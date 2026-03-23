నెల్లూరు లాడ్జీలలో వ్యభిచారం.. 36మందిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
నెల్లూరులోని పలు లాడ్జీలపై పోలీసులు ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో వ్యభిచార కార్యకలాపాల్లో ప్రమేయం ఉందన్న ఆరోపణలపై 36 మందిని అరెస్టు చేశారు. చిన్నబజార్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దాడులు జరిగాయి. మానస, పీఎస్కే, పీవీకే, సాయి లాడ్జీలలో ఈ తనిఖీలు నిర్వహించారు.
సుమారు 14 మంది మహిళలు, 17 మంది పురుషులు, 5 మంది లాడ్జీ సిబ్బందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని, వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు. నిందితుల నుండి పోలీసులు 27 మొబైల్ ఫోన్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.