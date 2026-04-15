బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వీ
Last Updated : బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (13:02 IST)

భానుడి భగభగ: దేశంలో తీవ్రమైన వడగాలులు.. ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..

Heat Waves
భారతదేశం తీవ్రమైన వడగాలులను ఎదుర్కొంటోంది. ఎండలు జనాలను భయపెడుతున్నాయి. రాబోయే రెండు వారాల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అనేక ప్రాంతాలలో, ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే 40-43°C దాటుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో అవి 43-45°C వరకు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
 
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకారం పొడి గాలుల కారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు వేగంగా పెరగడంతో, ఈ ముందుగానే వచ్చిన తీవ్రమైన వేడికి కారణమవుతోంది. దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఇప్పటికే సాధారణం కంటే 4-8°C అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాలు దక్షిణ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు అత్యంత తీవ్రమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. అనేక నగరాల్లో ఇప్పటికే 42-43°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. 
 
ఇంకా ఉష్ణోగ్రతలు దాటుతున్నాయి. ఫలితంగా వడగాలుల హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. భారతదేశం సాధారణం కంటే వేడిగా ఉండే వేసవిలోకి అడుగుపెడుతోంది. రాబోయే వారాల్లో తరచుగా తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
ఏప్రిల్ 15 నుండి 17 తేదీల మధ్య వడగాలుల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలను ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయా జిల్లా యంత్రాంగ అధికారులు కోరుతున్నారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప, ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య ప్రజలు బయటకు రావడం మానుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగులు, టోపీలు, సన్ గ్లాసెస్ సరైన పాదరక్షలు ధరించి మండుటెండ నుండి రక్షణ పొందవలసిన అవసరం వుందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 
 
ప్రజలు లేత రంగు, వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు ధరించాలని, శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. దాహం వేయకపోయినా, తగినంత నీరు తాగడం ముఖ్యం.  తీవ్రమైన వేడి వేళల్లో శ్రమతో కూడిన పనులకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. 
 
బయట పనిచేసే రైతులు, కూలీలు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో, వారు తమ తల, శరీరాన్ని కప్పుకోవాలి. వేడి తాకిడిని తగ్గించుకోవడానికి తడి గుడ్డను ఉపయోగించాలి. పార్క్ చేసిన వాహనాల్లో పిల్లలను లేదా పెంపుడు జంతువులను వదిలి వెళ్లవద్దని కూడా అధికారులు హెచ్చరించారు.
 
శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న వారు ముఖ్యంగా ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని, వారు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు తెలిపారు. ఎండ వేడిమి నుండి వచ్చిన వెంటనే అతి చల్లని నీటిని తాగడం లేదా ఎయిర్ కండిషనర్లను ఉపయోగించడం చేయవద్దని, ఆహారపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని.. డీహైడ్రేషన్‌ను నివారించడానికి ప్రజలు మద్యం, కార్బోనేటెడ్ పానీయాలు, టీ, కాఫీలకు దూరంగా ఉండాలని, వాటికి బదులుగా ఓఆర్ఎస్, మజ్జిగ, లస్సీ, నిమ్మరసం వంటి ద్రవపదార్థాలను తీసుకోవాలని జిల్లా యంత్రాంగ అధికారులు కోరుతున్నారు. 
 
నివాసితులు తమ ఇళ్లను చల్లగా ఉంచుకోవడానికి కర్టెన్లు లేదా సన్‌షేడ్లను ఉపయోగించాలని, అలాగే చల్లని నీటితో స్నానం చేయాలని కూడా సూచించారు. తల తిరగడం లేదా సొమ్మసిల్లి పడిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. పశువుల సంరక్షణకు సంబంధించి కూడా జిల్లా యంత్రాంగాలు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. రైతులు తమ పశువులను ఉదయం వేళల్లో లేదా సాయంత్రం పూట మాత్రమే మేతకు తీసుకెళ్లాలని, తగినంత నీటిని అందించాలని, అలాగే పగటి వేళల్లో వాటికి నీడ లభించేలా చూడాలని సూచించింది.
 
నీటి లోపంతో బాధపడే జంతువులకు, నీటిలో ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, బెల్లం, నిమ్మరసం కలిపిన మిశ్రమాన్ని రోజుకు 3-4 సార్లు ఇవ్వవచ్చు. అంటువ్యాధుల నివారణ కోసం టీకాలు వేయించే కార్యక్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా పాటించాలి. 
 
రైతులు పంట అవశేషాలను కాల్చవద్దని సూచించడం జరిగింది. దానికి బదులుగా, వారు పశుగ్రాసాన్ని సక్రమంగా నిల్వ చేసుకోవాలి. ఇది నేల సారాన్ని కాపాడటానికి, పశువులకు తగినంత పశుగ్రాసం లభించేలా చూడటానికి సహాయపడుతుంది.
 
ఇకపోతే., ఏప్రిల్ 14, 2026 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల వద్ద నమోదైన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 41.5°Cలుగా వుంది. అకోలా (విదర్భ) 44.0+3, కలబురగి (కర్ణాటక) 44.0+4.1 డిగ్రీలుగా, అమరావతి (విదర్భ) 48.8+3.7, వార్ధా (విదర్భ)  48.5+2.4, ఆదిలాబాద్ (తెలంగాణ) 48.8+3.2, షోలాపూర్ (మహారాష్ట్ర) 48.2+3.3, అనంతపురం (ఆంధ్రప్రదేశ్)  48.1+8.5, కర్నూలు (ఆంధ్రప్రదేశ్) 42.8+2.7, బండా (ఉత్తర ప్రదేశ్) 42.6+2.4, నిజామాబాద్ (తెలంగాణ) 42.6+2.9, యోత్మల్ (విదర్భ) 42.6+3.2, గడ్చిరోలి (విదర్భ) 42.6,

జల్గావ్ (మహారాష్ట్ర) 42.5+1.7, కడప (ఆంధ్రప్రదేశ్) 42.4+1.4, వాషిం (విదర్భ) 42.4+2.3, చంద్రపూర్ (విదర్భ) 42.2+1.8, నాగ్‌పూర్ (విదర్భ) 42.2+1.8, నర్మదాపురం (మధ్యప్రదేశ్) 42.1+2.7, పర్భాని (మరాఠవాడ) 42.1+2.2, రాజ్‌కోట్ (గుజరాత్) 42.0+2.7,

బార్మర్ (రాజస్థాన్) 41.8+2.6, టిట్లాగఢ్ (ఒడిశా) 41.7+0.8, బుల్దానా (మహారాష్ట్ర) 41.6+3.8, మాలెగావ్ (మహారాష్ట్ర) 41.6+1.4, జ్యూర్ (మహారాష్ట్ర) 41.5-0.1కోట (రాజస్థాన్) 41.5+2.7, సంబల్పూర్ (ఒడిశా) 41.5+1.9లలో భారీ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనాయి.

Dr. Rajasekhar: చిరంజీవి తో నటిస్తా - రాజకీయాలంటే నో - యాక్సిడెంట్ అయ్యాకే సక్సెస్ : డా. రాజశేఖర్‌

Dr. Rajasekhar: చిరంజీవి తో నటిస్తా - రాజకీయాలంటే నో - యాక్సిడెంట్ అయ్యాకే సక్సెస్ : డా. రాజశేఖర్‌సీనియర్ నటుడు డా.రాజశేఖర్‌ను ఫిలిం క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ సత్కరించింది. డా.రాజశేఖర్‌ కమ్‌ బ్యాక్‌ మూవీ "బైకర్‌" సినిమాలో ఆయన నటించిన పాత్రకు మంచి గుర్తింపు రావడంతో ఆయనకు క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ గౌరవఅధ్యక్షులు ప్రభు, అధ్యక్షులు జె.వి. బత్తుల ప్రసాద్‌రావు, సెక్రటరీ సురేష్‌కొండేటి తదితరులు బొకేను అందజేశారు. అనంతరం క్రిటిక్స్‌ ట్రెజరర్‌ భరద్వాజ సన్మాన పత్రాన్ని ఆయనకు చదివి వినిపించి, ఆయనకు అందజేయడం జరిగింది.

Peddi Update: రామ్ చరణ్ చిత్రం పెద్ది పై రెండు తాజా అప్ డేట్స్ ?

Peddi Update: రామ్ చరణ్ చిత్రం పెద్ది పై రెండు తాజా అప్ డేట్స్ ?ఏప్రిల్ ఎస్క్వైర్ ఇండియా కవర్ ఫీచర్‌లో చరణ్, రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు మరియు ఓడరేవు పడవల నేపథ్యంలో, పదునైన సూట్లు, పొడవాటి జుట్టు మరియు సీరియస్ చూపులతో కనిపించారు. ఈ క్లిప్‌లకు వేలాది లైక్‌లు రాగా, అభిమానులు వాటిని 'ఆరాలో ఒక మాస్టర్‌క్లాస్' అని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇది అతని రాబోయే తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది'పై ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది.

Samantha: రుద్ర కాల ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకోవాలి : సమంత

Samantha: రుద్ర కాల ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకోవాలి : సమంతకన్నడ స్టార్ హీరో దిగంత్ తన కొత్త మూవీ టైటిల్ రుద్ర కాల ను స్టార్ హీరోయిన్ సమంత విడుదల చేశారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రం లో నటిస్తున్న దిగంత్ కు, రుద్ర కాల మూవీ టీమ్ కు అభినందలు తెలిపారు. ఈ మూవీ ఘనవిజయం సాధించాలని. ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకోవాలని ఆశీర్వదించారు

Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. బెంచ్ మార్క్ అవుతుంది - కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. బెంచ్ మార్క్ అవుతుంది - కిరణ్ అబ్బవరంహీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు. వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. అందుకే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

MS Raju: ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ చిత్రీకరణ

MS Raju: ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ చిత్రీకరణఎమ్మెస్ రాజు చిత్రాలు శత్రువు, దేవి, మనసంతా నువ్వే, ఒక్కడు, వర్షం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా" చిత్రాలు ఒక ట్రెండ్ సృష్టించాయి. దర్శకునిగా కూడా ఆయన తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతున్నారు. 'డర్టీ హరి', 'మళ్లీ పెళ్లి' చిత్రాలు అందుకు నిదర్శనాలు. ఏం చేసినా ప్రేక్షకులకు ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలన్నదే ఆయన లక్ష్యం. అందుకోసమే ఆయన 'అగధ'ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఏడాది కాలంగా ఆయన ఈ ప్రాజెక్టు మీదనే అహరహం శ్రమిస్తున్నారు.

Watch More Videos

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియో

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియోఅడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com