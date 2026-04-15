అసలు ఇరాన్ యుద్ధం మనకెందుకు? ట్రంప్ నిర్ణయంపై అమెరికన్ల తీవ్ర వ్యతిరేకత
యుద్ధాలు. ఏవో ప్రయోజనాలను ఆశించి చేసేవే. దేశాల మధ్య తలెత్తే యుద్ధాలు రకరకాలుగా వుంటుంటాయి. కొన్ని అలజడులు సృష్టించడానికి, మరికొన్ని పొరుగుదేశంలోని సంపదను కొల్లగొట్టడానికి, ఇంకొన్ని వారు తమకంటే ఎదుగుతున్నారనే అసూయతో జరుగుతుంటాయి. ఇవికాకుండా రాజ్యకాంక్షతో జరిగేవి కొన్ని.
ఐతే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్-యూఎస్ సంయుక్తంగా ఇరాన్ దేశంపై చేస్తున్న యుద్ధం వ్యవహారంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు పీకల్లోతు కూరుకుపోయారని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన నిర్ణయాన్ని స్వదేశంలోనే పౌరులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ఇప్సాస్-రాయిటర్స్ సర్వేలో వెల్లడైంది. అసలు ఇరాన్ దేశంపైన మనం యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటి, దాని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని దేశంలో 54 శాతం మంది అమెరికన్లు భావిస్తున్నట్లు సర్వేలో తేలింది.
కేవలం 24 శాతం మంది మాత్రమే ఇరాన్ దేశంపైన అమెరికా చేస్తున్న దాడులను సమర్థిస్తున్నారు. మరో 22 శాతం మంది ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై మాట్లాడటానికే ఆసక్తి చూపలేదు. ఇక సొంత పార్టీ అయిన రిపబ్లికన్ పార్టీలో సైతం సగం మంది దాకా ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని సమర్థించడంలేదని చెప్పుకుంటున్నారు. కనుక సాధ్యమైనంత త్వరగా ట్రంప్ తన నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించుకుని యుద్ధానికి ముగింపు పలకకపోతే ఆయన పీఠానికే ముప్పు ఏర్పడే అవకాశం వుందని అంటున్నారు.