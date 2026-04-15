స్కానింగ్ చేస్తుండగా మొబైల్ ఫోన్ పేలిపోయింది.. ఎక్కడ?
డిపార్చర్ సెక్షన్లో ఒక ప్రయాణికుడి మొబైల్ ఫోన్ను స్కానింగ్ చేస్తుండగా అది పేలిపోవడంతో, ఆర్జిఐఏ శంషాబాద్లోని భద్రతా అధికారులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
ఛత్తీస్గఢ్లోని రాయ్పూర్కు విమానం ఎక్కబోతున్న ప్రయాణికుడు లక్ష్మణ్ ప్రసాద్ను, అతని బ్యాక్ప్యాక్లో ఉన్న ఫోన్తో సహా విమానాశ్రయ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
తదుపరి విచారణ కోసం అతని వివరాలు సేకరించినట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. అనంతరం, క్లియరెన్స్ లభించే వరకు దేశీయ విమానాలను నిలిపివేయాలని విమానాశ్రయ అధికారులు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ను ఆదేశించారు.
అధికారుల నుండి అనుమతి లభించే వరకు ప్రయాణికులు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. పేలుడు సంభవించిన వెంటనే, దేశీయ విమాన ప్రయాణాల కౌంటర్ వద్ద విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సీఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది, పాడైపోయి కాలిపోయిన స్థితిలో ఉన్న ఆ ఫోన్ను గుర్తించి విమానాశ్రయ భద్రతా సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారని, మొదట వారు దానిని బాంబుగా అనుమానించారని సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.
అధికారులు వెంటనే బాంబు నిర్వీర్య పరికరాలు, జాగిలాల సహాయంతో ఆ బ్యాగును ప్రత్యేకంగా తనిఖీ చేశారు. ఆ మొబైల్ ఫోన్ ఒక సాంకేతిక లోపం కారణంగా కాలిపోయిందని తదనంతరం నిర్ధారణ అయ్యింది. ఇటువంటి పేలుళ్లు అరుదుగా సంభవించినప్పటికీ, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో ఉండే లోపభూయిష్టమైన లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీల వల్ల కలిగే ప్రమాదాలను ఇవి ఎత్తిచూపుతాయి.
విమానాశ్రయాలలో, ధృవీకరణ పూర్తయ్యే వరకు, కారణం తెలియని ఏ పేలుడునైనా సాధారణంగా ఒక సంభావ్య భద్రతా ముప్పుగానే పరిగణిస్తారు. ఆర్జీఐఏ అవుట్పోస్ట్ పోలీసులు ఆ పరికరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ప్రయోగశాలకు పంపించారు.