భానుడి భగభగ: దేశంలో తీవ్రమైన వడగాలులు.. ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..

భారతదేశం తీవ్రమైన వడగాలులను ఎదుర్కొంటోంది. ఎండలు జనాలను భయపెడుతున్నాయి. రాబోయే రెండు వారాల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అనేక ప్రాంతాలలో, ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే 40-43°C దాటుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో అవి 43-45°C వరకు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకారం పొడి గాలుల కారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు వేగంగా పెరగడంతో, ఈ ముందుగానే వచ్చిన తీవ్రమైన వేడికి కారణమవుతోంది. దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఇప్పటికే సాధారణం కంటే 4-8°C అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాలు దక్షిణ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు అత్యంత తీవ్రమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. అనేక నగరాల్లో ఇప్పటికే 42-43°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
ఇంకా ఉష్ణోగ్రతలు దాటుతున్నాయి. ఫలితంగా వడగాలుల హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. భారతదేశం సాధారణం కంటే వేడిగా ఉండే వేసవిలోకి అడుగుపెడుతోంది. రాబోయే వారాల్లో తరచుగా తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ 15 నుండి 17 తేదీల మధ్య వడగాలుల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలను ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయా జిల్లా యంత్రాంగ అధికారులు కోరుతున్నారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప, ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య ప్రజలు బయటకు రావడం మానుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగులు, టోపీలు, సన్ గ్లాసెస్ సరైన పాదరక్షలు ధరించి మండుటెండ నుండి రక్షణ పొందవలసిన అవసరం వుందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రజలు లేత రంగు, వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు ధరించాలని, శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. దాహం వేయకపోయినా, తగినంత నీరు తాగడం ముఖ్యం. తీవ్రమైన వేడి వేళల్లో శ్రమతో కూడిన పనులకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
బయట పనిచేసే రైతులు, కూలీలు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో, వారు తమ తల, శరీరాన్ని కప్పుకోవాలి. వేడి తాకిడిని తగ్గించుకోవడానికి తడి గుడ్డను ఉపయోగించాలి. పార్క్ చేసిన వాహనాల్లో పిల్లలను లేదా పెంపుడు జంతువులను వదిలి వెళ్లవద్దని కూడా అధికారులు హెచ్చరించారు.
శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న వారు ముఖ్యంగా ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని, వారు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు తెలిపారు. ఎండ వేడిమి నుండి వచ్చిన వెంటనే అతి చల్లని నీటిని తాగడం లేదా ఎయిర్ కండిషనర్లను ఉపయోగించడం చేయవద్దని, ఆహారపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని.. డీహైడ్రేషన్ను నివారించడానికి ప్రజలు మద్యం, కార్బోనేటెడ్ పానీయాలు, టీ, కాఫీలకు దూరంగా ఉండాలని, వాటికి బదులుగా ఓఆర్ఎస్, మజ్జిగ, లస్సీ, నిమ్మరసం వంటి ద్రవపదార్థాలను తీసుకోవాలని జిల్లా యంత్రాంగ అధికారులు కోరుతున్నారు.
నివాసితులు తమ ఇళ్లను చల్లగా ఉంచుకోవడానికి కర్టెన్లు లేదా సన్షేడ్లను ఉపయోగించాలని, అలాగే చల్లని నీటితో స్నానం చేయాలని కూడా సూచించారు. తల తిరగడం లేదా సొమ్మసిల్లి పడిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. పశువుల సంరక్షణకు సంబంధించి కూడా జిల్లా యంత్రాంగాలు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. రైతులు తమ పశువులను ఉదయం వేళల్లో లేదా సాయంత్రం పూట మాత్రమే మేతకు తీసుకెళ్లాలని, తగినంత నీటిని అందించాలని, అలాగే పగటి వేళల్లో వాటికి నీడ లభించేలా చూడాలని సూచించింది.
నీటి లోపంతో బాధపడే జంతువులకు, నీటిలో ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, బెల్లం, నిమ్మరసం కలిపిన మిశ్రమాన్ని రోజుకు 3-4 సార్లు ఇవ్వవచ్చు. అంటువ్యాధుల నివారణ కోసం టీకాలు వేయించే కార్యక్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా పాటించాలి.
రైతులు పంట అవశేషాలను కాల్చవద్దని సూచించడం జరిగింది. దానికి బదులుగా, వారు పశుగ్రాసాన్ని సక్రమంగా నిల్వ చేసుకోవాలి. ఇది నేల సారాన్ని కాపాడటానికి, పశువులకు తగినంత పశుగ్రాసం లభించేలా చూడటానికి సహాయపడుతుంది.
ఇకపోతే., ఏప్రిల్ 14, 2026 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల వద్ద నమోదైన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 41.5°Cలుగా వుంది. అకోలా (విదర్భ) 44.0+3, కలబురగి (కర్ణాటక) 44.0+4.1 డిగ్రీలుగా, అమరావతి (విదర్భ) 48.8+3.7, వార్ధా (విదర్భ) 48.5+2.4, ఆదిలాబాద్ (తెలంగాణ) 48.8+3.2, షోలాపూర్ (మహారాష్ట్ర) 48.2+3.3, అనంతపురం (ఆంధ్రప్రదేశ్) 48.1+8.5, కర్నూలు (ఆంధ్రప్రదేశ్) 42.8+2.7, బండా (ఉత్తర ప్రదేశ్) 42.6+2.4, నిజామాబాద్ (తెలంగాణ) 42.6+2.9, యోత్మల్ (విదర్భ) 42.6+3.2, గడ్చిరోలి (విదర్భ) 42.6,
జల్గావ్ (మహారాష్ట్ర) 42.5+1.7, కడప (ఆంధ్రప్రదేశ్) 42.4+1.4, వాషిం (విదర్భ) 42.4+2.3, చంద్రపూర్ (విదర్భ) 42.2+1.8, నాగ్పూర్ (విదర్భ) 42.2+1.8, నర్మదాపురం (మధ్యప్రదేశ్) 42.1+2.7, పర్భాని (మరాఠవాడ) 42.1+2.2, రాజ్కోట్ (గుజరాత్) 42.0+2.7,
బార్మర్ (రాజస్థాన్) 41.8+2.6, టిట్లాగఢ్ (ఒడిశా) 41.7+0.8, బుల్దానా (మహారాష్ట్ర) 41.6+3.8, మాలెగావ్ (మహారాష్ట్ర) 41.6+1.4, జ్యూర్ (మహారాష్ట్ర) 41.5-0.1కోట (రాజస్థాన్) 41.5+2.7, సంబల్పూర్ (ఒడిశా) 41.5+1.9లలో భారీ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనాయి.