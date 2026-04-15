బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వీ
Last Updated : బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (10:16 IST)

విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు.. నిరుద్యోగ యువత నుంచి లక్షలు గుంజేసిన ముఠా అరెస్ట్

police
police
విదేశాల్లో ఆకర్షణీయమైన ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగ యువతను లక్షల రూపాయల మేర మోసం చేస్తున్న ట్రివిలియర్ చాప్టర్ అనే సంస్థ పేరుతో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఒక మోసాల ముఠాను జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. 
 
ఈ కేసుకు సంబంధించి ఒక మహిళతో సహా ఇద్దరు అనుమానితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గ్రీస్, రొమేనియా దేశాలకు పని వీసాలు ఇప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగులను ఆకర్షించిన నిందితులు, ఒక్కో అభ్యర్థి నుంచి రూ. 4 నుండి 5 లక్షల వరకు వసూలు చేశారని ఎస్‌హెచ్ఓ శ్రీనివాసులు రెడ్డి తెలిపారు. 
 
బాధితులకు నకిలీ ఆఫర్ లెటర్లను జారీ చేసిన తర్వాత, ఆ సంస్థ వారితో అన్ని రకాల సంప్రదింపులను పూర్తిగా నిలిపివేసింది. విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుండి చెల్లుబాటు అయ్యే రిక్రూట్‌మెంట్ ఏజెంట్ లైసెన్స్ లేకపోయినప్పటికీ, ఈ ముఠా ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్‌లను ఉపయోగించి ఒక విదేశీ కన్సల్టెన్సీగా నటిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. 
 
అరెస్టు అయిన వారిలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ (సౌత్ జోన్) లంకా నిరుపమ, రీజినల్ మేనేజర్ (తెలంగాణ) మామిడి అరుణ్ రాజ్ ఉన్నారు. వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ, వీసా విభాగం అధిపతితో సహా పరారీలో ఉన్న ఎనిమిది మంది సహచరుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న రికార్డుల ప్రకారం కేపీహెచ్‌బీ పరిధిలో కూడా ఇలాంటి మోసాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

దేవుడిచ్చిన బాడీ అందాలతో ఆడియన్స్‌ను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తున్నాను.. విష్ణుప్రియ

దేవుడిచ్చిన బాడీ అందాలతో ఆడియన్స్‌ను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తున్నాను.. విష్ణుప్రియనటి, బుల్లితెర యాంకర్ విష్ణుప్రియ ఇటీవల చేసిన కామెంట్స్ పెను దుమారాన్ని రేపాయి. ఆమె తన బాడీ అందాలపై చేసిన కామెంట్స్‌కు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో 'మీతో ఇలా మాట్లాడుతుంటే చాలా ట్రెడిషనల్‌గా, ఒక మంచి తెలుగు అమ్మాయిలా కనిపిస్తున్నారు. కానీ మీ పోస్టులు మాత్రం చాలా హాట్‌గా, బోల్డ్‌గా, అంటే అమ్మాయిలను రెచ్చగొట్టేవిధంగా ఉంటున్నాయి కదా అందుకే మీ కాస్ట్యూమ్స్ గురించి అడుగుతున్నాను' అని యాంకర్ అడిగింది.

Sharwanand: శర్వానంద్, సంపత్ నంది చిత్రం భోగి హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ కొత్త షెడ్యూల్

Sharwanand: శర్వానంద్, సంపత్ నంది చిత్రం భోగి హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ కొత్త షెడ్యూల్ఈ ఏడాది వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న శర్వానంద్, 'భోగి' చిత్రంతో హ్యాట్రిక్ కొట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా కోసం శర్వానంద్ , బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రనిర్మాత సంపత్ నందిని తొలిసారిగా చేతులు కలిపారు. ప్రతిష్టాత్మక శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కె.కె. రాధామోహన్ భారీ నిర్మాణంతో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లక్ష్మీ రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. ఇది శర్వానంద్ కెరీర్‌లో అత్యంతప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

Samantha: సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం ఆడియో హక్కులు పొందిన థింక్ మ్యూజిక్

Samantha: సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం ఆడియో హక్కులు పొందిన థింక్ మ్యూజిక్సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో, సంతోష్ నారాయణన్ సంగీత సారథ్యంలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం'. ఈ చిత్ర ఆడియో హక్కులను థింక్ మ్యూజిక్ ఇండియా సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రంలోని మొదటి పాట 'Thassadiya', ఏప్రిల్ 16, 2026న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని Tralala Pictures సంస్థ నిర్మిస్తుండగా, రాజ్ నిడిమోరు,నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Suriya: తమిళ సంవత్సర సందర్భంగా సూర్య కరుప్పు నుండి రాతు రాసన్ విడుదల

Suriya: తమిళ సంవత్సర సందర్భంగా సూర్య కరుప్పు నుండి రాతు రాసన్ విడుదలడైరెక్టర్ RJ బాలాజీ దర్శకత్వంలో ‘కరుప్పు’ మూవీ చేస్తున్న సూర్య. తెలుగులో కూడా ‘కరుప్పు’ పేరుతోనే టీజర్ రిలీజ్ చేసిన చిత్ర యూనిట్.. డబ్బింగ్ సినిమాలకు వరుసగా తమిళ టైటిల్స్ పెట్టడంపై విమర్శలు.. దీంతో ‘వీరభద్రుడు’ పేరుతో తెలుగులోకి ‘కరుప్పు’ మూవీ వస్తోంది. కాగా, నేడు తమిళ సంవత్సరాది సందర్భంగా మాస్ గీతంగా రాతురాసన్ విడుదలైంది.

స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి రెండు సరికొత్త పోస్టర్లు విడుదల

స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి రెండు సరికొత్త పోస్టర్లు విడుదలఅందరి ఫేవరెట్ సూపర్ హీరో 'స్పైడర్-మ్యాన్' కొత్త సినిమా "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" నుండి రెండు అద్భుతమైన పోస్టర్లను సోనీ పిక్చర్స్ 'సినిమాకాన్ 2026'లో విడుదల చేసింది. ఈ సినిమా జూలై 31, 2026న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుంది.

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియో

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియోఅడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.
