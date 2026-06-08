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  4. Philippines earthquake: Students sitting on the floor swayed; video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (18:32 IST)

ఫిలిప్పీన్స్ భూకంపం: నేలపై కూర్చున్న విద్యార్థులు ఊగిపోయారు, వీడియో

Philippines earthquake, Students swayed
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (18:32 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (18:34 IST)
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సోమవారం దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్‌లో సముద్రంలో 7.8 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో కనీసం 19 మంది మరణించగా, భవనాలలో చిక్కుకుని 200 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. జనరల్ శాంటోస్ నగరంలో కొన్ని భవనాలు కూలిపోయాయి. కీలక మౌలిక సదుపాయాలు భూకంపం కారణంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఒక తీరప్రాంత గ్రామంలో సునామీ నష్టం నమోదైనట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. ఇండోనేషియా, పలౌ, సుదూర దక్షిణ జపాన్‌లో కూడా చిన్న అలలు నమోదయ్యాయి.
 
ప్రకంపనల కారణంగా కూలిపోయే అవకాశం ఉన్న దెబ్బతిన్న భవనాలు, ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్లే ముందు ప్రజలు సలహా తీసుకోవాలని అక్కడి అధికారులు హెచ్చరించారు. ఉదయం 7:37 గంటలకు భూకంపం సంభవించినప్పుడు మా పికప్ ట్రక్కు అకస్మాత్తుగా కుదుపునకు గురైంది, టైర్ పంక్చర్ అయిందేమో అనుకున్నాను అని తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న ఓడరేవు నగరం జనరల్ శాంటోస్ నుండి పౌర రక్షణ కార్యాలయ ప్రాంతీయ డైరెక్టర్ తెలియజేసారు.
 
భూకంపానికి సంబంధించి పలు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్నాయి. అందులో ఒకటి... పాఠశాల విద్యార్థులు ఉదయాన్నే వందన గీతాలను ఆలపించేందుకు రాగా అప్పుడే భూకంపం ప్రారంభమైంది. దీనితో పిల్లలందరూ నేలపై కూర్చిండిపోయారు. అయినప్పటికీ భూమి కంపిస్తూ వుండటంతో వారంతా అటుఇటూ ఊగుతూ కనిపించారు. చూడండి ఈ వీడియోను...
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ఐవీఆర్

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