విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు.. నిరుద్యోగ యువత నుంచి లక్షలు గుంజేసిన ముఠా అరెస్ట్
విదేశాల్లో ఆకర్షణీయమైన ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగ యువతను లక్షల రూపాయల మేర మోసం చేస్తున్న ట్రివిలియర్ చాప్టర్ అనే సంస్థ పేరుతో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఒక మోసాల ముఠాను జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
ఈ కేసుకు సంబంధించి ఒక మహిళతో సహా ఇద్దరు అనుమానితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గ్రీస్, రొమేనియా దేశాలకు పని వీసాలు ఇప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగులను ఆకర్షించిన నిందితులు, ఒక్కో అభ్యర్థి నుంచి రూ. 4 నుండి 5 లక్షల వరకు వసూలు చేశారని ఎస్హెచ్ఓ శ్రీనివాసులు రెడ్డి తెలిపారు.
బాధితులకు నకిలీ ఆఫర్ లెటర్లను జారీ చేసిన తర్వాత, ఆ సంస్థ వారితో అన్ని రకాల సంప్రదింపులను పూర్తిగా నిలిపివేసింది. విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుండి చెల్లుబాటు అయ్యే రిక్రూట్మెంట్ ఏజెంట్ లైసెన్స్ లేకపోయినప్పటికీ, ఈ ముఠా ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లను ఉపయోగించి ఒక విదేశీ కన్సల్టెన్సీగా నటిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
అరెస్టు అయిన వారిలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ (సౌత్ జోన్) లంకా నిరుపమ, రీజినల్ మేనేజర్ (తెలంగాణ) మామిడి అరుణ్ రాజ్ ఉన్నారు. వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ, వీసా విభాగం అధిపతితో సహా పరారీలో ఉన్న ఎనిమిది మంది సహచరుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న రికార్డుల ప్రకారం కేపీహెచ్బీ పరిధిలో కూడా ఇలాంటి మోసాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.