండి పౌర రక్షణ కార్యాలయ ప్రాంతీయ డైరెక్టర్ తెలియజేసారు.
భూకంపానికి సంబంధించి పలు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్నాయి. అందులో ఒకటి... పాఠశాల విద్యార్థులు ఉదయాన్నే వందన గీతాలను ఆలపించేందుకు రాగా అప్పుడే భూకంపం ప్రారంభమైంది. దీనితో పిల్లలందరూ నేలపై కూర్చిండిపోయారు. అయినప్పటికీ భూమి కంపిస్తూ వుండటంతో వారంతా అటుఇటూ ఊగుతూ కనిపించారు. చూడండి ఈ వీడియోను...
ఫిలిప్పీన్స్లో భూకంప తీవ్రత ఇది .. భూకంపానికి స్కూల్లో పిల్లలు నేలమీద కూర్చుని ఉంటే ఎంత భయంకరంగా భూమి ఊగిందో చూడండి ..— ASHOK VEMULAPALLI (@ashuvemulapalli) June 8, 2026
ఫిలిప్పీన్స్లోని దావావో ఆక్సిడెంటల్ ప్రాంతంలో రిక్టర్ స్కేలుపై 7.8 తీవ్రత నమోదు అయింది . pic.twitter.com/6iBaleSKVn
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.
Thaman: ప్రజలు హ్యాపీగా వుండేందుకే ఓజీ టూర్ చేస్తున్నాం : థమన్
ఓజీ టూర్ పేరుతో తన టీమ్ తో థమన్ ప్రోగ్రామ్ లు చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన హైదరాబాద్ తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ లో జూన్ 6న జరగాల్సింది. వర్షం కారణంగా వాయిదా పడింది. అందుకే జూన్ 13న ప్రారంబిస్తున్నాం. నాలుగు సిటీలలో ఓజీ షో చేయాలనుకున్నాం. ఓజీ లోని టైటిల్ సాంగ్ కు ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఆ పేరుతో షో చేస్తున్నాం. బుక్ హౌ షోలో దాదాపు టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. షో కు వచ్చేవారికి చాలా ప్రికాషియన్స్ తీసుకున్నాం.
Akash Goparaju: ఎప్పుడూ నా వెన్నంటే అమ్మ ప్రోత్సహిస్తుంది : ఆకాష్ గోపరాజు
తొలి చిత్రం ‘సర్కారు నౌకరి’తో హీరోగా పరిచయమైన ఆకాష్ గోపరాజు, ఇప్పుడు ‘కొత్త మలుపు’తో మరో విభిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కోనసీమ నేపథ్యం, రొమాన్స్, సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై చిత్రబృందం పూర్తి నమ్మకంతో ఉంది.